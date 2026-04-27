Israel advirtió a Hezbollah tras el rechazo de su líder a negociar: “Están jugando con fuego y se quemará todo El Líbano”

Columnas de humo sobre el sur del Líbano tras nuevos ataques israelíes contra posiciones de Hezbollah, horas después de que el líder del grupo rechazara las negociaciones directas con Israel y el ministro de Defensa Israel Katz amenazara con consecuencias devastadoras. (Reuters/Shir Torem)

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió el lunes que la rebeldía de Hezbollah tendría consecuencias catastróficas para el Líbano, tras el rechazo del líder del grupo al proceso de negociaciones directas entre Beirut y Jerusalén. La advertencia elevó la tensión en el frente libanés en un momento en que la diplomacia regional permanece estancada.

“Naim Qassem está jugando con fuego, y el fuego quemará a Hezbollah y a todo el Líbano”, dijo Katz a la enviada de la ONU al Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert. “Si el Gobierno libanés sigue refugiándose bajo el ala de la organización terrorista Hezbollah, el fuego estallará y envolverá a los cedros del Líbano”, agregó, según un comunicado emitido por su oficina.

La advertencia llegó horas después de que Qassem calificara las negociaciones directas entre Israel y Líbano de “grave pecado” que desestabilizaría al país, y prometiera que Hezbollah “no dará marcha atrás”. El rechazo del líder del grupo no tardó en tener consecuencias: poco después, el ejército israelí anunció que comenzó a atacar objetivos de Hezbollah en territorio libanés, argumentando que el armisticio le permite actuar militarmente ante amenazas inminentes.

Funeral en Kfar Sir de combatientes de Hezbollah y civiles muertos en los enfrentamientos con Israel, días antes de que entrara en vigor el alto el fuego de diez días entre ambas partes. (Reuters/Marko Djurica)

El presidente libanés Joseph Aoun respondió con firmeza a Qassem y defendió el proceso negociador. “Mi objetivo es llegar a un fin del estado de guerra con Israel, similar al acuerdo de armisticio de 1949″, dijo Aoun, asegurando que no aceptará “un acuerdo humillante”. El mandatario fue más lejos y apuntó directamente al grupo armado: “Lo que hacemos no es traición. La traición la cometen quienes llevan a su país a la guerra para defender intereses extranjeros“, afirmó en declaraciones que resonaron como una acusación directa a Hezbollah y, por extensión, a su patrocinador Irán.

El choque entre la presidencia libanesa y Hezbollah expone la profunda fractura política interna en el país. Fue el propio grupo quien arrastró al Líbano al conflicto regional al lanzar cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Khamenei, desencadenando una respuesta israelí con bombardeos masivos y una invasión terrestre que devastó el sur del país. Desde entonces, el Líbano acumula al menos 2.509 muertos, cifra que continúa creciendo con los combates de los últimos días.

El presidente libanés Joseph Aoun, quien desafió este lunes a Hezbollah al defender las negociaciones directas con Israel como el camino para poner fin al estado de guerra. (Reuters/Mohamed Azakir, archivo)

La violencia en el frente libanés se mantiene pese al alto el fuego extendido entre Israel y Hezbollah. Israel sostiene que el acuerdo de tregua le permite actuar militarmente ante amenazas concretas, posición que Hezbollah rechaza como pretexto para continuar las hostilidades. El grupo, que opera como un Estado dentro del Estado libanés y cuenta con un arsenal considerado uno de los más grandes de cualquier actor no estatal en el mundo, ha resistido hasta ahora las presiones internas e internacionales para deponer las armas.

La tensión en el Líbano se desarrolla en paralelo al estancamiento diplomático entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Hormuz y el programa nuclear persa. Teherán presentó una propuesta para levantar su bloqueo al estrecho sin incluir el tema nuclear, pero Washington la descartó: el presidente Donald Trump insiste en que cualquier acuerdo permanente debe contemplar el desmantelamiento del programa atómico iraní. Trump canceló el fin de semana el viaje de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner a Islamabad, donde el canciller iraní Abbas Araghchi había estado negociando a través del mediador pakistaní.

Con la diplomacia en punto muerto y los combates sin cesar, los mercados reflejan la incertidumbre: el crudo Brent subía cerca de un 2,5% este lunes, a alrededor de 108 dólares por barril. El conflicto en su conjunto deja ya al menos 3.375 muertos en Irán, 2.509 en el Líbano, más de una docena en estados árabes del Golfo y al menos 23 en Israel, según los últimos datos disponibles. La comunidad internacional observa con creciente preocupación un escenario donde las líneas entre tregua y guerra activa se vuelven cada vez más difusas.