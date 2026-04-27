El Salvador

El BCR registra crecimiento acelerado en las importaciones de scooters en El Salvador

Los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador revelan que, entre enero y febrero de 2026, el país importó scooters y motocicletas por casi el monto total registrado durante todo 2025, evidenciando una demanda sostenida y en ascenso

Guardar
Una persona conduce un patinete eléctrico. (Freepik)
La preferencia por scooters se atribuye a soluciones frente al tráfico, bajo consumo de combustible y precios accesibles de vehículos asiáticos./ (Freepik)

El Salvador ha experimentado un incremento notable en las importaciones de scooter y motocicletas, tendencia que refleja cambios en la movilidad urbana y el creciente interés de la población por alternativas de transporte.

La presencia cada vez más frecuente de estos vehículos en las principales arterias del país ha despertado la atención sobre la magnitud de las importaciones, así como sobre los desafíos regulatorios asociados a su circulación.

De acuerdo con la Dirección General de Aduanas de El Salvador, las scooter se encuentran clasificadas bajo el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) en la partida 87.11, la cual agrupa motocicletas —incluidos ciclomotores— y velocípedos equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin él, así como los propios sidecares. Esta categorización es fundamental para el control de las importaciones y la elaboración de estadísticas comerciales.

Según los datos más recientes del Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador, correspondientes al periodo acumulado de enero y febrero de 2026, el país registró importaciones por un valor de USD 18.8 millones en la partida 87.11.

Este monto representa un crecimiento consistente frente a años anteriores y, en solo dos meses, ya se acerca al total alcanzado durante 2025, cuando las importaciones sumaron USD 20.2 millones.

La evolución histórica muestra una tendencia ascendente: en 2024, la cifra fue de USD 11.3 millones, mientras que en 2023 se ubicó en USD 8.7 millones.

El desglose de las importaciones por país de origen revela que China y la India ocupan las primeras posiciones como proveedores, con USD 9.1 millones y USD 8.7 millones respectivamente, seguidos a gran distancia por Tailandia, Japón y Colombia.

Por tipo de vehículo, las motocicletas y scooter con motor de cilindrada superior a 50 cm³ e inferior o igual a 250 cm³ concentran la mayor parte del valor importado, con USD 16.9 millones en el mismo periodo.

El Salvador registra un aumento récord en las importaciones de scooters y motocicletas durante los dos primeros meses de 2026, según el informe del BCR. /(Banco Central de Reserva)
El Salvador registra un aumento récord en las importaciones de scooters y motocicletas durante los dos primeros meses de 2026, según el informe del BCR. /(Banco Central de Reserva)

La acelerada expansión en la circulación de scooters responde a una serie de factores, entre los que destacan la búsqueda de soluciones ágiles frente al tráfico urbano, el bajo consumo de combustible y la facilidad de acceso a modelos de bajo costo importados principalmente de Asia.

No obstante, este dinamismo plantea interrogantes sobre la regulación y el control del parque vehicular de scooters y otros medios de transporte alternativos.

Recientemente, representantes de la Asociación Salvadoreña de Motociclistas (ASAMOTO) señalaron en una entrevista televisiva la urgencia de incluir a los nuevos tipos de movilidad en la Ley de Tránsito.

El marco legal salvadoreño aún no ha adaptado normativas que contemplen de manera específica la circulación, registro, homologación técnica y seguridad vial de estos vehículos.

En la actualidad, la mayoría de las regulaciones de tránsito se han desarrollado pensando en automóviles y motocicletas tradicionales, lo que genera vacíos legales y dificultades para la gestión ordenada de las nuevas formas de movilidad.

A pesar de que la presencia de scooters ha crecido de manera visible en ciudades como San Salvador y Santa Tecla, la ausencia de una legislación diferenciada para este segmento ha provocado debates sobre la seguridad de los usuarios, la convivencia vial y la necesidad de implementar requisitos claros sobre el uso de casco, portación de documentos y límites de velocidad.

Imagen de referencia. El crecimiento en la circulación de scooters plantea desafíos regulatorios y vacíos legales para su registro y homologación en El Salvador./NAVEE
Imagen de referencia. El crecimiento en la circulación de scooters plantea desafíos regulatorios y vacíos legales para su registro y homologación en El Salvador./NAVEE

Además, la falta de registros desagregados dificulta la elaboración de políticas públicas que respondan a la realidad del parque de scooters y su impacto en la movilidad sostenible.

El Salvador se encuentra así en una encrucijada: por un lado, el auge de importaciones y el uso masivo de scooters evidencian una transformación en la cultura del transporte; por otro, el país debe avanzar hacia un marco regulatorio que garantice tanto la seguridad vial como el orden en el espacio público.

El seguimiento de estas tendencias por parte de las autoridades y la adaptación normativa serán claves para que la expansión de las scooters contribuya a una movilidad más eficiente y segura.

Temas Relacionados

Scooters El SalvadorSan SalvadorRegulación VehicularMovilidad UrbanaEl Salvador

Últimas Noticias

Puertos panameños reciben mantenimiento para enfrentar exigencias marítimas y al cambio climático

Mediante una inversión de $2 millones se busca reparar 24 puertos menores y 16 atracaderos

Puertos panameños reciben mantenimiento para enfrentar exigencias marítimas y al cambio climático

Precio de los combustibles en El Salvador sube $0.07 por galón a partir del 28 de abril, el ajuste más bajo en seis semanas

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas informó que el nuevo incremento de referencia afecta de manera uniforme a los tres tipos de combustibles, tras alzas quincenales previas superiores a $0.20 por galón

Precio de los combustibles en El Salvador sube $0.07 por galón a partir del 28 de abril, el ajuste más bajo en seis semanas

Guatemala: Las multas vigentes en el transporte extraurbano deben cancelarse sin plazos límite ni descuentos, advierte la DGT

Las personas que mantienen sanciones sin solventar se encuentran impedidas para iniciar cualquier trámite ante la autoridad correspondiente, según lo establecido por la Dirección General de Transportes, que advierte sobre la necesidad de regularizar situaciones pendientes

Guatemala: Las multas vigentes en el transporte extraurbano deben cancelarse sin plazos límite ni descuentos, advierte la DGT

Transformación educativa en República Dominicana: Más de 600 niños serán beneficiados con la inauguración de dos centros escolares

Dos escuelas abren sus puertas con instalaciones modernas y recursos inéditos en la provincia María Trinidad Sánchez. Autoridades y estudiantes celebran el impacto social y el avance hacia una educación más inclusiva

Transformación educativa en República Dominicana: Más de 600 niños serán beneficiados con la inauguración de dos centros escolares

La justicia costarricense detecta crecimiento sostenido del contrabando y advierte sobre vínculos con el crimen organizado

La proliferación de mercancía ilegal, encabezada por cigarrillos y licores, demuestra la consolidación de estructuras delictivas que aprovechan debilidades en el control aduanero y la baja proporción de sentencias de prisión efectiva

La justicia costarricense detecta crecimiento sostenido del contrabando y advierte sobre vínculos con el crimen organizado

TECNO

El día en que Elon Musk le pidió 5.000 millones de dólares a Apple: tenían que pagarlo en 72 horas

El día en que Elon Musk le pidió 5.000 millones de dólares a Apple: tenían que pagarlo en 72 horas

WhatsApp dejará fuera de servicio teléfonos con versiones antiguas de Android: pasos para actualizar y no perder tu cuenta

Los nombres femeninos más populares para una bebé nacida en mayo de 2026, según la IA

Si usas redes WiFi públicas, activa este truco de Windows para proteger tu PC

Así logró un robot humanoide batir el récord humano en la media maratón de Pekín

ENTRETENIMIENTO

La exesposa de Billy Joel comparte actualizaciones de la salud del cantante

La exesposa de Billy Joel comparte actualizaciones de la salud del cantante

Helena Bonham Carter abandona ‘The White Lotus’ y HBO reescribe la historia para la cuarta temporada

La confesión de Maitland Ward sobre su paso por Disney y el lado oscuro de la fama: “Eras un producto que se vendía, y tú mismo lo sabías”

El día que Margot Robbie reveló su insólita convivencia con una figura de John Cena

Cómo los directores de sonido recrearon la voz de Michael Jackson en su biopic sin usar inteligencia artificial

MUNDO

Un nuevo ataque con 94 drones rusos dejó al menos 14 heridos en Odesa

Un nuevo ataque con 94 drones rusos dejó al menos 14 heridos en Odesa

La policía de Irlanda del Norte atribuyó al “nuevo IRA” la explosión de un coche bomba frente a una comisaría

Apoyo de Rusia a Irán: Putin alabó la “valentía y heroísmo” del régimen y aseguró haber recibido un mensaje del líder supremo

Henningsvær, el estadio ubicado en el Ártico que cautiva con su diseño único

Salud y naturaleza: Alemania impulsa rutas y parques para caminar descalzo