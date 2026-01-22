Tecno

Apple TiVo una caída mundial que afectó a millones de usuarios

Durante varias horas plataformas clave como App Store, iCloud y Apple TV dejaron de funcionar, obligando a usuarios y profesionales a buscar alternativas al fallo masivo

Caída global de los servicios
Caída global de los servicios de Apple expone la dependencia digital y afecta millones de usuarios en todo el mundo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la jornada del 21 de enero de 2026, millones de usuarios reportaron dificultades para acceder a los servicios y aplicaciones de Apple en todo el mundo.

La falla que comenzó a generar mensajes de alerta en redes sociales y plataformas de monitoreo como Downdetector, fue reconocida por la propia compañía en su página de soporte oficial. Tras varias horas de interrupción, fue confirmado que los servicios de Apple volvieron a estar activos y operativos, devolviendo la normalidad a su ecosistema digital.

Qué servicios de Apple sufrieron una falla durante el 21 de enero de 2026

Durante varias horas, usuarios de todo el mundo experimentaron problemas para acceder a servicios clave del ecosistema Apple. Entre los más afectados estuvieron la App Store, Apple TV, Canales de Apple TV, iTunes Store, Apple Maps (incluyendo navegación y visualización de tráfico), y Apple Fotos.

Así fue la caída de
Así fue la caída de Apple: interrupción masiva afecta App Store, iCloud y servicios claves - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La caída también impactó en la sincronización de archivos a través de iCloud y en el funcionamiento de aplicaciones empresariales como iWork.

La incidencia no solo afectó a quienes utilizan productos y servicios de Apple en su vida diaria, también a desarrolladores y a tiendas de aplicaciones de terceros en Europa, que dependen de la conectividad con la base de datos de la App Store para operar normalmente.

Durante la caída, los usuarios se encontraron con errores al intentar descargar o actualizar aplicaciones, reproducir contenido en Apple TV, alquilar o comprar películas digitales y acceder a archivos almacenados en la nube.

En el caso de Apple Maps, la visualización de rutas y el tráfico en tiempo real se vieron afectados, generando problemas para quienes dependían de la aplicación para la navegación.

Especialistas recomendaron no insistir en la descarga o actualización de aplicaciones hasta que Apple restableciera el servicio, para evitar errores adicionales o pérdidas de datos. Muchos usuarios optaron por alternativas temporales, como descargar Google Maps o recurrir a servicios de música en streaming como Amazon Music, que ofrecía pruebas gratuitas durante el periodo de inactividad de Apple Music.

El secreto para afrontar caídas
El secreto para afrontar caídas digitales: qué aprendió el mundo tras la interrupción global de Apple - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interrupción también afectó a profesionales que dependen de iWork en iCloud para el trabajo colaborativo y la sincronización de documentos en tiempo real. Algunos usuarios informaron no poder acceder a archivos críticos almacenados en la nube, lo que generó inconvenientes en entornos laborales y educativos.

Cómo verificar cuando los servicios de Apple tienen una caída

Para quienes desean verificar el estado de los servicios en tiempo real, plataformas como Downdetector se han consolidado como recursos confiables. Estos sitios recopilan reportes masivos de usuarios y muestran gráficos de incidencias, permitiendo identificar rápidamente interrupciones generalizadas antes de los comunicados oficiales.

En el caso de la caída de Apple, Downdetector reflejó un pico pronunciado de reportes que coincidieron con el periodo de inactividad, confirmando la magnitud global del incidente.

El episodio pone de relieve el papel central que ocupan los servicios digitales en la vida diaria y la necesidad de contar con mecanismos de información y respaldo para minimizar el impacto de caídas inesperadas en plataformas críticas para la comunicación, el entretenimiento y el trabajo.

De la App Store a
De la App Store a iCloud: la caída de Apple revela los riesgos de la hiperconectividad y la importancia de la información oficial - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué hacer si la nube está presentando fallas

En caso de que los servicios en la nube presenten fallas, la estrategia más efectiva para mantener el control de tus archivos es recurrir al almacenamiento local y físico. Entre las alternativas más seguras se encuentran el uso de discos duros externos, unidades SSD y memorias USB para transferir y resguardar información de manera rápida y accesible.

También es recomendable habilitar el acceso sin conexión en herramientas como Google Drive o OneDrive, lo que permite crear copias locales que se sincronizan automáticamente cuando el servicio se restablece.

Las tarjetas SD, por su parte, son útiles para ampliar la capacidad de dispositivos móviles y cámaras. Como medida preventiva, aplicar la regla 3-2-1 (tres copias de seguridad, en dos soportes diferentes y una fuera de línea) garantiza mayor protección y disponibilidad de los datos ante cualquier imprevisto.

