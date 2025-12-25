ABC de los centros de datos: qué son, para qué sirven, quiénes trabajan en un lugar así

A pesar de que el concepto de data center puede parecer distante, es clave para la conectividad diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el concepto de centro de datos o data center puede parecerte lejano o poco familiar, estos espacios resultan fundamentales para mantener la conectividad diaria, enviar mensajes, realizar transferencias bancarias y acceder a servicios digitales en todo momento.

Además, se han convertido en un tema de relevancia debido a que empresas como Google, Microsoft y Meta Platforms están destinando inversiones millonarias en estos espacios y gracias al auge de la inteligencia artificial.

Recientemente, Alphabet, la empresa matriz de Google, anunció la adquisición de Intersect, una compañía especializada en servicios de centros de datos e infraestructuras energéticas, por USD 4.750 millones (4.041 millones de euros), incluyendo su deuda.

Un centro de datos es un espacio creado para alojar servidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación te explicaremos todo sobre estos sitios y cómo funcionan.

Qué es un centro de datos o data center y para qué sirve

Un centro de datos o data center es un lugar diseñado para alojar servidores. Para entenderlo con mayor precisión, Eduardo Espinel, director de Ilkari Colombia explica este término con la siguiente analogía:

“Todos tenemos un computador, que utilizamos y necesita un cargador para operar. Si se quita el cargador, funciona con una batería hasta cierta cantidad de tiempo, hasta que muere la batería y se apaga. Un data center está pensado en alojar servidores, que es muy parecido a un computador, pero con mayor capacidades de almacenamiento y con un procesador mucho más rápido”.

“Entonces, estos servidores se alojan en un sitio en donde esa energía nunca se puede ver afectada, que es un data center”, agrega.

En los centros de datos trabaja principalmente personal de ingeniería especializada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejecutivo señala que estos espacios disponen de sistemas de enfriamiento que mantienen los servidores a temperaturas óptimas, estrictas medidas de seguridad para prevenir cualquier acceso no autorizado y tecnología avanzada que respalda su funcionamiento.

Además, cuentan con un equipo de ingenieros especializados que supervisan y garantizan la operación continua de los servicios.

Qué profesionales trabajan en un centro de datos

En un centro de datos trabaja principalmente un equipo de ingenieros especializados.

Espinel detalla que hay ingenieros eléctricos responsables de la energía, ingenieros mecánicos encargados de los sistemas de aire acondicionado, ingenieros de red que gestionan la conectividad, e ingenieros de seguridad enfocados en la protección de datos y ciberseguridad.

Estos espacios cuentan con sistemas de enfriamiento, alta seguridad y tecnología avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También participan ingenieros civiles, quienes supervisan la infraestructura física, y profesionales en salud ocupacional, que colaboran para que los ingenieros operen de manera segura en las áreas técnicas.

Qué compone un centro de datos

Un centro de datos está compuesto por varios cuartos técnicos, cada uno con funciones específicas para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los servicios.

El primero es la subestación eléctrica, donde se recibe la energía en voltaje medio y se transforma para su distribución interna.

Existe un espacio destinado a los switches eléctricos, encargados de recibir la energía tanto del proveedor externo como de los generadores propios del centro de datos, los cuales también cuentan con su propio cuarto técnico.

Un centro de datos está formado por salas técnicas con funciones específicas para operar sin interrupciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, hay una sala exclusiva para las baterías, ya que los servidores están respaldados por sistemas UPS que aseguran energía continua. Cada uno de estos equipos se ubica en cuartos independientes para mayor seguridad y control.

El área principal, conocida como área blanca o data hall, es donde se instalan los servidores en racks o estructuras especiales.

Esta zona cuenta con sistemas de extinción de incendios, estrictas medidas de seguridad de acceso y climatización adecuada, asegurando el ambiente óptimo para la operación de los equipos.

Por qué los centros de datos se han popularizado

Los centros de datos se han popularizado debido al auge de la inteligencia artificial y el crecimiento exponencial de servicios digitales.

Alphabet, matriz de Google, adquirió Intersect por USD 4.750 millones para fortalecer su negocio de centros de datos y energía. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Empresas como Meta anunciaron inversiones de cientos de miles de millones de dólares para construir infraestructuras que soporten proyectos de superinteligencia, según expuso Mark Zuckerberg en Threads.

Microsoft también apuesta fuerte, destinando USD 10.000 millones a un centro de datos en Portugal, considerado su mayor proyecto en Europa para 2025. Además, fondos como BlackRock-Global Infrastructure Partners han liderado operaciones millonarias en el sector, reflejando la importancia estratégica de estos espacios para la economía digital.