No es programación: las carreras que debes estudiar para ser millonario en el futuro, según el CEO de Nvidia

Jensen Huang es una de las figuras con mayor autoridad en la industria de la computación y la IA. (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

Con el avance de la inteligencia artificial (IA), existe la creencia de que los programadores serán los que tengan mayores ofertas de empleo y mayores probabilidades de ganar mucho dinero, pero Jensen Huang, CEO de NVIDIA, sostiene que serán los técnicos de oficios manuales, como electricistas, fontaneros y carpinteros, quienes alcanzarán las mayores fortunas en los próximos años.

Para Huang, mientras muchos temen que la automatización desplace empleos, los trabajos que requieren habilidades humanas y manuales se vuelven insustituibles.

La creciente demanda de construcción y mantenimiento de centros de datos que alimentan la inteligencia artificial, ha generado una necesidad sin precedentes de mano de obra calificada, lo que conducirá, según sus estimaciones, a una mejora en las remuneraciones para estos sectores.

Por qué Jensen Huang, CEO de Nvidia cree que los electricistas serán millonarios

El crecimiento acelerado de los data centers exige cientos de miles de trabajadores calificados en puestos como carpinteros, electricistas y fontaneros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento acelerado de los llamados data centers requiere la labor de miles de trabajadores altamente calificados en tareas manuales, más allá del diseño de algoritmos.

El empresario dijo que “necesitaremos cientos de miles de electricistas, fontaneros y carpinteros para construir todas estas fábricas”, un hecho que contrasta con empleos de oficina tradicionales que enfrentan la amenaza de la automatización.

Además, recientemente declaró en un evento en Mumbai: “Mientras hablamos, la IA no tiene ninguna posibilidad de hacer lo que nosotros hacemos”, una frase que evidencia que la IA todavía no puede sustituir la pericia técnica en la infraestructura física.

Jensen Huang ha dicho que la IA puede realizar varias tareas repetitivas pero no ha llegado a replicar los oficios manuales como la fontanería. (Foto: REUTERS/Ann Wang)

No obstante, el desequilibrio en el mercado laboral es cada vez más evidente. Huang advirtió sobre una “importante diferencia entre la enorme oferta de titulados universitarios y el gran déficit de mano de obra cualificada en oficios tradicionales como carpinteros, electricistas, fontaneros o albañiles”.

Cuál es la visión de otros líderes sobre la visión del CEO de Nvidia

Perspectivas similares llegan de otras figuras clave del sector. Larry Fink, CEO de BlackRock: “Incluso les he dicho a miembros del personal de Trump que nos vamos a quedar sin electricistas, que necesitamos para construir centros de datos de IA. Simplemente, no tenemos los necesarios”.

En tanto, Jim Farley, CEO de Ford, destacó su inquietud frente al desajuste entre los planes de relocalización industrial y la baja cantidad de trabajadores calificados.

Líderes como Larry Fink de BlackRock advierten sobre la escasez crítica de electricistas necesarios para el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Tyrone Siu)

Mientras tanto, la inteligencia artificial reemplaza tareas administrativas y empleos de oficina, en especial los vinculados a actividades repetitivas, como los puestos junior en grandes consultoras, tradicional puerta de entrada para muchos graduados universitarios.

Ahora, estos empleos ven una rápida reducción ante la capacidad de la IA para asumir informes, análisis y asistencia en programación.

Por esta razón, carreras como Administración de Empresas y afines, pierden atractivo si no se adaptan a un contexto en el que la digitalización de procesos disminuye la demanda de personal administrativo tradicional.

Qué trabajos pueden desaparecer en los próximos años

En la contracara de la moneda, varios informes han mostrado que hay ciertos trabajos que son más susceptibles a la automatización y pueden hasta dejar de ser ocupados por humanos.

El impacto de la IA ocasiona que profesiones que no se adapten a la tecnología puedan quedar relegadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto Nacional de Investigación de Polonia (NASK), estima que 1 de cada 4 empleos en el mundo está potencialmente expuesto a la IA generativa.

Otro caso que lo demuestra es que un reciente estudio Microsoft, advierte que las funciones de auxiliares de pasajeros, operadores telefónicos, representantes de servicio al cliente, agentes de billetes y empleados de viajes enfrentan un alto riesgo de ser reemplazadas por sistemas automáticos.

Asimismo, Microsoft identifica que tareas como la gestión contable, el archivo de documentos y el análisis de datos pueden ser resueltas por software especializado. Esto afecta directamente a perfiles como archivistas, asistentes estadísticos, representantes de ventas de servicios o agentes de ventas de publicidad.