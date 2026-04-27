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WhatsApp dejará fuera de servicio teléfonos con versiones antiguas de Android: pasos para actualizar y no perder tu cuenta

A partir de septiembre de 2026, la app cortará el soporte a versiones antiguas de Android, obligando a los usuarios a actualizar su sistema operativo

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WhatsApp es la app de mensajería más popular del mundo.
WhatsApp dejará de funcionar en Android 5.0 y 5.1 desde septiembre: qué hacer para no perder tus chats - (Foto: Meta)

WhatsApp continúa evolucionando con nuevas funciones y mejoras de seguridad, pero estos avances también traen consigo una actualización de los requisitos mínimos para seguir utilizando la aplicación. A partir del 8 de septiembre de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en dispositivos Android con versiones anteriores a Android 6.0.

Esta decisión afectará a usuarios que aún utilizan teléfonos con Android 5.0 o 5.1, quienes deberán tomar medidas para no perder el acceso a sus chats y contactos.

La importancia de este cambio radica en que los usuarios con sistemas operativos antiguos quedarán incomunicados a través de WhatsApp si no actualizan su dispositivo o sistema antes de la fecha límite. La aplicación justifica este ajuste por la necesidad de garantizar la compatibilidad con nuevas funciones y mantener altos estándares de seguridad.

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
Fin del soporte: WhatsApp actualiza requisitos y elimina el acceso en teléfonos con Android anterior a 6.0 - (Meta)

Por qué WhatsApp elimina el soporte en versiones antiguas de Android

El fin de soporte para Android 5.0 y 5.1 responde a varias razones:

  • Seguridad: Las versiones antiguas ya no reciben parches de seguridad, lo que las hace vulnerables a ataques y fallos.
  • Compatibilidad: Las nuevas funciones requieren recursos y tecnologías que solo están presentes en sistemas operativos recientes.
  • Eficiencia: Mantener la aplicación funcional en dispositivos obsoletos implica un esfuerzo desproporcionado para un número cada vez menor de usuarios.

WhatsApp revisa anualmente qué sistemas siguen recibiendo soporte de sus fabricantes y elimina el acceso en aquellos que ya no lo tienen, para proteger la privacidad y la integridad de los datos.

Cómo saber si tu teléfono se verá afectado

Si tu dispositivo ejecuta Android 5.0 o 5.1, recibirás una alerta al abrir WhatsApp informando sobre el fin del soporte. La aplicación dejará de funcionar en estos teléfonos a partir del 8 de septiembre de 2026, lo que afectará tanto a WhatsApp Messenger como a WhatsApp Business.

La medida no impacta a usuarios de iOS, ya que WhatsApp seguirá siendo compatible con iPhones y iPads que tengan iOS 15.1 o versiones posteriores.

Pasos para actualizar y no perder tu cuenta de WhatsApp

Un hombre joven sonriente con chaqueta de mezclilla y sudadera gris sostiene un smartphone cerca de su oído para escuchar una nota de voz, con el logo de WhatsApp.
Cómo actualizar tu Android y hacer copia de seguridad antes de que WhatsApp deje de funcionar en tu móvil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para continuar usando WhatsApp y conservar tus conversaciones, sigue estas recomendaciones:

1. Actualiza el sistema operativo

  • Ve a Ajustes > Sistema > Actualizaciones del sistema y comprueba si hay una versión de Android más reciente disponible para tu dispositivo.
  • Si tu teléfono no permite la actualización a Android 6.0 o superior, considera cambiar a un equipo compatible.

2. Haz una copia de seguridad de tus chats

  • Abre WhatsApp y accede a Ajustes > Chats > Copia de seguridad.
  • Elige “Guardar en Google Drive” para crear una copia de tus conversaciones y archivos multimedia.
  • Si no tienes espacio en Google Drive, WhatsApp también genera copias locales en la memoria interna del teléfono, que puedes transferir manualmente a un nuevo dispositivo.

3. Restaura tu historial de chats en el nuevo dispositivo

  • Al instalar WhatsApp en el nuevo teléfono, selecciona la opción de restaurar el historial de Google Drive o desde una copia local, según corresponda.
  • Asegúrate de utilizar el mismo número de teléfono y la misma cuenta de Google vinculada a la copia de seguridad.

Qué pasa si no actualizas

Si no actualizas antes del 8 de septiembre de 2026, perderás acceso a tu cuenta de WhatsApp en ese dispositivo y no podrás enviar ni recibir mensajes. Las conversaciones almacenadas localmente seguirán en el teléfono, pero no será posible acceder a ellas desde la aplicación.

WhatsApp logo
Cambiar de dispositivo, actualizar Android y respaldar tus datos a tiempo es esencial para no perder acceso a tus mensajes ni contactos, ante la actualización de requisitos mínimos a partir de septiembre de 2026 - (Fotomontaje Infobae)

Para evitar la pérdida de datos importantes, es fundamental realizar una copia de seguridad previa al cambio.

El desarrollo de nuevas funciones, como la compatibilidad con burbujas de notificación y mejoras en la experiencia de usuario, requiere un hardware y software moderno. WhatsApp busca equilibrar la innovación con la seguridad, por lo que periódicamente revisa y actualiza sus requisitos mínimos.

Mientras la mayoría de los usuarios ya utiliza dispositivos con sistemas operativos actualizados, la medida impacta especialmente en regiones donde los teléfonos antiguos son habituales. Tomar medidas a tiempo garantizará el acceso a WhatsApp y la protección de la información personal.

Mantener el sistema operativo actualizado y realizar copias de seguridad periódicas es clave para disfrutar de WhatsApp sin interrupciones ante cualquier cambio de compatibilidad.

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