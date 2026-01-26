Evita estafas en Nequi: esta es la forma segura de abrir una cuenta en la billetera digital

Cómo abrir una cartera digital de forma segura y evitar fraudes digitales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estafas digitales asociadas a billeteras electrónicas como Nequi van en aumento y afectan cada vez a más usuarios. El auge de plataformas para pagos, transferencias y ahorros ha abierto la puerta a nuevas oportunidades, pero también a riesgos.

Uno de los momentos más críticos es el proceso de apertura de cuenta, donde los delincuentes aprovechan la falta de información o las prisas para engañar a las personas, suplantar identidades o robar datos personales.

Por eso, saber cómo abrir una cuenta en Nequi de forma segura es fundamental. La mejor defensa es anticiparse a los métodos utilizados por los estafadores y conocer cuáles son los pasos oficiales y las señales de alerta que nunca deben pasarse por alto.

Descargar la aplicación desde fuentes oficiales y desconfiar de mensajes sospechosos es fundamental para garantizar un proceso seguro y proteger tus fondos ante intentos de fraude digital

Cuáles son los riesgos frecuentes al abrir una cuenta en Nequi

El principal error que cometen muchos usuarios es confiar en enlaces o recomendaciones no oficiales para descargar la aplicación y crear una cuenta. Los delincuentes pueden enviar mensajes falsos, correos electrónicos o publicaciones en redes sociales que invitan a descargar aplicaciones fraudulentas o ingresar datos en páginas clonadas.

Otra amenaza común es el phishing: los estafadores se hacen pasar por representantes de la aplicación y solicitan información confidencial, como claves, códigos de verificación o datos de la tarjeta, con la excusa de “verificar la cuenta” o “activar el servicio”. Nequi nunca solicita estos datos por fuera de su app oficial.

Estas prácticas suelen terminar en robo de identidad, acceso no autorizado a tu saldo o incluso la vinculación de tu número a actividades ilícitas.

Pasos seguros para abrir tu cuenta en Nequi

Seguir el procedimiento oficial es la única forma de asegurar que tu cuenta esté protegida desde el inicio:

La prevención de estafas depende tanto de la tecnología como de la responsabilidad del usuario; nunca compartas contraseñas ni aceptes ayuda externa durante el registro en la app

Descarga la app solo desde tiendas oficiales: Utiliza Google Play Store o App Store. Evita enlaces enviados por SMS, correos o redes sociales. Abre la app y selecciona “Crea tu Nequi”: No uses intermediarios. El proceso es personal y directo desde el celular. Elige el tipo de documento correcto: Para colombianos, cédula o tarjeta de identidad; para extranjeros, cédula de extranjería o Permiso por Protección Temporal. Acepta el tratamiento de datos personales: Lee con atención los permisos y las notificaciones. No aceptes ayuda de desconocidos para este paso. Asocia tu número de celular: Introduce tu número personal y espera el código de verificación por SMS. No compartas este código con nadie. Completa tu información personal: Escribe tu nombre y datos tal como aparecen en tu documento. Introduce tu correo electrónico y verifica el código enviado. Escanea tu documento: Hazlo en un sitio bien iluminado y sigue las instrucciones para una imagen clara y válida. Toma una foto de tu rostro: La validación facial es obligatoria para mayor seguridad. No uses fotos prestadas ni permitas que otra persona lo haga por ti. Crea una clave segura: Elige una contraseña que no sea predecible y no la compartas. Evita fechas de nacimiento, secuencias o números repetidos. Acepta los términos y condiciones: Finaliza el proceso esperando la confirmación en pantalla antes de cerrar la app.

Recomendaciones adicionales para tu seguridad

Nunca compartas tus datos personales, contraseñas ni códigos de verificación, ni siquiera con familiares, amigos o personas de confianza. Mantener esta información en privado es fundamental para evitar accesos no autorizados y proteger tu seguridad financiera.

La validación facial, la clave robusta y la revisión constante del historial de movimientos son pasos que refuerzan la protección y alejan las amenazas de fraude al usar billeteras electrónicas

Desconfía de cualquier mensaje que prometa premios, advierta sobre bloqueos o te ofrezca ayuda para solucionar inconvenientes. Si recibes alertas por SMS o correo electrónico, revisa siempre la información directamente en la aplicación oficial de Nequi y nunca respondas ni sigas enlaces externos, ya que podrían tratarse de intentos de fraude.

Evita utilizar redes WiFi públicas o conexiones no seguras al momento de abrir tu cuenta. Realiza el proceso desde una red privada y confiable para reducir el riesgo de que tus datos sean interceptados por terceros.

Una vez que hayas creado tu cuenta, revisa regularmente el historial de movimientos y activa las notificaciones de seguridad. Así podrás detectar operaciones sospechosas a tiempo y mantener un mayor control sobre tus fondos.

Mantén siempre la aplicación actualizada. Las nuevas versiones corrigen posibles vulnerabilidades y suman mejoras de seguridad, lo que refuerza la protección de tu cuenta frente a amenazas digitales.

No aceptes ayuda de nadie, ni presencial ni virtual, para completar el registro. No abras cuentas para otras personas utilizando tu número o tus propios datos, y jamás prestes tu dispositivo, código de verificación ni contraseña a terceros. Mantener el control total sobre el proceso y tus credenciales es la mejor forma de evitar fraudes y proteger tu dinero.