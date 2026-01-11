Este simple ajuste en tu móvil podría salvarte de robo de datos personales y bancarios mientras estás en la calle

Por qué debes desactivar el WiFi en tu móvil fuera de casa: riesgos y consejos para evitar fraudes y robo de datos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la era de la conectividad constante, mantener el teléfono seguro se ha convertido en una prioridad. Muchos usuarios dejan activada la opción de WiFi en sus dispositivos incluso fuera del hogar, sin saber que esta práctica puede exponerlos a riesgos graves de robo de información personal y financiera.

Con el crecimiento de los ciberataques y la proliferación de redes WiFi públicas, un simple cambio en la configuración puede marcar la diferencia entre navegar seguro y ser víctima de un fraude.

¿Por qué es peligroso dejar el WiFi activo fuera de casa?

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) advierte que la conexión automática a redes WiFi públicas o abiertas incrementa la vulnerabilidad de los dispositivos móviles.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad alerta sobre el incremento de fraudes en cafés, aeropuertos y comercios, recordando que la prevención empieza con pequeños cambios en la configuración del dispositivo - (foto: WeLiveSecurity)

Los ciberdelincuentes aprovechan estas redes para interceptar el tráfico de datos, acceder a contraseñas, números de tarjetas y otra información sensible. El riesgo es mayor cuando el teléfono se conecta sin que el usuario lo note, ya que muchas veces se prioriza la comodidad por encima de la seguridad.

Cómo los atacantes aprovechan las redes públicas

Las redes WiFi abiertas, a menudo presentes en cafeterías, aeropuertos o centros comerciales, pueden ser replicadas por delincuentes para engañar a los usuarios.

Al conectarse a una red fraudulenta, toda la información transmitida (desde mensajes hasta datos bancarios) puede ser interceptada y utilizada para suplantar identidades o cometer fraudes. Según el Incibe, algunos teléfonos se conectan automáticamente a cualquier red conocida, lo que aumenta el riesgo de caer en trampas invisibles.

Qué tipo de amenazas circulan en redes WiFi públicas

El malware es una de las amenazas más frecuentes en este contexto. Los atacantes pueden instalar software malicioso en el dispositivo sin que el usuario lo perciba. Este malware puede robar información personal, monitorizar actividades, dañar el sistema operativo o incluso permitir el control remoto del móvil. Una vez infectado, el teléfono puede convertirse en una herramienta para el robo de identidad, el acceso a cuentas bancarias o la venta de datos en la dark web.

Cómo evitar el robo de datos en redes públicas: el ajuste de WiFi que protege tu móvil y tus cuentas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espionaje en redes WiFi abiertas permite a los atacantes monitorear los movimientos, actividades y comunicaciones de los usuarios conectados. Esto es especialmente preocupante cuando se realizan compras, transferencias bancarias o se accede a correos electrónicos sensibles. Aunque algunos sitios web y aplicaciones utilizan cifrado, la protección no es absoluta si la red base no es segura.

El ajuste clave: desactiva el WiFi cuando salgas de casa

La recomendación principal de los expertos es sencilla: desactiva la opción WiFi de tu móvil cuando te encuentres fuera de casa o en lugares públicos. Esto evita que el dispositivo busque y se conecte automáticamente a redes desconocidas o inseguras. Además, limita la exposición a ataques y reduce la posibilidad de que tu información sea interceptada sin que te des cuenta.

Medidas adicionales para proteger tus datos

Utiliza solo redes WiFi de confianza y, preferiblemente, con contraseña. No confíes en redes abiertas sin protección.

Activa la autenticación en dos pasos (2FA) en tus cuentas más importantes, como correo y banca en línea. Aun si alguien obtiene tu contraseña, necesitará un segundo factor para acceder.

Considera el uso de una VPN cuando debas conectarte a redes públicas, ya que cifra la información entre tu dispositivo y el servidor, dificultando el robo de datos.

Revisa y elimina redes WiFi guardadas que no utilices, para evitar conexiones automáticas no deseadas.

¿Qué hacer si crees que tu información ha sido comprometida?

Si recibes notificaciones de accesos inusuales, cambios en tus cuentas o sospechas que fuiste víctima de un ataque, cambia inmediatamente tus contraseñas y contacta al soporte técnico de los servicios afectados. Monitorea movimientos bancarios y activa alertas de seguridad en tus cuentas.

La comodidad de estar conectado no debe poner en riesgo la privacidad ni la seguridad financiera. Un simple ajuste, como desactivar el WiFi cuando no estés en casa, puede protegerte de ataques y robos digitales. Adoptar hábitos de seguridad digital es fundamental para navegar sin sobresaltos y mantener tus datos personales y bancarios a salvo en cualquier lugar.