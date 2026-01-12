Celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar desde el 15 de enero de 2026

WhatsApp dejará de funcionar en celulares antiguos desde enero de 2026: qué modelos se quedan sin soporte y cómo prepararse - (Imagen ilustrativa Infobae)

El inicio de 2026 trae consigo un cambio importante para millones de usuarios de WhatsApp: la aplicación dejará de funcionar en una amplia gama de celulares Android y iPhone que no cumplan con los requisitos técnicos de sus últimas actualizaciones.

Esta medida, orientada a fortalecer la seguridad y el desempeño, afectará principalmente a quienes usan dispositivos antiguos, dejándolos sin acceso a conversaciones, archivos y todas las funciones de mensajería.

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos celulares?

WhatsApp, propiedad de Meta, ha explicado que la evolución de la plataforma exige mayores capacidades de procesamiento y estándares de seguridad que los modelos antiguos ya no pueden garantizar.

Fin del soporte de WhatsApp para móviles antiguos: lista de modelos afectados y pasos para no perder tus conversaciones - (Foto: Meta)

Mantener la compatibilidad con sistemas operativos obsoletos limita la innovación en la aplicación y dificulta lanzar nuevas funciones y mejoras de protección. Por ello, la compañía centra sus esfuerzos en teléfonos modernos, donde puede asegurar una experiencia fluida y segura para los usuarios.

Modelos de Android y iPhone afectados

Entre los dispositivos Android que perderán el acceso a WhatsApp destacan el Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Ace 4, LG Optimus L3 II, Sony Xperia M, Huawei Ascend Mate y HTC Desire 500, todos sin posibilidad de actualizarse a Android OS 5.0. La restricción se extiende a cualquier smartphone Android lanzado antes de 2014 que no haya recibido nuevas versiones del sistema operativo, lo que incluye modelos regionales y de marcas menos conocidas.

En el caso de Apple, los iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus dejarán de ser compatibles al no poder actualizarse a iOS 15.1, el nuevo requisito mínimo adoptado por WhatsApp. Esta lista podría ampliarse si otros modelos dejan de recibir soporte por parte de sus fabricantes.

Qué riesgos supone perder el soporte de WhatsApp

El fin del soporte no solo implica la imposibilidad de instalar nuevas versiones de la app, también la pérdida de acceso a actualizaciones de seguridad críticas.

WhatsApp se despide de los celulares sin Android 5 o iOS 15.1: qué hacer si tu móvil está en la lista - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los dispositivos afectados quedan expuestos a fallos, errores de funcionamiento y ataques que pueden comprometer la privacidad y los datos personales. Además, no contar con el soporte técnico oficial implica que cualquier problema o vulnerabilidad quedará sin solución, aumentando el riesgo de perder información importante.

Qué hacer si tu celular dejará de ser compatible

Frente a esta situación, es importante tomar medidas antes del 15 de enero de 2026:

Realiza una copia de seguridad de tus chats: En Android, puedes guardar tus conversaciones y archivos multimedia en Google Drive desde el menú de configuración de WhatsApp. En iPhone, el respaldo se realiza en iCloud.

Verifica si tu teléfono admite una actualización: Algunos fabricantes liberan nuevas versiones del sistema operativo incluso para modelos antiguos. Comprueba en la configuración si existe una actualización pendiente que pueda hacer compatible el dispositivo con WhatsApp.

Considera renovar tu celular: Si no puedes actualizar el sistema operativo, la única alternativa para seguir usando WhatsApp será adquirir un modelo más moderno que cumpla con los requisitos mínimos, instalar la aplicación y restaurar la copia de seguridad.

¿Qué pasa si decides no cambiar de dispositivo?

Si optas por mantener tu teléfono antiguo, deberás asumir que WhatsApp dejará de funcionar y buscar alternativas para la mensajería. Existen otras aplicaciones que pueden seguir operando en sistemas más antiguos, aunque la mayoría de tus contactos probablemente continúe usando WhatsApp. En este caso, es recomendable avisarles sobre tu cambio de número o de plataforma para no perder el contacto.

Consejos para mantener tus datos seguros

Respalda tus archivos antes del 15 de enero , así podrás recuperarlos en caso de cambio de dispositivo.

Evita descargar versiones no oficiales de WhatsApp , ya que pueden poner en riesgo tu privacidad y seguridad.

Mantente informado sobre los requisitos de WhatsApp para asegurarte de que tu próximo móvil sea compatible durante varios años.

La decisión de WhatsApp de dejar de funcionar en celulares antiguos responde a la necesidad de mantener altos estándares de seguridad y rendimiento. Si tu dispositivo está en la lista de afectados, prepara una copia de seguridad, explora la posibilidad de actualizar el sistema operativo o considera adquirir un nuevo teléfono para no quedarte incomunicado y proteger tus datos personales.