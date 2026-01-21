Tecno

CEO de Nvidia reveló qué carreras estudiar si no quieres quedar sin trabajo en el futuro: programación no se salva

Jensen Huang afirmó que la programación dejará de ser una habilidad exclusiva, porque la inteligencia artificial hará posible interactuar con las computadoras sin escribir código

El avance tecnológico impacta directamente
El avance tecnológico impacta directamente en la demanda de talento sobre todo en sectores donde la IA es protagonista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jensen Huang, CEO de Nvidia, afirmó que las carreras técnicas vinculadas a oficios manuales como la electricidad, la fontanería y la carpintería serán claves en la economía futura, desplazando incluso a la programación de computadoras como uno de los caminos más seguros para tener un empleo asegurado en los próximos años.

En recientes apariciones públicas y entrevistas, Huang dijo que la expansión de los centros de datos requeridos para desarrollar y operar la IA está generando una demanda sin precedentes de mano de obra calificada en oficios manuales, un fenómeno que, según sus estimaciones, impulsará los sueldos en estos sectores.

Por qué los oficios manuales serán los más demandados en la era de la IA

Los oficios manuales son necesarios para la construcción y el mantenimiento de centros de datos, y por esta razón se ha convertido en una prioridad estratégica para empresas tecnológicas y gobiernos.

El empresario explicó en una entrevista a Channel 4 News del Reino Unido, que el crecimiento acelerado de la infraestructura tecnológica exige la participación de miles de trabajadores con habilidades técnicas avanzadas. “Necesitaremos cientos de miles de electricistas, fontaneros y carpinteros para construir todas estas fábricas”, señaló el ejecutivo.

Jensen Huang dice que labores
Jensen Huang dice que labores como la fontanería o los expertos en electricidad son necesarios para expandir las ventajas de la tecnología. (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

Este fenómeno responde a una carencia estructural en el mercado laboral. El CEO de Nvidia detalló que existe una brecha creciente entre la abundancia de graduados universitarios y la escasez de profesionales capacitados en oficios técnicos.

Este desequilibrio abre oportunidades para quienes opten por carreras tradicionalmente asociadas a la construcción y el mantenimiento de infraestructura.

Cuál es la razón de que la programación dejará de ser una garantía de empleo

Contrario a las pautas habituales de las últimas décadas, Huang sostuvo en el World Governments Summit celebrado en Dubai, que la programación perderá su ventaja comparativa como disciplina indispensable.

El desarrollo de la inteligencia
El desarrollo de la inteligencia artificial redefine el rol de la programación y plantea nuevos desafíos para quienes eligen carreras informáticas. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Es nuestro trabajo crear tecnología informática que haga que nadie tenga que programar y que el lenguaje de programación sea el lenguaje humano. Todo el mundo es ahora un programador. Ese es el milagro de la inteligencia artificial”, afirmó durante el evento en Dubái.

El avance de la IA está permitiendo que muchas tareas asociadas al desarrollo de software puedan automatizarse. Sistemas basados en IA ya resuelven problemas de codificación complejos, reduciendo la necesidad de grandes equipos de programadores para muchas empresas tecnológicas.

Qué otros líderes respaldan la visión del CEO de Nvidia

La perspectiva de Jensen Huang ha sido compartida por figuras clave de la economía global. Larry Fink, CEO de BlackRock, declaró que la industria afronta una falta de electricistas para cubrir la demanda de centros de datos enfocados en IA.

Referentes internacionales sugieren que se
Referentes internacionales sugieren que se requiere más electricista para mantener los centros de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Jim Farley, CEO de Ford, manifestó preocupación ante el desajuste entre los planes de relocalización industrial, y la baja disponibilidad de trabajadores calificados.

Por esta razón, la escasez de especialistas en oficios técnicos se ha convertido en un obstáculo para los planes de expansión de la industria tecnológica y automotriz en distintas regiones.

Cuáles empleos están más amenazados por la automatización provocada por la IA

La automatización impulsada por la IA está acelerando la reducción de empleos administrativos y de oficina, en especial aquellos vinculados a tareas repetitivas.

Las tareas administrativas y de
Las tareas administrativas y de oficina muestran una alta exposición al reemplazo por sistemas automáticos basados en IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Informes de organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y centros de investigación, estiman que uno de cada cuatro empleos en el mundo está potencialmente expuesto a la IA generativa.

Asimismo, diversos estudios internacionales advierten que funciones como auxiliares de pasajeros, operadores telefónicos, representantes de servicio al cliente, agentes de billetes y empleados de viajes enfrentan un alto riesgo de ser reemplazadas por sistemas automáticos.

Otras actividades que antes eran exclusivamente del ser humano, como la gestión contable, el archivo de documentos y el análisis de datos pueden ser resueltas por software especializado, afectando directamente a archivistas, asistentes estadísticos y representantes de ventas.

