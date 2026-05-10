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Las cintas métricas ya tienen remplazo: apps para medir en tu casa usando el celular

Estas plataformas usan la realidad aumentada y la cámara para determinar el tamaño de objetos y las distancias

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Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone que muestra una aplicación de realidad aumentada midiendo una mesa de centro de madera en una sala, con dimensiones de 120 cm.
Las aplicaciones de medición digital convierten el celular en una herramienta versátil para medir espacios, muebles y objetos en el hogar y el trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vida cotidiana, medir espacios, muebles u objetos suele ser una tarea frecuente, tanto en el hogar como en trabajos de construcción, decoración o bricolaje. Las aplicaciones móviles de medición han dado una alternativa la manera en que las personas abordan estas actividades, convirtiendo los celulares en herramientas versátiles que pueden reemplazar, en muchos casos, a la tradicional cinta métrica.

Además, las propias cintas métricas físicas esconden detalles técnicos poco conocidos, como los rombos negros impresos en su superficie, cuyo propósito va más allá de lo ornamental.

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Aplicaciones móviles para medir cualquier cosa en casa

Tanto en dispositivos Android como iPhone, existen alternativas gratuitas y de pago que aprovechan la cámara del móvil y, en muchos casos, la tecnología de realidad aumentada (AR) para ofrecer resultados inmediatos.

En el ecosistema Android, una de las aplicaciones más difundidas es Google Measure. Esta herramienta virtualiza la cinta métrica: tras instalarla desde Google Play, solicita acceso a la cámara y requiere que el usuario mueva el teléfono de izquierda a derecha para identificar superficies planas.

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Manos sosteniendo un smartphone que muestra una regla virtual midiendo el borde de una mesa de madera en una sala de estar con una alfombra y un sofá.
Google Measure utiliza ARCore para identificar superficies y medir distancias en tiempo real en dispositivos Android modernos con sistema 7 o superior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez detectadas, la app permite seleccionar el punto de inicio y final de la medición, mostrando la distancia calculada en la pantalla en tiempo real. El sistema resulta intuitivo, aunque se recomienda practicar para mejorar la precisión y tener en cuenta que funciona mejor en ambientes bien iluminados y con superficies definidas.

Además, ofrece la posibilidad de tomar fotografías de las mediciones, facilitando el registro y el uso posterior de esos datos.

Este tipo de aplicaciones funciona en equipos con Android 7 o superior, gracias a la integración de ARCore, el sistema de Google para experiencias de realidad aumentada. Antes de ARCore, la medición digital estaba limitada a dispositivos específicos con sensores adicionales, pero actualmente basta con un móvil moderno para acceder a estas funciones.

El usuario puede cambiar las unidades, eligiendo entre centímetros, metros o pulgadas según sus preferencias, y la app guarda las imágenes para referencias futuras.

Mano sosteniendo un teléfono inteligente que muestra una aplicación de realidad aumentada midiendo una mesa de madera en una sala de estar, con valores de 1.52m y 0.75m.
La app Medir, preinstalada en iOS 12 y versiones superiores, permite calcular dimensiones de objetos y espacios con solo mover el iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo medir objetos y distancias usando iPhone

En iOS, la oferta de aplicaciones de medición también es diversa y sofisticada. La app Medir viene preinstalada en los iPhone con iOS 12 o superior y puede descargarse gratuitamente para quienes no la tengan. Utiliza la realidad aumentada para calcular distancias y dimensiones sin necesidad de una cinta métrica física.

El funcionamiento es sencillo: tras calibrar el dispositivo moviéndolo según las instrucciones en pantalla, el usuario puede seleccionar puntos de inicio y final para obtener la medida, que aparece de inmediato en la pantalla. La aplicación también permite guardar mediciones en la galería de fotos.

Una función destacada es la detección automática de objetos rectangulares, como mesas o cuadros. Basta con apuntar la cámara hacia el objeto y la app muestra las dimensiones en pantalla, facilitando tareas de diseño o decoración.

Los modelos más avanzados de iPhone, equipados con escáner LiDAR, ofrecen una precisión superior e incluso permiten medir la altura de una persona de forma automática.

Además de medir, la app Medir incluye una herramienta de nivel, útil para comprobar si una superficie está perfectamente horizontal o vertical, recurso ideal para colgar cuadros o instalar estanterías. La pantalla se pone verde y muestra 0° cuando la superficie está nivelada, simplificando tareas que antes requerían instrumentos específicos.

Primer plano de manos sosteniendo un iPhone. La pantalla muestra el logo blanco de Apple y una barra de carga circular verde y morada sobre fondo negro.
La función de nivel en iPhone facilita comprobar la horizontalidad o verticalidad de superficies, útil para colgar cuadros o instalar estantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen otras aplicaciones populares para iPhone, como Tape Measure - AR Ruler, EasyMeasure y CamToPlan. Todas aprovechan la cámara y la realidad aumentada para medir distancias, longitudes, alturas y dimensiones de objetos en tiempo real.

Algunas, como My Measures, permiten documentar y organizar mediciones, agregando notas o capturas de pantalla, mientras que otras, como Regla 3D Metro Medir Distancia, llevan la medición a un plano tridimensional, facilitando proyectos de diseño y modelado.

Qué son los rombos negros en las cintas métricas tradicionales

Las cintas métricas tradicionales llevan rombos negros que no son decorativos: indican intervalos de 19,2 pulgadas, facilitando la distribución uniforme de vigas y soportes en construcción y carpintería. Además, algunas incluyen marcas rojas cada 16 pulgadas para ubicar montantes en paredes.

Estas señales, pensadas para agilizar trabajos y reducir errores, suelen pasar inadvertidas en países que usan el sistema métrico decimal, aunque algunos las emplean para dividir superficies largas sin cálculos adicionales.

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