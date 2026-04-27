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Desde el jardín de su casa, una persona ‘desafió’ a la NASA y grabó el sol con mucho detalle

El video muestra 30 horas de observación solar reducidas a un minuto, permitiendo ver la evolución de las estructuras solares

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Este video presenta un timelapse de la superficie del Sol, mostrando detalles de su actividad. Se observan estructuras filamentosas y manchas oscuras en tonos naranja y marrón. Un pequeño ícono de la Tierra aparece para proporcionar una referencia visual de escala. La secuencia está acelerada 1800 veces respecto al tiempo real, ofreciendo una observación detallada de fenómenos solares. Es una visualización científica que documenta la dinámica de la estrella.

Un usuario de Reddit ha sorprendido a la comunidad al compartir un vídeo en cámara rápida del Sol, grabado con medios domésticos desde su propio jardín. La publicación, hecha por Mindless-Farm-7881, muestra con nitidez y un alto nivel de detalle, que normalmente solo podían lograrse en observatorios profesionales, como la NASA.

El registro fue posible gracias a la combinación de un telescopio Heliostar 76 y una cámara Apollo 428m Max, equipos de astrofotografía que, aunque especializados, resultan accesibles para entusiastas bien informados.

Durante aproximadamente un mes, el usuario dedicó más de 30 horas a observar el Sol, capturando imágenes que luego condensó en un vídeo de poco más de un minuto. El resultado es una secuencia que permite apreciar la evolución de las estructuras solares y la actividad en su superficie de manera continua y clara.

En el vídeo compartido, Mindless-Farm-7881 añade un recurso visual llamativo: una estimación del tamaño de la Tierra dentro de cada secuencia. Esta comparación ayuda a dimensionar la magnitud de los fenómenos observados en la superficie solar, mostrando la escala a la que suceden las erupciones y protuberancias en el borde del astro.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El usuario de Reddit Mindless-Farm-7881 captó en su jardín un video detallado de la superficie solar, empleando tecnología de astrofotografía casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color naranja predominante, la textura “peluda” y las prominencias de plasma visibles no son un truco de software ni producto de inteligencia artificial, sino el resultado del procesamiento de imágenes en longitud de onda H-alfa, una técnica estándar en astrofotografía solar.

Cómo fue la grabación del Sol desde el jardín de una casa

El proceso que llevó a este registro comenzó con la planificación de varias sesiones de observación durante un mes. Mindless-Farm-7881 utilizó una cámara sensible a la longitud de onda H-alfa, ajustada para captar detalles específicos de la cromosfera solar, como filamentos, manchas y erupciones de plasma.

Cada sesión consistió en capturar múltiples secuencias de imágenes, que luego fueron procesadas para eliminar ruidos y artefactos. El apilamiento digital de estas imágenes permitió obtener una visualización fluida y detallada de los cambios que ocurren en la superficie solar a lo largo de las horas y los días.

Esta técnica es habitual en la astrofotografía avanzada y requiere tanto conocimientos técnicos como paciencia, dada la necesidad de ajustar el equipo y esperar condiciones atmosféricas favorables.

Un hombre se inclina para mirar a través de un telescopio amarillo y negro apuntando al Sol brillante en un jardín verde bajo un cielo azul claro.
El video muestra treinta horas de observación solar reducidas a un minuto, permitiendo ver en detalle la evolución de las estructuras del Sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado final, compartido en Reddit, condensa más de 30 horas de observación en poco más de un minuto, permitiendo a los espectadores ver la evolución de las estructuras solares casi en tiempo real. Las imágenes muestran la dinámica de la superficie solar, incluidos los movimientos de las manchas y las prominencias que surgen en el borde.

Quién está detrás de la grabación ‘casera’ del Sol

Mindless-Farm-7881 no es un caso aislado en la comunidad de aficionados a la astronomía. Bajo el nombre Jason Birch, gestiona el canal de YouTube SpacebyJace, donde comparte sus experiencias y hallazgos desde su propio jardín en Utah.

En este espacio, Birch ha documentado su aprendizaje y evolución en el campo de la astrofotografía, mostrando que la curiosidad y el acceso a la tecnología pueden abrir nuevas puertas al conocimiento del cosmos.

Un hombre de mediana edad con gorra beige y camiseta azul observa el Sol a través de un telescopio naranja y blanco. El Sol anaranjado se ve en el cielo al atardecer.
Jason Birch, conocido como Mindless-Farm-7881, también replicó imágenes icónicas de la Nebulosa del Cangrejo y documenta sus hallazgos en SpacebyJace en YouTube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus trabajos más destacados se encuentra una comparativa de la Nebulosa del Cangrejo (Messier 1), uno de los objetos más estudiados por el telescopio espacial Hubble. Birch logró replicar la famosa imagen del Hubble utilizando una compilación de varios cientos de exposiciones de cinco minutos cada una.

Al alinear el patrón estelar de ambas imágenes, logró demostrar que el remanente de supernova está en expansión. Esta observación permite visualizar cómo la nebulosa ha avanzado hasta cubrir estrellas cercanas, un cambio que, aunque mínimo en la escala humana, representa 780.000 millones de millas (1,25 billones de kilómetros) de expansión en los últimos 26 años.

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