MacKenzie Scott, exesposa de Jeff Bezos, vende casi la mitad de sus acciones de Amazon

La pareja mantuvo una relación sentimiental por más de dos décadas. (Foto: REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

La reciente disminución de la participación de MacKenzie Scott en Amazon ha llamado la atención del sector financiero, porque la empresaria y filántropa ha reducido su tenencia en la compañía hasta los 12.600 millones de dólares, según un documento regulatorio presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos​​ (SEC) con fecha del 30 de septiembre, citado por Bloomberg.

Esta reducción representa una caída de casi el 42% respecto al año anterior, situando su actual propiedad en 81,1 millones de acciones, es decir, 58 millones menos que en el periodo previo.

El documento no aclara si esta disminución responde a ventas, donaciones o una combinación de ambas, de acuerdo con el informe de Bloomberg.

El acuerdo de divorcio con Jeff Bezos otorga a este el derecho de voto sobre las acciones de en la empresa. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Conforme a los términos del acuerdo de divorcio entre Scott y Jeff Bezos, este último mantiene el derecho de voto sobre las acciones de su exesposa y está obligado a informar anualmente sobre dichas participaciones.

Qué ha hecho MacKenzie Scott con su patrimonio de millones de dólares

Desde su separación de Bezos en 2019, MacKenzie Scott ha orientado su fortuna, estimada en 32.000 millones de dólares, hacia la filantropía, comprometiéndose a donar la mayor parte de su patrimonio.

Tras quedarse con aproximadamente el 4% de Amazon tras el divorcio, ha canalizado 19.000 millones de dólares a más de 2.000 organizaciones sin fines de lucro en los últimos cinco años.

El enfoque de Scott en causas de diversidad, equidad e inclusión se ha reflejado en sus aportes recientes. El monto promedio de sus donaciones desde entonces ronda los 5 millones de dólares.

A qué iniciativas sociales ha donado dinero MacKenzie Scott

Sus aportes se enfocan en dar oportunidades de acceso a educación superior de calidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las donaciones más destacadas fue de 42 millones de dólares a 10.000 Degrees, una organización del Área de la Bahía dedicada a facilitar el acceso universitario para estudiantes de bajos ingresos y, en su mayoría, con diversidad étnica y cultural.

Según un informe de Fortune, esta contribución siguió a una donación de 70 millones de dólares a universidades históricamente negras (HBCU) a través de la organización sin fines de lucro UNCF.

El programa, iniciado en 2021, tiene como objetivo reducir la brecha de financiación entre las HBCU y las instituciones blancas o de élite, además de proporcionar estabilidad financiera a largo plazo a las escuelas de minorías.

Las donaciones de Scott priorizan la diversidad, equidad e inclusión en educación y organizaciones sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de los años, Scott ha realizado grandes aportes a diversas entidades, incluyendo 84 millones de dólares a las Girl Scouts, 20 millones de dólares al Champlain Housing Trust de Vermont, 436 millones de dólares a Hábitat para la Humanidad y 275 millones de dólares a Planned Parenthood. En 2020, destinó 10 millones de dólares a la UNCF.

Cuántos años estuvieron casados MacKenzie Scott y Jeff Bezos

Los dos mantuvieron un matrimonio de 25 años, desde 1993 hasta su separación en 2019. Se conocieron mientras trabajaban en un fondo de inversión en Nueva York y poco después se mudaron juntos a Seattle para fundar Amazon.

Scott desempeñó labores clave en los orígenes de la empresa, colaborando en múltiples áreas administrativas y logísticas, lo que resultó esencial para el proceso de nacimiento y expansión de la plataforma.

Durante la convivencia, además de su trabajo en Amazon, Scott desarrolló su carrera como novelista y acompañó a Bezos en cada fase del crecimiento empresarial.

El líder tecnológico ha mantenido un perfil más mediático que su expareja. (Foto: REUTERS/Remo Casilli/Archivo)

Su unión terminó de forma pública y cordial, según ambos comunicaron en redes sociales. El acuerdo de divorcio y la relación amistosa tras la ruptura les han permitido mantener la estabilidad familiar y empresarial pese al alto perfil mediático.

Cómo ha sido la vida de MacKenzie Scott tras separarse de Jeff Bezos

La vida de MacKenzie Scott tras la ruptura quedó marcada por su independencia y un perfil público reservado. Luego del divorcio, contrajo matrimonio con Dan Jewett en 2021, pero ese vínculo finalizó en 2023.

A diferencia de la exposición de Bezos, Scott prefirió distanciarse del foco mediático, participando solo en eventos relacionados con su labor filantrópica y su carrera literaria.

Scott ha construido una identidad desvinculada de los negocios de su exesposo, priorizando el anonimato personal. Mientras Bezos ha expandido sus actividades empresariales y mantiene una presencia constante en los medios, Scott se dedicó a actividades benéficas y a promover causas sociales.