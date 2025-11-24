Cómo generar imágenes desde cero con Gemini

Gemini impulsa la generación de imágenes con inteligencia artificial para usuarios creativos y profesionales - GOOGLE

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta fundamental para la creación de imágenes digitales, ofreciendo posibilidades que van desde la ilustración artística hasta la generación de gráficos profesionales.

Una de las soluciones más avanzadas disponibles en la actualidad es Gemini, el sistema de Google que permite generar imágenes originales partiendo de instrucciones escritas, conocidas como prompts. Esta plataforma se dirige tanto a usuarios creativos, profesionales del diseño, educadores o cualquier persona interesada en experimentar con contenido visual.

Qué es Gemini y cómo funciona

Gemini es el modelo de IA de Google que además de varias funciones, permite crear y editar imágenes con tan solo un prompt - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Gemini integra inteligencia artificial de última generación capaz de transformar texto en composiciones visuales en solo unos segundos. El entorno cuenta con dos modelos principales de generación de imágenes: Nano Banana, pensado para un uso ágil y cotidiano, y Nano Banana Pro, orientado a tareas que requieren mayor nivel de detalle, edición avanzada y control sobre aspectos clave de la imagen, como resolución, iluminación o ángulos de cámara.

Para utilizar Gemini se requiere acceso desde una cuenta compatible y la función se encuentra disponible en distintas aplicaciones de la suite de Google, con limitaciones por edad, región e idioma.

Además, los usuarios deben aceptar las condiciones del servicio, lo que implica cumplir las normas de uso responsable y respeto por los derechos de autor y privacidad de terceros.

Paso a paso para generar imágenes con Gemini

A continuación se describe cómo crear imágenes desde cero usando Gemini a partir de un prompt:

Aprende a restaurar antiguas fotografías en cuestión de minutos

Accede a gemini.google.com desde tu computadora o dispositivo móvil compatible. Haz clic en la opción Crear imagen en el menú principal. Selecciona el modelo que usarás para la generación: Elige Rápido para trabajar con Nano Banana. Elige Razonamiento para acceder a Nano Banana Pro si buscas edición avanzada. Redacta tu instrucción detallada en el cuadro de texto, incluyendo estilo, elementos principales, escena y cualquier indicación visual relevante. Ejemplo: “Crea una ilustración de una bicicleta volando sobre la ciudad, estilo acuarela nocturna”. Haz clic en “Enviar” para procesar la generación. Espera unos segundos hasta que el sistema produzca la imagen. Descarga la imagen generada haciendo clic en la opción correspondiente o compártela directamente desde la plataforma.

Editar imágenes y personalizar detalles con IA

Además de la creación desde cero, Gemini permite editar imágenes ya generadas o archivos propios siguiendo este proceso:

Ve a gemini.google.com. Sube la imagen que deseas editar utilizando la funcionalidad disponible. Especifica en el cuadro de texto cuáles elementos cambiar, añadir o modificar (por ejemplo: “Cambia el fondo por una playa al atardecer”, “Agrega gafas al personaje principal”). Envía la instrucción y espera la previsualización. Descarga la nueva versión una vez procesada.

Consejos para tener prompts más efectivos

Un prompt detallado será la mejor ayuda que le darás a Gemini para que cree o restaure una imagen - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obtener resultados acordes a lo imaginado depende en gran medida de la claridad del prompt. Se recomienda:

Describir el estilo deseado (“realista”, “caricatura”, “grafito”, “acuarela”, etc.).

Indicar el sujeto principal y su acción (“un perro leyendo”, “niños corriendo bajo la lluvia”).

Añadir detalles del fondo y la escena (“paisaje urbano de noche”, “bosque en otoño”).

Ser específico si se requiere un formato o proporción.

Ventajas de Nano Banana y Nano Banana Pro

Nano Banana se destaca por su eficiencia, rapidez y capacidad de personalización. Es útil tanto para crear memes personalizados como para probar estilos de retrato, cambiar fondos o experimentar con nuevas escenas. La IA puede mantener la apariencia de un personaje a lo largo de diferentes imágenes generadas, asegurando continuidad visual.

Nano Banana Pro, por su parte, ofrece un salto de calidad y opciones para usuarios que buscan imágenes con resolución de hasta 2K, edición puntual de áreas específicas y mejoras en la renderización de texto. Permite crear infografías complejas, controlar la atmósfera y los detalles técnicos, y manejar información multilingüe con mayor precisión.

Es importante respetar las políticas de uso de la plataforma y no utilizar las imágenes generadas para infringir derechos de terceros. Algunos usuarios pueden enfrentar límites diarios de generación de acuerdo a su licencia y, para cuentas institucionales, pueden aplicarse restricciones adicionales.

Gemini representa una de las formas más accesibles y potentes de generar y editar imágenes digitales con la ayuda de inteligencia artificial. A través de listas de pasos sencillos y opciones personalizables, cualquier persona puede transformar una idea, por surrealista o detallada que sea, en una composición visual única y lista para compartir, descargar o usar en sus proyectos profesionales o personales.