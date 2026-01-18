Tecno

Cómo verificar si la ubicación de la antena de Starlink es la adecuada para tener buena conexión

Muchos usuarios de Starlink buscan mejorar la calidad de su conexión, pero el secreto para lograr un rendimiento óptimo suele pasar desapercibido en la instalación de la antena

La ubicación de la antena
La ubicación de la antena sin obstáculos es el factor más importante para optimizar la señal de Starlink. (Imagen ilustrativa Infobae)

El servicio de internet satelital Starlink, impulsado por la compañía SpaceX, de Elon Musk, se ha convertido en una solución clave para quienes buscan conectividad en zonas remotas. Sin embargo, el rendimiento de la conexión depende en gran medida de la correcta instalación y ubicación de la antena.

Más allá de la orientación, usuarios experimentados y la propia compañía coinciden en una recomendación central: es fundamental evitar cualquier obstrucción en el cielo.

El factor decisivo: una vista despejada

Según testimonios de la comunidad de usuarios en foros como Reddit, lo más importante al instalar Starlink es elegir un lugar que garantice una vista completamente libre de obstáculos hacia el cielo. Elementos como árboles, muros, postes de luz o incluso edificios cercanos pueden generar interferencias, cortes en la señal y pérdida de velocidad.

La propia página de soporte de Starlink refuerza esta idea al advertir que la antena requiere una visión despejada para mantener la conexión constante con los satélites en órbita.

Árboles, muros y postes pueden
Árboles, muros y postes pueden interferir con la conexión y provocar cortes frecuentes en el servicio. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un indicador práctico que los usuarios sugieren es prestar atención al ping: si el ping se mantiene estable al 100% y la latencia es menor a 40 ms, la ubicación elegida suele ser adecuada, sin importar la orientación exacta de la antena.

Cómo comprobar que la antena no tiene obstrucciones

Starlink facilita el proceso a través de su aplicación móvil, que incluye la función ‘Comprobar si hay obstrucciones’. Para utilizarla, basta con colocar el teléfono en el punto exacto donde se planea instalar la antena y seguir las instrucciones para escanear el cielo. La cámara del dispositivo permitirá detectar cualquier objeto que bloquee el campo de visión y enseguida indicará si la ubicación es óptima.

Es posible repetir el escaneo en diferentes lugares del terreno para comparar resultados y determinar el área con menor cantidad de obstáculos. Si se detectan problemas, Starlink ofrece soportes y cables adicionales para elevar la antena y superar cualquier barrera física.

Una vez instalada la antena, el sistema comienza a recopilar información para crear un mapa de obstrucciones personalizado. Este proceso inicial toma unas doce horas, aunque se perfecciona con los datos que la antena recoge de manera continua. En caso de interrupciones frecuentes debidas a obstrucciones, la aplicación lo notificará, algo que se nota fácilmente durante actividades que requieren alta estabilidad, como videollamadas o juegos en línea.

La aplicación de Starlink permite
La aplicación de Starlink permite escanear el cielo y detectar obstrucciones antes de instalar la antena. (Bloomberg)

Si la obstrucción es parcial, Starlink puede optimizar la comunicación con los satélites y reducir los cortes a medida que recolecta más información sobre el entorno y ajusta la conexión.

La importancia de la alineación de la antena

Otro aspecto relevante en la instalación es la alineación de la antena, especialmente para los usuarios de los kits Starlink Estándar, Enterprise y Mini. La alineación consiste en ajustar la posición del dispositivo para que apunte con precisión hacia la zona del cielo donde se mantiene la mejor comunicación con los satélites.

Durante la configuración inicial, la aplicación de Starlink ofrece la opción ‘Alineación’, que guía al usuario paso a paso para posicionar la antena correctamente. Si después de instalada la antena se desvía más de cinco grados respecto a la alineación ideal, la aplicación emitirá una alerta para que el usuario pueda corregir la posición. Para desviaciones menores, no se generan avisos automáticos.

La herramienta de alineación está siempre disponible en la pantalla de inicio de la aplicación, lo que facilita su consulta ante cualquier inconveniente en la calidad de la conexión.

Un ping estable y baja
Un ping estable y baja latencia son señales de que la antena se ha colocado en el sitio adecuado. (Bloomberg)

Claves para una conexión estable

  • Priorizar una ubicación con cielo completamente despejado, lejos de árboles, edificios y otras estructuras altas.
  • Utilizar la función de obstrucciones de la aplicación para identificar y evitar posibles bloqueos en el campo de visión.
  • Repetir el escaneo en distintos puntos para encontrar el lugar más adecuado.
  • Verificar regularmente el rendimiento mediante el ping y la latencia.
  • Consultar la herramienta de alineación siempre que se detecten problemas de señal.

Tener en cuenta estos pasos y utilizar las herramientas que ofrece Starlink permite optimizar la instalación y asegurar una conexión confiable, especialmente en zonas donde otras opciones de internet no están disponibles.

