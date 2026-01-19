Joystick drift: por qué el control de PS5, Xbox o Switch se mueve solo

Así puedes diagnosticar y solucionar el drift en tu control antes de pensar en un reemplazo costoso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “drift” en los joysticks se ha convertido en una de las preocupaciones más recurrentes para quienes disfrutan de videojuegos en consolas como Xbox, PlayStation o Nintendo Switch.

Este fenómeno, que genera movimientos involuntarios en el control sin que el usuario lo toque, puede arruinar la experiencia de juego, provocar errores en partidas clave y, en muchos casos, obliga a buscar soluciones o reemplazos costosos.

La aparición del drift no distingue entre controles nuevos o antiguos. Puede manifestarse tras meses de uso intenso o incluso en dispositivos con poco tiempo en funcionamiento. Comprender por qué ocurre y qué hacer frente a este problema es fundamental para los gamers que quieren prolongar la vida útil de sus mandos y evitar frustraciones.

Identificar el origen del problema, limpiar con alcohol isopropílico y aprovechar las herramientas de calibración son pasos clave para devolver la precisión a los joysticks y evitar frustraciones en partidas importantes

¿Qué es el drift y por qué ocurre?

El drift es un movimiento espontáneo detectado por el stick analógico del control, haciendo que el personaje o la cámara se desplacen en pantalla sin intervención del jugador.

De acuerdo con la web Pccomponentes, este fallo técnico suele tener su origen en el potenciómetro, un componente interno encargado de identificar la posición de la palanca. Con el uso, el potenciómetro se desgasta, lo que puede llevar a que el valor de reposo se desplace y provoque señales erróneas.

Además, la acumulación de suciedad y polvo es una causa habitual. Restos de piel, partículas microscópicas o residuos de comida pueden interferir en los contactos internos, alterando la precisión del stick. Golpes o caídas también pueden desajustar físicamente la palanca, provocando movimientos involuntarios.

Cómo diagnosticar el drift en un joystick

Detectar el origen exacto del drift requiere observar ciertos comportamientos del control. Si la palanca mantiene firmeza y regresa a la posición central con normalidad, el problema suele estar relacionado con suciedad interna. En cambio, si el stick se mueve con demasiada facilidad o no recupera su posición, lo más probable es que exista un desgaste mecánico.

De la suciedad al desgaste mecánico: cómo combatir el drift y recuperar tus controles favoritos

Algunas consolas permiten consultar en el menú de configuración la actividad de los sticks para identificar desviaciones sin necesidad de abrir el dispositivo. Si el movimiento detectado no coincide con la posición física del joystick, es un claro indicio de drift.

Soluciones caseras para eliminar el drift del control

Antes de considerar el reemplazo del control, muchos jugadores optan por soluciones de mantenimiento. La limpieza con aire comprimido es una de las opciones más utilizadas. Aplicar aire en la base del stick ayuda a desalojar polvo y pequeñas partículas. Otra alternativa es el uso de alcohol isopropílico, que puede aplicarse con un hisopo o en espray, siempre con el dispositivo apagado y desconectado.

El procedimiento consiste en mover el stick en todas las direcciones mientras se limpia, para asegurar la remoción de residuos en los puntos de contacto. Si el drift persiste después de varias limpiezas, es probable que el daño sea irreversible debido al desgaste del potenciómetro o de otras piezas internas.

La calibración es otro recurso importante. Muchas consolas incluyen herramientas para recalibrar los sticks y enseñar al sistema cuál es el punto central correcto. En Xbox o Nintendo, por ejemplo, existen funciones oficiales que guían al usuario en este proceso. La recalibración puede corregir desviaciones menores y mejorar la precisión del mando, sobre todo si el drift se debe a pequeños golpes o ajustes internos.

Qué mandos son a prueba de drift

Los nuevos sensores magnéticos prometen mayor durabilidad, pero la limpieza frecuente y la revisión de los sticks siguen siendo esenciales para quienes buscan un mando preciso y confiable - (Imagen ilustrativa Infobae)

Debido a la frecuencia del problema, algunos fabricantes han empezado a incorporar sensores de efecto Hall en sus mandos. Estos sensores utilizan imanes en lugar de piezas que rozan entre sí, lo que elimina el desgaste mecánico y reduce significativamente la probabilidad de drift.

Estos avances prometen controles más duraderos y precisos, aunque todavía no están presentes en todos los modelos del mercado.

Si después de limpiar y calibrar persisten los movimientos involuntarios, lo recomendable es acudir a un servicio técnico especializado. El reemplazo de componentes internos o la intervención de un profesional pueden devolver la funcionalidad al control, especialmente en casos de desgaste avanzado.

El drift es un desafío común que afrontan los gamers actuales, pero conocer sus causas y soluciones permite enfrentarlo con mayor tranquilidad y, en muchos casos, prolongar la vida útil de los dispositivos favoritos.