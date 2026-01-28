Lo que se viene para WhatsApp en 2026: menos fraudes, pagar para evitar publicidad y más

WhatsApp también planea actualizar la experiencia visual y el manejo de archivos. REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp prepara un 2026 lleno de transformaciones relevantes en seguridad, experiencia visual y nuevas opciones para el control del usuario. La aplicación, atenta a las exigencias regulatorias en Europa y a las demandas de privacidad, proyecta mejoras que impactarán tanto la protección de datos como la manera de interactuar y consumir contenido en la plataforma.

Configuración de seguridad avanzada: nuevas protecciones para los usuarios

La app incorporará una sección de ajustes avanzados de privacidad, donde será posible activar una “configuración de seguridad estricta”. Esta opción permitirá:

Bloquear automáticamente el contenido multimedia proveniente de desconocidos.

Eliminar la vista previa de enlaces considerados no confiables.

Silenciar llamadas de números que no estén guardados en la agenda.

Restringir quién puede enviar invitaciones a grupos.

Activar por defecto la verificación en dos pasos y proteger la dirección IP durante las llamadas.

Estas medidas están diseñadas para dificultar accesos no autorizados y fortalecer la protección de la información personal.

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración de adolescentes posando para una foto mientras sostienen teléfonos inteligentes delante de un logo de WhatsApp. 11 de septiembre de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Cambios en diseño y multimedia: interfaz renovada y más opciones

WhatsApp también planea actualizar la experiencia visual y el manejo de archivos:

Rediseño de los chats, con burbujas de mensajes más redondeadas y una mejor separación visual entre respuestas, facilitando la lectura en conversaciones extensas y grupos activos.

Acceso inmediato a la cámara desde la galería del chat, lo que permitirá alternar entre archivos guardados y nuevas capturas sin dejar la conversación.

Posibilidad de guardar borradores de estados, permitiendo retomar publicaciones inconclusas sin perder textos, imágenes ni stickers.

Llamadas y funciones web: experiencia multiplataforma mejorada

La plataforma sumará la opción de realizar y recibir llamadas de voz y video directamente desde el navegador. Esto equiparará la experiencia web con la de la app móvil y de escritorio, incluyendo controles de notificaciones independientes para cada dispositivo.

Suscripción sin anuncios en Estados y Canales: respuesta a las regulaciones europeas

Ante la próxima llegada de anuncios en Estados y Canales, WhatsApp ofrecerá una modalidad de suscripción paga para usuarios europeos y del Reino Unido que deseen eliminar la publicidad.

FILE PHOTO: Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a Whatsapp logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Según información obtenida de la beta de WhatsApp para Android, esta opción permitirá gestionar la suscripción desde la pestaña “Actualizaciones”. Una vez activada, el cambio en la visualización de anuncios se reflejará en un plazo de hasta quince minutos.

La introducción de esta suscripción busca adaptarse a las regulaciones sobre privacidad y tratamiento de datos personales, ofreciendo a los usuarios un mayor control sobre su experiencia en la plataforma. WhatsApp refuerza así su apuesta por la protección de datos, la personalización y el cumplimiento normativo de cara a 2026.

WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares antiguos en 2026

A partir del 15 de enero de 2026, WhatsApp dejará de ser compatible con diversos modelos de teléfonos que utilizan versiones desactualizadas de Android e iOS. Esta decisión, anunciada por la compañía, busca fortalecer la seguridad de la plataforma y asegurar un rendimiento óptimo a medida que se incorporan nuevas funciones y sistemas de protección.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Whatsapp logo is seen in this illustration taken, August 22, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Meta, empresa propietaria de WhatsApp, aclaró que los dispositivos que no cumplan con los requisitos mínimos de sistema operativo no podrán ejecutar la aplicación ni recibir futuras actualizaciones.

Esto significa que la app dejará de abrirse o emitirá avisos constantes solicitando una actualización, que en muchos casos no será viable debido a las limitaciones técnicas de los equipos.

Ahora bien, entre los modelos de iPhone que perderán compatibilidad se encuentran el iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus.

En cuanto a Android, solo los teléfonos con Android 5.0 o versiones superiores podrán seguir usando WhatsApp. Modelos como HTC One M8, Samsung Galaxy Note 2, Galaxy S3, Galaxy S4 mini, LG G3, LG Optimus L7 II, LG Nexus 4 y Huawei Ascend Mate quedarán excluidos, ya que no reciben actualizaciones oficiales de sus fabricantes ni pueden adaptarse a las nuevas políticas de la aplicación.