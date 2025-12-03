Sergey Brin, cofundador de Google, dona 1.100 millones de dólares en acciones de Alphabet tras el impulso de la IA

Sergey Brin donó 1.100 millones de dólares a organización sin fines de lucro. (AP)

Sergey Brin, cofundador de Google y una de las figuras más influyentes del sector tecnológico, realizó una de las mayores donaciones personales del año al transferir más de 1.100 millones de dólares en acciones de Alphabet Inc. a distintas organizaciones benéficas. La operación quedó registrada esta semana en un documento regulatorio, convirtiéndose en la contribución filantrópica más significativa del multimillonario en 2025.

La mayor parte del monto, alrededor de 1.000 millones de dólares, se dirigirá a Catalyst4, la entidad sin fines de lucro creada por Brin en 2021 y enfocada en dos líneas de investigación: enfermedades del sistema nervioso central y soluciones tecnológicas frente al cambio climático.

A ello se suman otros 90 millones de dólares que ingresarán a la fundación familiar del empresario, además de una contribución de 45 millones destinada a la Fundación Michael J. Fox, dedicada a financiar estudios sobre la enfermedad de Parkinson.

La donación de Sergey Brin fue para Catalyst4. REUTERS/Mario Anzuoni

Con este movimiento, Brin continúa ampliando su impacto en el sector filantrópico, tras haber entregado en mayo de este mismo año otros 700 millones de dólares en acciones a las mismas organizaciones. En total, el cofundador de Google ha donado más de 1.800 millones de dólares en menos de seis meses, un ritmo que lo posiciona entre los benefactores más activos vinculados a la industria tecnológica.

Además, estas donaciones llegan en un momento clave para Alphabet. Gracias al fuerte impulso que la compañía ha recibido con sus proyectos en inteligencia artificial, el valor de sus acciones alcanzó esta semana un máximo histórico de 323 dólares. Este crecimiento ha disparado la fortuna personal de Brin, que actualmente asciende a 255.500 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

En lo que va del año, el patrimonio del empresario se ha incrementado en más de 97.000 millones de dólares, impulsado por el desempeño de Alphabet en un mercado donde la IA se ha convertido en el principal motor de innovación y de ingresos para las grandes tecnológicas. Brin continúa siendo uno de los mayores accionistas individuales de la empresa, con una participación cercana al 6% del total.

Este 2025, el patrimonio de Sergey Brin se multiplicó debido al auge de la inteligencia artificial. (All-In Podcast)

Catalyst4, el proyecto personal que domina su estrategia filantrópica

El principal beneficiario de esta nueva transferencia, Catalyst4, se ha consolidado como el eje central de las iniciativas de Brin. La organización tiene como misión acelerar avances científicos que generen impacto directo en la calidad de vida, especialmente en campos donde las soluciones actuales son aún limitadas o están en etapas tempranas de desarrollo.

Entre sus áreas de interés sobresalen las terapias dirigidas al sistema nervioso central, un campo donde Brin ha mostrado un compromiso especial debido a antecedentes familiares vinculados a enfermedades neurodegenerativas. A ello se suman proyectos orientados a combatir los efectos del cambio climático mediante innovación tecnológica y modelos sostenibles de gran escala.

La donación también fortalece un patrón creciente entre las grandes figuras del sector tecnológico, quienes en los últimos años han intensificado sus aportes a organizaciones de investigación, salud y sostenibilidad. El caso de Brin es particularmente relevante debido al volumen de las contribuciones y a la continuidad con la que las realiza.

Sergey Brin es fundador de la organización sin fines de lucro de Catalyst4. REUTERS/Danny Moloshok

La Fundación Michael J. Fox, que recibirá otros 45 millones de dólares, es una de las instituciones más importantes del mundo en la financiación de estudios sobre Parkinson, enfermedad para la que aún no existe cura. Brin ha sido uno de sus colaboradores más frecuentes, impulsado tanto por su interés científico como por su conexión personal con la causa.

Un aporte que sigue incrementándose

Aunque el documento presentado ante los reguladores no detalla la identidad de todos los receptores de las más de 3,5 millones de acciones transferidas, el equipo de Brin confirmó que estas organizaciones concentran la mayor parte de los fondos y continuarán siendo prioridad para el magnate.

Su creciente actividad filantrópica, sumada al sólido rendimiento financiero de Alphabet, sugiere que las donaciones seguirán aumentando en los próximos meses. Brin, hoy una de las cuatro personas más ricas del planeta, mantiene así una tendencia que combina expansión económica con un compromiso sostenido hacia áreas críticas de la investigación científica y ambiental.