La Generación Z ya no quiere estudiar tecnología ni programación: qué está pasando

El descenso en la preferencia de carreras tecnológicas y programación entre la Generación Z redefine la agenda de empleabilidad juvenil en empresas globales y sectores emergentes.

Las tendencias muestran una inclinación creciente por trabajos que ofrecen estabilidad y propósito, desplazando a gigantes como Google, Amazon y Apple, que durante años dominaron las aspiraciones laborales de los jóvenes.

Cómo ha afectado a Google, Amazon y Apple

En 2017, Google encabezaba el listado de compañías más codiciadas para trabajar. Recientes encuestas reflejan que la preferencia de la Generación Z por esta empresa ha caído hasta la séptima posición, un cambio que afecta también a Amazon y Apple, hoy situadas en la octava y novena posición respectivamente.

El miedo a la automatización y la búsqueda de propósito redefinen el futuro profesional de la Generación Z

Según datos recogidos por Handshake, la programación y la industria tecnológica han dejado de ser prioridad para quienes buscan cimentar un futuro profesional, en un contexto marcado por la incertidumbre económica y el temor a la inestabilidad laboral.

El 76% de los jóvenes de la Generación Z, en una muestra superior a 10.000 participantes, asegura que ha reconsiderado sus prioridades laborales. La estabilidad en el puesto de trabajo se configura como el factor más importante a la hora de elegir carrera, seguida por la localización del empleo y la reputación de la empresa.

Más del 50% de la muestra reconoce preocupación por el riesgo de burnout, la dificultad para progresar en la empresa o la falta de satisfacción en el puesto, aun después de años de estudio.

Qué sectores laborales son ahora atractivos para los jóvenes

El interés por empresas tecnológicas y por carreras enfocadas en informática y programación no solo ha caído. El fenómeno abarca a otros sectores como los servicios profesionales y financieros, que también han perdido atractivo entre los jóvenes.

Las prioridades laborales de los jóvenes se alejan de la industria tecnológica, favoreciendo entornos con mayor seguridad, valores corporativos sólidos y oportunidades de impacto social positivo

Actualmente, la atención de la Generación Z se concentra en áreas como manufacturación, servicios sanitarios, agricultura, construcción, educación y, con especial fuerza, en el sector público. El auge de la inteligencia artificial y las consecuencias de la pandemia en edades tempranas han contribuido a este viraje.

Un informe reciente de BBVA y una encuesta de la Sociedad Nacional de Académicos de Secundaria de Estados Unidos (NSHSS) confirmaron que la salud, las energías renovables y el bienestar personal han tomado protagonismo frente a la tecnología.

De acuerdo con la NSHSS, el 33% de los jóvenes prefiere trabajar en el sector salud. Instituciones como el Hospital de Investigación Infantil St. Jude, la Clínica Mayo y Health Care Service Corp. lideran el ranking de empleadores más atractivos, tras ocupar posiciones inferiores en 2022.

Cuáles son los motivos detrás del cambio en la Generación Z

El deseo de estabilidad laboral explica, en gran medida, el cambio en las preferencias de la Generación Z. La búsqueda de propósito y la posibilidad de generar un impacto positivo en la sociedad refuerzan la elección por sectores como la salud.

El descenso de carreras tecnológicas entre los jóvenes obliga a las empresas a repensar sus estrategias de atracción de talento y a enfocarse en la sostenibilidad y el bienestar laboral

Las crisis recientes, como la pandemia, han subrayado la importancia de los servicios esenciales, aumentando su atractivo. Además, el miedo a que la inteligencia artificial reemplace empleos tecnológicos alimenta el giro hacia áreas consideradas seguras y menos expuestas a la automatización. Según la NSHSS, el 38% de los encuestados manifestó inquietud ante la posibilidad de ver sus puestos amenazados por la IA.

La caída de preferencia por empresas tecnológicas es clara. Según la encuesta de NSHSS, Google cayó del cuarto al séptimo lugar, Apple del octavo al noveno, Amazon del quinto al octavo, Microsoft del trece al dieciséis y Netflix del once al quince.

El descenso coincide con una mayor conciencia sobre las amenazas de la automatización y el impacto social de la tecnología, así como con la demanda de empleos estables y trascendentes.

La llegada de la Generación Z al mercado laboral ocurre en paralelo a la salida masiva de los baby boomers. Para 2030, se prevé que este grupo represente el 31% de la fuerza de trabajo. El relevo generacional plantea retos para las empresas, que deben adaptarse a un grupo que prioriza el equilibrio entre vida y trabajo, el reconocimiento de logros y el liderazgo inclusivo.