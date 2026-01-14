Dónde está la papelera de WhatsApp y cómo recuperar archivos y chats

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con algo que se asemeja. (El Mundo)

WhatsApp no cuenta con una papelera de reciclaje como la que existe en otros sistemas o aplicaciones, pero sí ofrece una alternativa para recuperar mensajes, conversaciones y archivos eliminados a través de su sistema de copias de seguridad. Esta función, integrada en la aplicación, permite restaurar información almacenada previamente en la nube, siempre que el respaldo esté activo y no haya sido sobrescrito por uno más reciente.

A diferencia de otras plataformas, WhatsApp no guarda los historiales de chat en sus propios servidores. Por motivos de privacidad y cifrado, los mensajes solo se almacenan en el dispositivo del usuario y en las copias de seguridad que la propia aplicación genera de forma periódica.

En teléfonos Android, estos respaldos se guardan en Google Drive, mientras que en iPhone se almacenan en iCloud. Por este motivo, no existe una “papelera de WhatsApp” a la que se pueda acceder directamente para recuperar contenido borrado.

La única manera de recuperar mensajes de WhatsApp es haber hecho una copia de seguridad. (Pixabay)

Lo más cercano a una papelera es justamente esa copia de seguridad. Si un mensaje, archivo o conversación se elimina después de que se haya realizado el último respaldo, existe la posibilidad de recuperarlo restaurando dicha copia. En cambio, si el backup se actualizó tras la eliminación, la información se pierde de manera definitiva.

En el caso de Android, para verificar la existencia de una copia de seguridad, el usuario debe ingresar a Google Drive, abrir el menú lateral y acceder a la sección “Copias de seguridad”. Allí se mostrará el respaldo asociado a WhatsApp, junto con la fecha y el tamaño del archivo. En iPhone, el procedimiento es similar, pero se realiza desde iCloud, ingresando a la gestión del almacenamiento de la cuenta y revisando las copias vinculadas a la aplicación.

Cómo recuperar conversaciones y archivos borrados en WhatsApp

WhatsApp permite restaurar el historial de chats siguiendo un procedimiento específico, siempre y cuando exista una copia de seguridad previa. El proceso es el mismo tanto para Android como para iPhone, con algunas diferencias menores en la verificación de la cuenta.

El primer paso consiste en desinstalar WhatsApp del teléfono. Luego, se debe volver a instalar la aplicación desde la tienda oficial correspondiente. Una vez abierta, WhatsApp solicitará la verificación del número de teléfono y, en el caso de los iPhone, también del Apple ID asociado a iCloud.

El primer paso para recuperar una conversación borrada es eliminando el mismo WhatsApp. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Tras completar la verificación, la aplicación detectará automáticamente la existencia de una copia de seguridad en la nube y mostrará la opción “Restaurar historial de chats”. Al seleccionar esta alternativa, se iniciará el proceso de recuperación de mensajes, fotos, audios y documentos almacenados en el respaldo.

Para completar la restauración, WhatsApp puede enviar un código por SMS o llamada, especialmente si no está activada la verificación en dos pasos o si no se utilizan copias cifradas de extremo a extremo.

Es importante tener en cuenta que este procedimiento restaura únicamente el contenido incluido en la última copia de seguridad disponible. Todos los mensajes recibidos o enviados después de ese respaldo se perderán. Además, para que los videos también se recuperen, debe estar activada previamente la opción “Incluir videos” dentro de la configuración de copias de seguridad.

WhatsApp no guarda los mensajes de los usuarios en sus servidores. (Foto: Meta)

Cómo vaciar chats y liberar espacio en WhatsApp

Mientras algunos usuarios buscan recuperar información eliminada, otros necesitan liberar espacio en el teléfono borrando conversaciones y archivos multimedia. WhatsApp ofrece herramientas para vaciar chats sin necesidad de eliminar contactos ni salir de grupos.

Para vaciar un chat individual o grupal, se debe ingresar a la pestaña “Chats” y abrir la conversación que se desea limpiar. Luego, hay que tocar el ícono de opciones y seleccionar “Vaciar chat”. La aplicación permite elegir si también se eliminarán de la galería del dispositivo los archivos multimedia recibidos en ese chat. Una vez confirmada la acción, los mensajes se eliminan del dispositivo.

También existe la opción de vaciar todos los chats de una sola vez. Para ello, se debe ingresar a “Ajustes”, luego a “Chats” y seleccionar “Historial de chats”. Allí aparece la alternativa “Vaciar todos los chats”. Antes de confirmar, el usuario puede decidir si elimina los archivos multimedia almacenados en la galería y si borra los mensajes destacados.

WhatsApp ofrece herramientas para recuperar espacio.

Este procedimiento no elimina a los usuarios de los grupos ni borra la lista de conversaciones visibles en la pestaña “Chats”. Además, los mensajes pueden recuperarse posteriormente si existe una copia de seguridad realizada antes de vaciar los chats. Sin embargo, una vez que se genera un nuevo respaldo, cualquier historial anterior se pierde de forma definitiva.