Estos son los cinco lenguajes de programación más populares en 2026 y 46 cursos gratuitos para dominarlos

Lenguajes de progromación más populares en 2026 y cursos gratis para aprenderlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Python, C, Java, C++ y C# se consolidan como los cinco lenguajes de programación más populares en 2026, de acuerdo con la última edición del índice TIOBE, una de las referencias más utilizadas para medir la relevancia de los lenguajes en la industria del software.

Junto con este ranking, existen al menos 46 cursos gratuitos que permiten aprenderlos desde cero o reforzar conocimientos, sin necesidad de realizar una inversión inicial.

El índice TIOBE mide la popularidad de los lenguajes a partir de múltiples variables, como la cantidad de ingenieros capacitados, cursos disponibles, búsquedas en internet y uso en entornos profesionales. No evalúa calidad ni productividad, sino presencia y adopción en el mercado. En su edición de enero de 2026, el ranking quedó de la siguiente manera:

Python: 22,61% (-0,68%) C: 10,99% (+2,13%) Java: 8,71% (-1,44%) C++: 8,67% (-1,62%) C#: 7,39% (+2,94%)

Tener conocimientos en programación es importante para los desarrolladores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este panorama resulta clave para quienes evalúan qué lenguaje aprender, especialmente en un contexto donde la demanda de perfiles tecnológicos sigue creciendo.

¿Dónde aprender Python gratis?

Fundamentos de Python 1 y 2

Curso introductorio que enseña los conceptos básicos del lenguaje, como variables, estructuras de control y funciones, con un enfoque práctico. Disponible en: Cisco Networking Academy (NetAcad)

Introduction to Computer Science and Programming in Python

Programa académico del MIT que introduce la programación y el pensamiento computacional usando Python como lenguaje principal. Disponible en: edX

Programación para todos: empezando con Python

Formación para principiantes absolutos que explica cómo escribir programas simples y comprender la lógica básica del código. Disponible en: edX (Universidad de Michigan)

Curso intensivo de Python

Capacitación rápida enfocada en los usos más comunes de Python, como automatización y desarrollo básico de aplicaciones. Disponible en: Coursera (Google)

Python: aprender a programar

Curso que cubre desde los fundamentos hasta el uso de bibliotecas básicas, con ejercicios guiados. Disponible en: edX (Universitat Politècnica de València)

Curso de Python gratis con certificado

Formación orientada a principiantes que permite obtener una constancia oficial tras completar los módulos. Disponible en: UNAM (plataforma en línea)

Python es el lenguaje de programación más usado en la actualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

C: cursos gratuitos disponibles en 2026

Introducción a la programación en C (I, II y III)

Serie de cursos que abordan desde la sintaxis básica hasta el manejo de memoria y estructuras de datos. Disponible en: edX (Universidad Autónoma de Madrid)

C para todos: Fundamentos de programación

Curso diseñado para principiantes que explica cómo crear programas estructurados y entender el funcionamiento interno del lenguaje. Disponible en: Coursera (Universidad de California, Santa Cruz)

Curso de programación en C

Capacitación que introduce el lenguaje C desde cero, con énfasis en lógica y resolución de problemas. Disponible en: UNAM (plataforma en línea)

C Programming: Getting Started

Curso que enseña los principios básicos del lenguaje y su aplicación en distintos entornos. Disponible en: edX (Dartmouth College)

C Programming: Language Foundations

Formación que profundiza en el uso de funciones, punteros y estructuras de datos en C. Disponible en: edX (Dartmouth College)

Diferentes universidades y instituciones privadas brindan cursos de programación gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde aprender Java gratis en 2026?

Introducción a Java

Curso para principiantes que explica la sintaxis básica del lenguaje, programación orientada a objetos y creación de aplicaciones simples. Disponible en: Coursera (Universidad de Stanford)

Java Programming Basics

Formación inicial que enseña cómo escribir, compilar y ejecutar programas en Java desde cero. Disponible en: edX (Universidad Autónoma de Madrid)

Programación en Java

Curso que cubre los fundamentos del lenguaje, estructuras de control y uso de clases y métodos. Disponible en: UNAM (plataforma en línea)

Java para principiantes

Capacitación enfocada en quienes no tienen experiencia previa en programación, con ejercicios prácticos. Disponible en: Cisco Networking Academy

Object Oriented Programming in Java

Curso centrado en los principios de la programación orientada a objetos, uno de los pilares de Java. Disponible en: Coursera (Universidad de California)

Aprender Java es importante por los que desean programar videojuegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

C++: cursos gratuitos disponibles en 2026

Introducción a C++

Curso que enseña los fundamentos del lenguaje, manejo de variables, funciones y estructuras básicas. Disponible en: edX (Universidad Autónoma de Madrid)

C++ for Programmers

Formación dirigida a quienes ya conocen otro lenguaje y quieren aprender C++ para desarrollo de software. Disponible en: Coursera

Programación en C++

Curso que aborda desde la sintaxis básica hasta conceptos como punteros y manejo de memoria. Disponible en: UNAM (plataforma en línea)

Learn C++

Capacitación estructurada en módulos que cubre desde lo esencial hasta características avanzadas del lenguaje. Disponible en: Codecademy (versión gratuita)

C++ Fundamentals

Curso orientado a comprender cómo funciona C++ a bajo nivel y su uso en aplicaciones de alto rendimiento. Disponible en: edX

C++ esta diseñado para personas que ya saben programar y desean conocer otro lenguaje de programación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde aprender C# en 2026?

Introducción a C#

Curso básico que explica cómo crear aplicaciones usando C# y el entorno .NET. Disponible en: Microsoft Learn

C# Fundamentals

Formación que cubre la sintaxis del lenguaje, tipos de datos y programación orientada a objetos. Disponible en: edX

Programación en C#

Curso para aprender a desarrollar aplicaciones de escritorio y servicios básicos con C#. Disponible en: UNAM (plataforma en línea)

Build .NET Applications with C#

Capacitación práctica enfocada en el desarrollo de aplicaciones modernas con el ecosistema de Microsoft. Disponible en: Microsoft Learn

C# para principiantes

Curso introductorio pensado para quienes dan sus primeros pasos en programación. Disponible en: Coursera