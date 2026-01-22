Jeff Bezos tendrá su propio Starlink: así es el proyecto TeraWave que lanzará 5.408 satélites al espacio

TeraWave, la nueva apuesta de Jeff Bezos, promete velocidades de hasta seis terabits por segundo para empresas y gobiernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ambiciones de Jeff Bezos en el espacio han dado un nuevo salto con el anuncio de TeraWave, la red de internet satelital de Blue Origin que promete revolucionar la conectividad global con una propuesta distinta, lanzando más de 500 satélites al espacio.

Bajo la promesa de alcanzar velocidades de hasta seis terabits por segundo, el proyecto introduce una arquitectura satelital avanzada que apunta exclusivamente a empresas y gobiernos, apartándose del enfoque de mercado generalista que caracteriza a Starlink, la empresa de SpaceX.

De qué se trata el proyecto TeraWave

TeraWave no pretende ser un servicio masivo. Su objetivo está bien definido: proporcionar conectividad de grado empresarial y gubernamental allí donde la infraestructura terrestre no llega o resulta insuficiente.

De acuerdo con Blue Origin, la constelación estará compuesta por 5.408 satélites ópticamente interconectados, de los cuales 5.280 operarán en órbita terrestre baja (LEO) y 128 en órbita terrestre media (MEO). Esta combinación de órbitas permite aprovechar al máximo tanto la cobertura global como la capacidad de transferencia de datos.

La arquitectura multi-órbita de TeraWave garantiza alta resiliencia, redundancia y diversidad de rutas frente a soluciones terrestres tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red ha sido diseñada para ofrecer velocidades simétricas de hasta 6 terabits por segundo en cualquier punto del planeta, una cifra que sobrepasa ampliamente los estándares actuales, incluso en el sector empresarial. En comparación, servicios similares apenas llegan a 1 Gbps de descarga y hasta 400 Mbps de subida, lo que posiciona a TeraWave en una liga aparte.

Los usuarios empresariales podrán aprovechar conexiones de hasta 144 Gbps mediante enlaces Q/V-band desde la constelación LEO, mientras que los enlaces ópticos de los satélites MEO permitirán alcanzar la máxima capacidad prometida.

La arquitectura multi-órbita de TeraWave está pensada para garantizar redundancia, diversidad de rutas y una resiliencia de red muy superior a la de las soluciones terrestres tradicionales. Además, la tecnología de interconexión óptica entre satélites facilita la transmisión de datos entre puntos remotos sin depender de infraestructuras físicas vulnerables o costosas.

Cuál es la diferencia de TeraWare con Starlink

A diferencia de Starlink, que atiende tanto a consumidores individuales como a empresas y gobiernos y ya cuenta con unos nueve millones de clientes gracias a una constelación de más de 9.000 satélites, TeraWave apunta a un nicho mucho más restringido.

La red TeraWave ofrecerá conexiones de hasta 144 Gbps con enlaces Q/V-band y enlaces ópticos desde distintas órbitas terrestres.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Dave Limp, director ejecutivo de Blue Origin, el servicio está “diseñado específicamente para clientes empresariales”, como centros de datos, grandes corporaciones y entidades gubernamentales que requieren conectividad fiable para operaciones críticas.

La compañía detalla que el sistema podrá servir a unos 100.000 clientes a nivel mundial, una fracción del mercado total, pero con necesidades mucho más exigentes en términos de velocidad, seguridad y disponibilidad. Blue Origin sostiene que la naturaleza satelital de la red añade una capa de seguridad y resiliencia difícil de igualar: resulta mucho más complicado sabotear o interrumpir el servicio en comparación con las redes de fibra óptica convencionales.

Otra ventaja clave es la capacidad de despliegue rápido. Las terminales empresariales y de gateway de TeraWave podrán instalarse en cualquier parte del mundo y conectarse de inmediato con la infraestructura existente, facilitando la expansión o el refuerzo de redes en zonas remotas, rurales o donde la fibra resulta inviable o demasiado costosa.

La actualidad del internet satelital

El anuncio de TeraWave se produce en un entorno de creciente competencia en el sector del internet satelital. Starlink, desarrollado por SpaceX bajo el liderazgo de Elon Musk, ha sido pionero en llevar conectividad de banda ancha a lugares donde la fibra o las redes móviles no llegan. Su enfoque es más generalista, atendiendo desde hogares rurales hasta flotas de transporte, y gobiernos de todo tipo.

Blue Origin prevé atender hasta 100.000 clientes globales que requieren alta velocidad, seguridad y disponibilidad para operaciones críticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, Blue Origin no solo enfrenta la competencia de SpaceX. Amazon, también bajo la influencia de Jeff Bezos, avanza con su propio proyecto de red satelital, llamado Leo (antes Project Kuiper), que prevé desplegar 3.236 satélites. A diferencia de TeraWave, Leo sí busca captar tanto a empresas como a consumidores particulares, compitiendo de forma directa con Starlink.

El mercado se está saturando rápidamente, y empresas chinas también desarrollan constelaciones similares, apoyándose en cohetes reutilizables de bajo coste, una estrategia que SpaceX consolidó con el Falcon 9.