Exesposa de Jeff Bezos habría donado millones de dólares a organizaciones investigadas por el FBI

MacKenzie Scott donó más de 7.000 millones de dólares en 2025, sumando 26.000 millones desde 2020 a causas sociales clave. (Foto: REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

La filántropa MacKenzie Scott, exesposa del fundador de Amazon Jeff Bezos, se encuentra en el foco público después de que surgieran informes sobre donaciones millonarias a una red de financiación que apoya a organizaciones actualmente investigadas por el FBI y el Congreso de Estados Unidos por presuntos vínculos con Hamás.

Este escrutinio destaca el alcance de las contribuciones de Scott, quien en 2025 amplió su legado filantrópico con aportes que superan los 7 mil millones de dólares solo ese año, elevando su total desde 2020 a 26 mil millones de dólares distribuidos en más de 2.700 organizaciones.

A qué organizaciones ha destinado recursos MacKenzie Scott

Según un reporte citado por el medio Fortune, la Red Solidaire recibió de Scott 5 millones de dólares en 2025 y 10 millones en 2021 mediante su organización Yield Giving.

Las donaciones de MacKenzie Scott a la Red Solidaire no poseen restricciones, permitiendo flexibilidad total en el destino de los fondos otorgados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red se describe como una plataforma que conecta movimientos sociales con donantes para transformar sistemas sociales hacia valores de “amor y justicia”, y apoya iniciativas en ámbitos como igualdad racial, género, cambio climático y justicia económica.

Scott figura como una de las más de 280 personas que donaron en 2021, aunque su aporte destaca por su magnitud y carácter incondicional: las donaciones no tienen restricciones, lo que permite a la organización beneficiaria decidir libremente el destino de los fondos.

Por qué genera ruido las donaciones de Scott a ciertas organizaciones

La Red Solidaire ha canalizado recursos a grupos como Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP) y Musulmanes Estadounidenses por Palestina (AMP), ambos bajo investigación por el Congreso.

El Congreso y el FBI de Estados Unidos investigan el financiamiento a grupos estudiantiles pro Palestina vinculados a la Red Solidaire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara de Representantes y el Senado analizan a estos grupos por, presuntamente, colaborar con Hamás para organizar protestas contrarias a Israel en universidades estadounidenses, según registros fiscales y comunicados revisados por Fortune.

Asimismo, 30 de enero de 2024, la red anunció la creación del Fondo de Unidad y Poder, orientado a respaldar “el movimiento por un alto el fuego permanente y contra la islamofobia y el antisemitismo”. En mayo de ese mismo año, el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos envió una carta al director ejecutivo de AMP.

En el texto, expresó su preocupación por que algunas organizaciones que promueven mensajes a favor de Hamás y violan leyes en campus universitarios puedan estar recibiendo financiamiento de fuentes que respaldan directa o indirectamente a Hamás u otras entidades consideradas terroristas.

En qué momento entró el FBI a investigar esta situación

Congresista de Estados Unidos pidieron al FBI investigar este caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El senador Tom Cotton pidió al FBI en septiembre de 2025 que abriera una investigación sobre el Movimiento Juvenil Palestino (PYM).

Cotton calificó como “incitación directa a la violencia contra los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos” las declaraciones de Aisha Nizar, líder de PYM, quien animó a sus seguidores a interrumpir la cadena de suministro de los aviones de combate F-35 producidos en el país.

El senador consideró que esas acciones buscan “poner en peligro la entrega de uno de los activos más estratégicos de la nación”, según recogió Fortune.

No obstante, hasta la fecha, no existen pruebas de que las donaciones específicas de Scott en 2021 o 2025 a la Red Solidaire hayan ido directamente a SJP o AMP, por el carácter sin restricciones de sus aportes.

Qué dicen las organizaciones que han recibido aportes de la filántropa

La filantropía de Scott abarca la igualdad racial, la salud pública, la educación superior, la ayuda ante desastres y la acción climática, inspirada en experiencias personales universitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propia Red Solidaire, en respuesta a Fortune, elogió la contribución de Scott: “La generosa donación sin condiciones de MacKenzie honra nuestras audaces ambiciones para nuestro trabajo colectivo”.

En esa época, la red otorgó subvenciones millonarias a través de fondos como el Fondo Común para la Liberación Negra, el Fondo de Protección del Movimiento y el Fondo de Infraestructura del Movimiento.

Diversos beneficiarios han destacado la importancia de estos respaldos financieros. Stacey Krueger, de Palestine Legal, declaró que requieren “más socios filantrópicos presentes durante estos momentos críticos” y resaltó la necesidad de apoyo a largo plazo. Recalcó que solo pueden llevar a cabo su labor por la financiación plurianual de aliados como la Red Solidaire.