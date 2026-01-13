Así puedes personalizar tus chats en grupo de WhatsApp con etiquetas y stickers de texto

Personaliza tus grupos de WhatsApp: así funcionan las etiquetas, los stickers de texto y los recordatorios de eventos - crédito WhatsApp

Con el inicio del nuevo año, WhatsApp ha introducido funciones que permiten llevar la personalización y la organización de los chats en grupo a un nuevo nivel.

Estas herramientas están pensadas para que cada usuario pueda expresar su identidad, facilitar la comunicación y mantener el orden en grupos que, muchas veces, reúnen a familiares, amigos o compañeros de trabajo con intereses y roles distintos. Te explicamos cómo sacar el máximo partido a las nuevas etiquetas de miembro, los stickers de texto y los recordatorios de eventos.

¿Por qué importa personalizar los chats en grupo?

Los grupos de WhatsApp se han convertido en espacios clave para coordinar celebraciones, compartir noticias importantes, organizar actividades o simplemente fortalecer lazos. La personalización permite que cada conversación sea más clara, que los mensajes importantes no se pierdan y que cada participante pueda sentirse identificado con su rol en el grupo.

Organización y expresión en WhatsApp: etiquetas y stickers inteligentes llegan para transformar la gestión de chats en grupo - (Imagen ilustrativa Infobae)

Esto no solo mejora la experiencia de usuario, sino que reduce malentendidos y agiliza la gestión de tareas colectivas.

Una de las novedades más prácticas es la posibilidad de añadir etiquetas personalizadas junto a tu nombre en cada chat en grupo. Estas etiquetas sirven para que los demás sepan quién eres o qué función cumples en ese contexto. Por ejemplo, puedes ser “mamá de Julia” en el grupo de padres del colegio y “capitán” en el grupo del equipo de fútbol.

Cómo añadir etiquetas de miembro

Entra al chat de grupo. Toca tu perfil o configuración de grupo. Busca la opción “Etiqueta de miembro” y personalízala para ese grupo. Puedes cambiarla en cualquier momento según el contexto o el evento.

Esta función es útil para chats con muchos participantes o donde hay miembros con nombres similares, facilitando la identificación y la asignación de tareas.

Las nuevas herramientas permiten asignar funciones, enviar recordatorios automáticos y personalizar la comunicación, agilizando tareas y reduciendo malentendidos entre miembros de distintos contextos - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Otra herramienta que mejora la expresión en WhatsApp son los stickers de texto. Ahora puedes convertir cualquier palabra o frase en un sticker personalizado, destacando mensajes relevantes u organizando dinámicas más visuales en el grupo.

Cómo crear stickers de texto

Abre la barra de stickers en el chat. Escribe la palabra o frase que quieras convertir en sticker. Selecciona el diseño y agrégalo a tu paquete de stickers. Puedes usarlo inmediatamente o guardarlo para futuras conversaciones.

Esta función es ideal para enviar recordatorios, motivar a los miembros del grupo o señalar mensajes importantes sin que pasen desapercibidos entre la multitud de mensajes.

WhatsApp también ha mejorado la gestión de eventos en los grupos. Al crear un evento, ahora puedes agregar recordatorios automáticos para los invitados, lo que facilita la organización de fiestas, reuniones virtuales o actividades colectivas.

Cómo enviar recordatorios de eventos

Etiquetas, stickers de texto y eventos: WhatsApp actualiza los grupos para una comunicación más creativa y productiva - (WhatsApp)

Crea un evento desde el grupo y define la fecha y hora. Selecciona la opción para agregar recordatorios personalizados. Los participantes recibirán notificaciones antes del evento, ayudando a que todos estén informados y puntuales.

La función es especialmente útil en grupos grandes donde coordinar agendas puede ser complicado y donde los mensajes importantes suelen perderse fácilmente.

Otras funciones para grupos en WhatsApp

Estas actualizaciones se suman a otras herramientas que WhatsApp ha lanzado en los últimos años para mejorar la experiencia en grupo, como el envío de archivos grandes de hasta 2 GB, el intercambio de archivos multimedia en calidad HD, las pantallas compartidas y los chats de audio. Todas estas opciones contribuyen a que los grupos sean más funcionales, participativos y personalizados.

La personalización de los chats en grupo de WhatsApp con etiquetas de miembro, stickers de texto y recordatorios de eventos marca un avance en la forma de comunicarse y organizarse digitalmente.

Estas herramientas permiten que la comunicación sea más clara, divertida y eficiente, adaptándose a las necesidades de cada grupo y potenciando la colaboración en cualquier contexto. Mantente al día con las novedades de WhatsApp para aprovechar al máximo todas sus funciones y hacer que tus conversaciones grupales sean más dinámicas y organizadas.