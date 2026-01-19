WhatsApp cambia completamente la regla de juego con tu foto: conoce la nueva función

Hasta el momento, la posibilidad de incorporar una foto de portada solo existía en la beta de Android para cuentas de empresa. REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp permitirá añadir una segunda foto de portada a los perfiles personales, una función que hasta ahora estaba reservada a cuentas de empresa y en pruebas limitadas. El objetivo es ofrecer nuevas formas de personalización a los usuarios individuales, en línea con lo que ya ofrecen otras redes sociales líderes.

Nueva foto de portada en WhatsApp: personalización para perfiles personales

La llegada de la imagen de portada para cuentas personales en WhatsApp marca un cambio significativo en la manera de personalizar los perfiles. Según reportó WABetaInfo, esta novedad fue detectada en la versión beta para iOS 26.1.10.71 y está disponible a través del programa TestFlight.

La novedad de WhatsApp fue detectada en la versión beta para iOS 26.1.10.71. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Con esta actualización, cualquier usuario podrá añadir una imagen de portada directamente desde los ajustes de su perfil, junto al lugar donde ya se gestiona la foto principal. El mecanismo es sencillo y sigue el flujo habitual de edición de imágenes de perfil, facilitando el acceso a la nueva opción sin generar confusión.

WhatsApp sigue la tendencia de personalización visual en redes sociales

La decisión de incluir una foto de portada responde a una tendencia global en redes sociales donde los espacios gráficos complementarios fortalecen la identidad digital. Plataformas como X, Facebook y LinkedIn ya permiten destacar perfiles personales o profesionales a través de un encabezado visual.

Cabe señalar que WhatsApp, al adoptar esta estrategia, busca ofrecer a sus usuarios una experiencia similar y fomentar que cada perfil sea más distintivo y expresivo.

Plataformas como X, Facebook y LinkedIn ya permiten destacar perfiles personales o profesionales a través de un encabezado visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función, inicialmente reservada para negocios en la beta de Android 2.25.32.2, ahora amplía su alcance a los usuarios particulares. El despliegue se realiza primero en pruebas y, según el portal especializado, podría llegar a todos tras las próximas actualizaciones generales de la aplicación.

El medio citado anticipa que, tras la etapa de pruebas beta, las nuevas funciones estarán disponibles para una base de usuarios mucho más amplia.

El despliegue de esta novedad formaría parte de una estrategia para mantener a WhatsApp competitivo frente a otras aplicaciones, brindando más opciones de personalización y adaptando la experiencia de uso a las expectativas actuales del entorno digital.

El procedimiento para agregar una foto de portada es sencillo y utiliza el mismo flujo que la edición de la imagen de perfil. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

WhatsApp dejará de funcionar en celulares antiguos: desde cuándo

El arranque de 2026 supone un cambio significativo para millones de usuarios de WhatsApp, ya que la aplicación dejará de estar disponible en numerosos modelos de teléfonos Android y iPhone que no cumplan con los nuevos requisitos técnicos. Esta decisión, enfocada en mejorar la seguridad y el rendimiento, afectará principalmente a quienes utilizan dispositivos antiguos, quienes perderán acceso a chats, archivos y todas las funciones de mensajería.

La compañía, que forma parte de Meta, justifica la medida en la necesidad de avanzar hacia mayores estándares de seguridad y capacidades de procesamiento, algo que los modelos más antiguos ya no pueden ofrecer.

Mantener la compatibilidad con sistemas operativos desactualizados frena la innovación y dificulta el lanzamiento de nuevas características y mejoras de protección, por lo que WhatsApp pone su foco en equipos más actuales para garantizar una experiencia óptima y segura.

Los iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus quedarán excluidos por no poder actualizarse a iOS 15.1. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los teléfonos Android que dejarán de ser compatibles se incluyen el Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Ace 4, LG Optimus L3 II, Sony Xperia M, Huawei Ascend Mate y HTC Desire 500, todos ellos sin opción de actualizarse a Android OS 5.0. La restricción alcanza a cualquier smartphone Android lanzado antes de 2014 que no haya recibido actualizaciones, sin importar su marca o región.

En el caso de los dispositivos de Apple, los iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus quedarán excluidos por no poder actualizarse a iOS 15.1, el nuevo requisito mínimo establecido por WhatsApp. La lista podría ampliarse si otros modelos dejan de recibir soporte oficial de sus fabricantes.

El fin del soporte significa no solo la imposibilidad de instalar futuras versiones de la aplicación, sino también la pérdida de acceso a parches de seguridad esenciales. Los usuarios afectados quedarán vulnerables a errores, fallos y posibles ataques que pueden poner en peligro la privacidad y la integridad de sus datos.

Además, ante cualquier inconveniente técnico, ya no contarán con ayuda oficial ni soluciones, lo que incrementa el riesgo de perder información valiosa almacenada en el dispositivo.