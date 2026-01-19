Descarga gratis ya mismo este juego de Steam: podrás tenerlo en tu PC para siempre

Steam, al igual que otras plataformas lanzan promociones y ventanas para acceder a contenido gratuito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde esta semana, los usuarios de PC pueden acceder al juego Smart Factory Tycoon de manera gratuita a través de Steam, una oportunidad que permite incorporar este título de gestión y estrategia a la biblioteca digital sin coste y con derecho de conservación permanente, es decir, quedártelo para siempre.

Esta acción hace parte de la política de Steam de lanzar promociones temporales que amplían el catálogo de los jugadores, pero la oferta estará disponible únicamente hasta el 20 de enero de 2026. Al aprovechar esta promoción, los usuarios se ahorran los 14,79 euros que marca su precio habitual.

De qué trata el juego gratuito que está disponible en Steam

Este videojuego invita a liderar una fábrica automatizada con la ayuda de robots, y a diseñar una cadena de producción eficiente.

Smart Factory Tycoon desafía a los jugadores a gestionar una fábrica automatizada con robots y optimizar la cadena de producción. (Foto: Steam)

El juego desafía a montar y optimizar la infraestructura desde un almacén básico hasta convertirlo en un complejo fabril, gestionando desde la adquisición de materias primas hasta la aceptación de contratos.

La recepción general del título es variada: el 68% de las opiniones son positivas, con énfasis en la satisfacción que genera la interacción con los asistentes robóticos y críticas sobre el diseño de la interfaz.

Qué otros juegos está disponible para acceso gratuito

En el ámbito del PC, la estrategia de regalar juegos se replica en otras plataformas como Epic Games Store, que esta semana ofrece sin costo Styx: Master of Shadows y Styx: Shards of Darkness (Deluxe Edition), disponibles para reclamar hasta el 22 de enero.

Estas entregas del género sigilo preparan el terreno para el lanzamiento de Styx: Blades of Greed y su demo, programados para febrero.

Cómo canjear los juegos gratis disponibles en Steam o Epic Games

Obtener juegos gratis en Steam o Epic Games Store solo requiere crear una cuenta y agregarlos a la biblioteca sin necesidad de descarga inmediata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso para canjear estos títulos en plataformas como Steam o Epic Games Store se explica en la siguiente guía de simples pasos:

Crear una cuenta en la plataforma elegida.

Iniciar sesión.

localizar el juego desde la sección de promociones o el buscador.

Pulsar “Añadir a la biblioteca” o “Obtener gratis”.

No se exige descargar el juego al instante; reclamarlo garantiza su disponibilidad permanente para futuras instalaciones en el ordenador.

Cuál es la razón de que Steam y Epic Games ofrezcan juegos gratuitos

La competencia entre Steam y Epic Games Store impulsa la oferta de incentivos exclusivos. Steam se distingue por su ecosistema social, foros y soporte para modificaciones, mientras que Epic Games Store opta por la simplicidad, las promociones semanales agresivas y la adquisición de títulos exclusivos.

Las promociones digitales permiten acceder sin coste a títulos de desarrolladores independientes y franquicias reconocidas, ampliando la experiencia del usuario gamer. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ambas estrategias buscan fidelizar y ampliar la base de usuarios activos, consolidando propuestas tanto de desarrolladores independientes como de franquicias reconocidas.

Estas promociones, disponibles por tiempo limitado, permiten a los jugadores descubrir nuevas experiencias sin coste y enriquecen la oferta digital con títulos recientes y sagas consolidadas.

En qué fechas de 2026 Steam lanzará descuentos de juegos populares

Para la primera mitad de 2026, Valve ya confirmó el calendario oficial de promociones. El ciclo anual de ofertas principales suele comprender siete eventos de gran magnitud, distribuidos de forma estratégica para cubrir todas las estaciones.

Steam ya reveló las fechas de los primeros eventos de descuentos de 2026. (Foto: Europa Press)

El próximo festival destacado será el Next Fest, que este año tendrá lugar del 23 de febrero al 2 de marzo. Durante ese tiempo, los usuarios podrán acceder a cientos de demostraciones y retransmisiones presentadas principalmente por creadores independientes. Además, varios juegos recibirán descuentos, sobre todo aquellos títulos de menor presupuesto.

Inmediatamente después de este festival, la primera tanda de grandes rebajas del año tendrá lugar con las Rebajas de Primavera, programadas del 19 al 26 de marzo.

La empresa detrás de Steam, Valve, recuperó esta campaña tras escuchar a la comunidad de jugadores, integrando ofertas en títulos AAA, independientes y AA. Será la “campaña XXL” inicial de 2026, con grandes descuentos en juegos de grandes editoras y estudios emergentes.