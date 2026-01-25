Evita que WhatsApp guarde fotos y videos automáticamente y ahorra espacio en el dispositivo

Cómo evitar que WhatsApp llene la memoria del teléfono: guía para desactivar la descarga automática de archivos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La descarga automática de archivos multimedia en WhatsApp representa uno de los principales motivos por los que los usuarios pierden espacio en la memoria de sus teléfonos.

Evitar que WhatsApp guarde fotos y videos automáticamente y ahorrar espacio en el dispositivo es una medida clave para quienes buscan un mejor control de su almacenamiento. Tanto en Android como en iOS, la aplicación permite modificar las opciones para evitar que imágenes y videos acaben saturando la galería y dificultando el funcionamiento del dispositivo.

El aumento de archivos enviados en grupos y chats individuales provoca que la memoria se ocupe rápidamente, dificultando la gestión de documentos personales y ralentizando el teléfono. Esta función, activa por defecto, puede desactivarse en pocos pasos, lo que resulta útil para equipos antiguos o con capacidad limitada.

Trucos para ahorrar espacio en el móvil: así se desactiva la descarga automática de WhatsApp - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo desactivar la descarga automática en Android

Para evitar que WhatsApp guarde archivos multimedia automáticamente en dispositivos Android, se pueden seguir los siguientes pasos:

Abrir WhatsApp y pulsar el icono de opciones con tres puntos verticales. Entrar en “Ajustes” y seleccionar la sección “Chats”. Desactivar la opción “Visibilidad de archivos multimedia”. Esta acción impide que las fotos, videos y audios nuevos se guarden en la galería. Si se desea restaurar la función, basta con volver a activar el interruptor.

Estos cambios afectan a todos los chats, pero no modifican los ajustes individuales que se hayan hecho previamente en conversaciones específicas.

Para chats o grupos concretos en Android

Abrir la pestaña “Chats” y seleccionar la conversación individual o grupal. Pulsar el nombre del contacto o grupo. Escoger la opción “Visibilidad de archivos multimedia” y seleccionar “No”. Confirmar la selección.

Esta función permite que los archivos sigan llegando, pero no se almacenan en la galería del teléfono, facilitando el orden y la protección del almacenamiento.

WhatsApp y el problema del espacio lleno: pasos para gestionar la descarga automática en Android - (Google)

Método alternativo en Android

Los usuarios de Android pueden ocultar las fotos de WhatsApp en la galería creando un archivo llamado .nomedia en la carpeta “WhatsApp Images”, usando un explorador de archivos:

Descargar un gestor de archivos desde Google Play Store. Acceder a la ruta Imágenes/WhatsApp Images/. Crear el archivo .nomedia (incluyendo el punto al inicio). Si se desea revertir, basta con eliminar el archivo .nomedia.

Con este método, todas las fotos de WhatsApp dejan de mostrarse en la galería, aunque siguen disponibles en la aplicación.

Cómo desactivar la descarga automática en iOS

En dispositivos iOS, la gestión del guardado automático de archivos multimedia se realiza desde el menú de configuración de WhatsApp con los siguientes pasos:

Abrir WhatsApp y acceder a “Configuración”. Ingresar en la sección “Chats”. Desactivar la opción “Guardar en Fotos”.

De acuerdo con Meta, este ajuste impide que los archivos multimedia se almacenen en la aplicación Fotos, aunque puede reactivarse en cualquier momento.

Modificar los ajustes de WhatsApp en iOS permite ahorrar espacio y proteger el almacenamiento, evitando que fotos y videos se guarden automáticamente y saturen la galería del dispositivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para chats individuales o grupales en iOS

Seleccionar la conversación correspondiente. Pulsar el nombre del contacto o grupo. Entrar en “Guardar en Fotos” y escoger entre “Predeterminado”, “Siempre” o “Nunca”.

Así se puede decidir de forma precisa qué archivos se guardan y cuáles no, optimizando el uso de la memoria y evitando la acumulación de imágenes innecesarias.

Cuál es la importancia de controlar la descarga automática

El constante intercambio de archivos multimedia en WhatsApp puede saturar la memoria interna o la tarjeta SD, afectando el rendimiento y la privacidad del usuario. La revisión periódica de las carpetas de WhatsApp y la actualización de las opciones de descarga permiten mantener el almacenamiento optimizado y protegido ante archivos no deseados.

Controlar la descarga automática no solo ayuda a ahorrar espacio, sino que brinda mayor seguridad ante la recepción de archivos desconocidos o potencialmente peligrosos. Los expertos recomiendan revisar los ajustes de almacenamiento y personalizarlos según las necesidades de cada usuario.

Como recomendaciones finales, se sugiere revisar con frecuencia las carpetas de WhatsApp para identificar archivos innecesarios, ajustar las opciones de descarga automática según las necesidades de uso, desactivar la descarga automática en chats de alta actividad o grupos masivos y personalizar los ajustes para evitar la saturación y el desorden en el dispositivo.

Estos hábitos contribuyen a optimizar el almacenamiento, proteger la privacidad y mantener el teléfono en óptimas condiciones.