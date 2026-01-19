Elon Musk reclama a OpenAI y Microsoft una compensación de hasta USD 134 mil millones

Musk sostiene que OpenAI habría obtenido entre USD 65.500 millones. (REUTERS/Evelyn Hockstein / AP foto/Peter Morgan / REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Elon Musk ha iniciado una demanda judicial en la que solicita una indemnización que podría alcanzar los USD 134.000 millones a OpenAI y Microsoft, argumentando que ambas compañías se beneficiaron de manera indebida gracias a su apoyo inicial al proyecto de inteligencia artificial.

El reclamo, presentado ante un tribunal federal, destaca el papel que jugó Musk como cofundador de OpenAI y su impacto en el desarrollo y la proyección comercial de la compañía.

Demanda millonaria de Elon Musk: argumento de ganancias ilícitas y aportes iniciales

En la presentación judicial, Musk sostiene que OpenAI obtuvo entre USD 65.500 millones y USD 109.400 millones gracias a sus contribuciones desde 2015, mientras que Microsoft recibió entre USD 13.300 millones y USD 25.100 millones.

Musk justifica el reclamo afirmando que merece parte de las “ganancias ilícitas” obtenidas por ambas empresas debido a su participación temprana y a los recursos aportados en los primeros años de la organización.

El empresario afirma que su apoyo fue clave para el lanzamiento y crecimiento de OpenAI, ya que aportó alrededor de USD 38 millones, lo que representa el 60% de la financiación inicial. Además, sostiene que contribuyó al reclutamiento de personal, facilitó contactos relevantes para los fundadores y otorgó credibilidad al proyecto en su etapa fundacional.

Respuesta de OpenAI y Microsoft ante el reclamo de Elon Musk

Las compañías demandadas respondieron de manera conjunta a la presentación judicial. OpenAI calificó la demanda como “infundada” y la enmarcó en una campaña de “acoso” por parte de Musk.

Por su parte, un representante legal de Microsoft señaló que no existen pruebas de que la empresa “ayudara e instigara” a OpenAI en las acciones que el magnate Musk denuncia.

Ambas empresas presentaron una impugnación formal ante el tribunal, rechazando las reclamaciones de Elon Musk por daños y perjuicios y defendiendo la legalidad de sus actuaciones.

Disputa por la misión fundacional y el futuro del juicio

Musk sostiene que OpenAI incumplió su misión original tras una reestructuración que transformó la organización en una entidad con fines de lucro. El empresario, que abandonó OpenAI en 2018 y actualmente dirige xAI con su propio chatbot competidor Grok, fundamenta su demanda en este cambio de orientación, al que atribuye el desvío de los objetivos iniciales del proyecto.

El caso será analizado por un jurado en Oakland, California, luego de que un juez dictaminara que el proceso debe avanzar hacia juicio oral. Se espera que las audiencias comiencen en abril, cuando ambas partes expondrán sus argumentos y pruebas ante el tribunal.

xAI restringe la edición de imágenes en Grok tras polémica por deepfakes sexualizados

xAI, la compañía liderada por Elon Musk, optó por restringir la funcionalidad de edición de imágenes en Grok después de que la herramienta de inteligencia artificial se viera envuelta en una controversia internacional.

La polémica surgió cuando usuarios utilizaron el chatbot para crear deepfakes sexualizados sin consentimiento, lo que provocó reacciones inmediatas tanto de autoridades como de organismos de regulación alrededor del mundo.

El origen del escándalo estuvo en una función de Grok que permitía manipular imágenes de cualquier persona, llegando incluso a desvestir digitalmente individuos sin su autorización. Esto llevó a la difusión de imágenes hiperrealistas de mujeres y menores en situaciones sexualizadas y, en algunos casos, con signos visibles de violencia, como moretones, lo que generó un fuerte debate sobre los riesgos éticos y de privacidad vinculados al uso de IA.

En respuesta a la situación, xAI informó sobre la introducción de nuevas barreras tecnológicas que bloquean la posibilidad de editar imágenes de personas reales en prendas reveladoras, como bikinis. La empresa especificó que esta limitación afecta a todos los usuarios, incluidos aquellos que cuentan con suscripciones pagas.

Adicionalmente, xAI restringió la creación de otros tipos de imágenes, permitiendo el acceso únicamente a suscriptores, con la intención de identificar a quienes utilicen la plataforma de manera indebida y reforzar el control sobre el uso de estas herramientas.