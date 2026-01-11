Tecno

Este simple ajuste en tu móvil podría salvarte de robo de datos personales y bancarios mientras estás en la calle

La conexión automática a redes abiertas facilita el robo de contraseñas, suplantación de identidad y ataques de malware

Guardar
Por qué debes desactivar el
Por qué debes desactivar el WiFi en tu móvil fuera de casa: riesgos y consejos para evitar fraudes y robo de datos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la era de la conectividad constante, mantener el teléfono seguro se ha convertido en una prioridad. Muchos usuarios dejan activada la opción de WiFi en sus dispositivos incluso fuera del hogar, sin saber que esta práctica puede exponerlos a riesgos graves de robo de información personal y financiera.

Con el crecimiento de los ciberataques y la proliferación de redes WiFi públicas, un simple cambio en la configuración puede marcar la diferencia entre navegar seguro y ser víctima de un fraude.

¿Por qué es peligroso dejar el WiFi activo fuera de casa?

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) advierte que la conexión automática a redes WiFi públicas o abiertas incrementa la vulnerabilidad de los dispositivos móviles.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad
El Instituto Nacional de Ciberseguridad alerta sobre el incremento de fraudes en cafés, aeropuertos y comercios, recordando que la prevención empieza con pequeños cambios en la configuración del dispositivo - (foto: WeLiveSecurity)

Los ciberdelincuentes aprovechan estas redes para interceptar el tráfico de datos, acceder a contraseñas, números de tarjetas y otra información sensible. El riesgo es mayor cuando el teléfono se conecta sin que el usuario lo note, ya que muchas veces se prioriza la comodidad por encima de la seguridad.

Cómo los atacantes aprovechan las redes públicas

Las redes WiFi abiertas, a menudo presentes en cafeterías, aeropuertos o centros comerciales, pueden ser replicadas por delincuentes para engañar a los usuarios.

Al conectarse a una red fraudulenta, toda la información transmitida (desde mensajes hasta datos bancarios) puede ser interceptada y utilizada para suplantar identidades o cometer fraudes. Según el Incibe, algunos teléfonos se conectan automáticamente a cualquier red conocida, lo que aumenta el riesgo de caer en trampas invisibles.

Qué tipo de amenazas circulan en redes WiFi públicas

El malware es una de las amenazas más frecuentes en este contexto. Los atacantes pueden instalar software malicioso en el dispositivo sin que el usuario lo perciba. Este malware puede robar información personal, monitorizar actividades, dañar el sistema operativo o incluso permitir el control remoto del móvil. Una vez infectado, el teléfono puede convertirse en una herramienta para el robo de identidad, el acceso a cuentas bancarias o la venta de datos en la dark web.

Cómo evitar el robo de
Cómo evitar el robo de datos en redes públicas: el ajuste de WiFi que protege tu móvil y tus cuentas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espionaje en redes WiFi abiertas permite a los atacantes monitorear los movimientos, actividades y comunicaciones de los usuarios conectados. Esto es especialmente preocupante cuando se realizan compras, transferencias bancarias o se accede a correos electrónicos sensibles. Aunque algunos sitios web y aplicaciones utilizan cifrado, la protección no es absoluta si la red base no es segura.

El ajuste clave: desactiva el WiFi cuando salgas de casa

La recomendación principal de los expertos es sencilla: desactiva la opción WiFi de tu móvil cuando te encuentres fuera de casa o en lugares públicos. Esto evita que el dispositivo busque y se conecte automáticamente a redes desconocidas o inseguras. Además, limita la exposición a ataques y reduce la posibilidad de que tu información sea interceptada sin que te des cuenta.

Medidas adicionales para proteger tus datos

  • Utiliza solo redes WiFi de confianza y, preferiblemente, con contraseña. No confíes en redes abiertas sin protección.
  • Activa la autenticación en dos pasos (2FA) en tus cuentas más importantes, como correo y banca en línea. Aun si alguien obtiene tu contraseña, necesitará un segundo factor para acceder.
  • Considera el uso de una VPN cuando debas conectarte a redes públicas, ya que cifra la información entre tu dispositivo y el servidor, dificultando el robo de datos.
  • Revisa y elimina redes WiFi guardadas que no utilices, para evitar conexiones automáticas no deseadas.

¿Qué hacer si crees que tu información ha sido comprometida?

Si recibes notificaciones de accesos inusuales, cambios en tus cuentas o sospechas que fuiste víctima de un ataque, cambia inmediatamente tus contraseñas y contacta al soporte técnico de los servicios afectados. Monitorea movimientos bancarios y activa alertas de seguridad en tus cuentas.

La comodidad de estar conectado no debe poner en riesgo la privacidad ni la seguridad financiera. Un simple ajuste, como desactivar el WiFi cuando no estés en casa, puede protegerte de ataques y robos digitales. Adoptar hábitos de seguridad digital es fundamental para navegar sin sobresaltos y mantener tus datos personales y bancarios a salvo en cualquier lugar.

Temas Relacionados

MóvilRobo de datosWiFi públicoTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo el calor de verano puede afectar el rendimiento del celular y la batería

Durante esta época del año se recomienda evitar el uso de fundas de tela y reducir el uso del teléfono en exteriores

Cómo el calor de verano

Cómo limpiar la papelera del celular y optimizar su memoria

Vaciar la papelera en la galería, Google Fotos y Files by Google es clave para acelerar el dispositivo, prevenir lentitud y aprovechar al máximo la capacidad del dispositivo

Cómo limpiar la papelera del

Bitcoin: cuál es el valor de esta criptomoneda hoy 11 de enero

El bitcoin fue la primera moneda virtual lanzada en el mundo y ha llegado a un nivel máximo de 68 mil unidades de dólar

Bitcoin: cuál es el valor

Imagen del televisor se puede deteriorar si no se activa esta función de HDMI

Esta opción suele estar oculta en televisores Samsung, LG y Sony

Imagen del televisor se puede

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este 11 de enero

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cuál es el valor en
DEPORTES
FC Barcelona y Real Madrid

FC Barcelona y Real Madrid disputan la final de la Supercopa de España: hora, TV y probables formaciones

Otros dos jugadores fueron amenazados por la barra y hay preocupación en Brasil: el momento de tensión que vivieron Hulk y Bernard

River Plate afrontará el primer amistoso de la temporada contra Millonarios de Colombia: hora, TV y formaciones

Arranca la clasificación del Australian Open con fuerte presencia argentina

El video del presidente del Barcelona jugando al pádel que se volvió viral y generó una ola de comentarios: “Vaya movimiento de pies”

TELESHOW
Cande Ruggeri celebró los 3

Cande Ruggeri celebró los 3 años de Vita con una fiesta de cuentos de hadas: nieve, castillos y disfraces

El conmovedor mensaje de Paula Chaves para recordar a su amiga Lina, quien falleció a los 37 años: “Eterna”

Entre atardeceres y aguas cristalinas: las vacaciones de Nico Vázquez en Miami luego de un año bisagra

El verano de soltera de Priscila Crivocapich: refugio con su familia en la playa de Punta del Este

El divertido reto de Marcelo Tinelli junto a sus hijos Juana y Lolo: “La gastada que me comí”

INFOBAE AMÉRICA

La I.A. ayudó a reconocer

La I.A. ayudó a reconocer a un asesino nazi en una de las fotos más terribles del Holocausto

Por qué Putin no dijo nada tras la captura de Maduro en Venezuela

El Gobierno de Sudán anunció su regreso oficial a la capital del país tras mil días de conflicto

El hallazgo de un superbarco cambia todo lo que se sabía sobre el comercio marítimo en la Edad Media

Agricultores europeos endurecen las protestas contra el acuerdo entre la UE y el Mercosur