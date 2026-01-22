Tecno

Cargar tu celular en lugares públicos puede exponerlo a malware

Utilizar puertos USB desconocidos en aeropuertos o centros comerciales puede exponer el teléfono a malware, robo de datos y control remoto por parte de atacantes informáticos

Cargar el celular en lugares
Cargar el celular en lugares públicos: el riesgo oculto que puede comprometer tu seguridad digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La necesidad de mantener la batería del teléfono móvil cargada ha convertido los puntos públicos de carga, como los que se encuentran en aeropuertos, centros comerciales y estaciones de transporte, en una opción cada vez más utilizada por millones de personas.

Sin embargo, esta comodidad puede esconder riesgos inesperados para la seguridad digital de los usuarios. Conectar el celular a un puerto USB desconocido puede ser la puerta de entrada de malware, poniendo en peligro datos personales, archivos y el funcionamiento del dispositivo.

De acuerdo con con la empresa de seguridad tecnológica PSafe, aunque los cargadores convencionales solo transfieren energía, el cable USB también permite la transmisión de datos.

El peligro del “juice jacking”:
El peligro del “juice jacking”: por qué no debes cargar tu móvil en cualquier puerto USB

Si el puerto de carga está conectado a una computadora o unidad de memoria infectada, el teléfono puede convertirse en un objetivo fácil para la instalación de software malicioso, sin que el usuario lo note. Este problema, conocido como “juice jacking”, ha cobrado relevancia a medida que crecen los reportes de ataques en espacios públicos.

¿Cómo ocurre la infección por malware al cargar el celular?

El proceso de infección se produce cuando el cable USB actúa como un puente entre dos dispositivos que pueden intercambiar información. Si el punto de carga está conectado a un sistema comprometido, el malware puede transferirse al teléfono de manera automática. No es el cargador en sí el que representa el peligro, sino la conexión USB y el dispositivo al que está vinculada.

Factores de riesgo principales:

  • Puntos de carga públicos: Muchos de estos lugares cuentan con torres o computadoras centrales conectadas a los puertos USB, lo que facilita la propagación de virus o programas espía.
  • Cargadores no originales o manipulados: Comprar cargadores de dudosa procedencia puede incrementar el riesgo, ya que algunos pueden haber sido alterados intencionalmente por atacantes para instalar malware cuando se conectan a un dispositivo.

El uso habitual de teléfonos para gestionar información personal, bancaria y laboral hace que un ataque de malware pueda tener consecuencias graves, incluyendo el robo de datos, acceso a cuentas privadas o incluso el bloqueo total del dispositivo. En un contexto donde los ciberataques son cada vez más sofisticados, la falta de precaución al cargar el móvil puede traducirse en pérdidas económicas y de privacidad.

Conectar el móvil a cargadores
Conectar el móvil a cargadores USB no verificados puede abrir la puerta a troyanos, ransomware y programas espía, afectando el funcionamiento y la privacidad del dispositivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las campañas de concientización sobre ciberseguridad insisten en que no todos los puntos públicos de carga representan un riesgo, pero la amenaza existe, especialmente cuando el usuario no puede verificar a qué está conectando su dispositivo. La recomendación de los expertos es mantener la cautela y adoptar medidas preventivas.

Principales riesgos de cargar el celular en lugares públicos

  • Transferencia de malware: A través del puerto USB, troyanos, spyware o ransomware pueden instalarse en el sistema operativo del móvil.
  • Robo de información: El acceso no autorizado puede permitir la extracción de fotos, mensajes, contactos y otros datos sensibles.
  • Control remoto del dispositivo: Algunos tipos de malware otorgan a los atacantes la capacidad de operar el teléfono a distancia, activar la cámara o el micrófono, y manipular aplicaciones.
  • Interrupción del funcionamiento: Virus o software corrupto pueden afectar el rendimiento, provocar bloqueos, pérdida de archivos o impedir el uso normal del equipo.

Cómo evitar infecciones y proteger el dispositivo

La mejor defensa es la prevención. Aquí algunos pasos sencillos para minimizar los riesgos:

  • Usar siempre el cargador y cable originales: Esto reduce las probabilidades de conectar el dispositivo a hardware manipulado.
  • Evitar puertos USB desconocidos: Preferir enchufes de corriente tradicionales o baterías portátiles propias para recargar el celular.
  • Utilizar adaptadores de solo carga: Existen accesorios que bloquean la transferencia de datos, permitiendo solo el paso de energía.
  • Desactivar la transferencia de datos automática: Configurar el teléfono para que no permita el intercambio de información al conectarse vía USB.
  • Mantener actualizado el sistema operativo: Las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad contra vulnerabilidades explotadas por malware.
  • Evitar aplicaciones sospechosas: Instalar únicamente apps desde tiendas oficiales y revisar los permisos que solicitan.

El fenómeno del “juice jacking” no es nuevo, pero ha cobrado fuerza ante el aumento de dispositivos móviles y la multiplicación de espacios públicos con cargadores USB. Mientras más personas dependen de sus teléfonos para todo tipo de tareas, la exposición a riesgos también crece.

