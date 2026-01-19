Steam y Epic Games regalan seis videojuegos para PC por tiempo limitado: cómo reclamarlos gratis

El secreto para ampliar tu biblioteca de juegos gratis está en las promociones simultáneas de Steam y Epic Games Store - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el competitivo mundo de los videojuegos para PC, Steam y Epic Games Store han lanzado promociones simultáneas que permiten conseguir seis títulos completos sin costo alguno. Esta oportunidad, dirigida tanto a jugadores experimentados como a quienes buscan ampliar su biblioteca, requiere únicamente tener una cuenta en cada plataforma.

Las ofertas están activas por tiempo limitado y, una vez que se reclaman, los juegos quedan asociados de forma permanente a la cuenta del usuario, sin necesidad de suscripción ni pagos posteriores.

Cuáles son los juegos que están regalando en Steam

Steam ofrece cuatro juegos independientes gratuitos para quienes deseen sumar variedad a su biblioteca digital, destacando propuestas de aventura espacial, acción minimalista, puzles y plataformas que pueden reclamarse de forma permanente con solo una cuenta activa - VALVE

Steam, la plataforma desarrollada por Valve, se destaca por su extensa colección de juegos y su ecosistema social. En esta ocasión, ofrece cuatro videojuegos independientes que ya se pueden descargar gratis:

Space Station: Beyond : Aventura de exploración espacial donde el jugador gestiona una estación en el espacio profundo. La narrativa y las decisiones estratégicas son el eje central de la experiencia.

KUMASAMA : Acción minimalista con combates rápidos. Su enfoque está en la habilidad y agilidad del jugador, con mecánicas sencillas y partidas dinámicas.

Pneuma : Título de puzles en primera persona, ideal para quienes disfrutan de la observación y el razonamiento lógico. Los entornos están diseñados para estimular la exploración y la resolución de enigmas.

Lumi & The Lost Tablets: Juego de plataformas y rompecabezas con ritmo pausado y apartado visual destacado. Está pensado para quienes prefieren una experiencia relajada y contemplativa.

Cada una de estas propuestas permite sumar variedad y profundidad a la biblioteca personal sin coste alguno. Steam suele renovar sus juegos gratuitos en pocos días, así que conviene reclamarlos cuanto antes para no perder la oportunidad.

Cuáles son los juegos gratuitos para reclamar en Epic Games Store

Epic Games Store, principal competidora de Steam, mantiene activa una promoción que permite descargar dos juegos completos de una saga reconocida en el género de sigilo:

Styx: Master of Shadows

Styx: Shards of Darkness

Ambos títulos presentan escenarios amplios, habilidades especiales y múltiples maneras de superar cada misión. La saga Styx premia la planificación y el uso inteligente del entorno, evitando el combate directo.

Estas mecánicas son ideales para quienes disfrutan de la discreción, la estrategia y la superación de retos complejos. La promoción estará disponible hasta el 22 de enero, por lo que es recomendable reclamarlos cuanto antes.

Epic Games Store mantiene activa una promoción que permite sumar dos títulos completos de la saga Styx, ideales para amantes del sigilo y la estrategia, con solo reclamarlos antes del 22 de enero y sin necesidad de suscripción - créditos Epic Games Store

Cómo reclamar los juegos gratis en Epic Games y Steam

Reclamar estos títulos es un proceso sencillo:

Crea una cuenta en Steam y/o Epic Games Store si aún no tienes una. Inicia sesión en cada plataforma desde el navegador o la aplicación oficial. Busca los juegos en la sección de promociones o usa el buscador para localizarlos. Haz clic en “Añadir a la biblioteca” o “Obtener gratis” en cada título. No es necesario instalar los juegos de inmediato; basta con reclamarlos para que queden asociados a la cuenta y puedan descargarse en el futuro.

Por qué ambas plataformas regalan juegos

Ambas plataformas compiten por atraer y fidelizar a los jugadores, ofreciendo incentivos exclusivos y experiencias diferenciadas. Steam destaca por su ecosistema social, foros, guías, mercado de objetos y soporte para mods. Epic Games Store, en cambio, apuesta por la simplicidad y las promociones agresivas, regalando juegos de calidad cada semana y asegurando títulos exclusivos que no se encuentran en otras tiendas.

La estrategia de regalar juegos beneficia tanto a los usuarios como a las plataformas, incrementando la base de jugadores activos y fomentando la lealtad de la comunidad.

Las promociones de Steam y Epic Games Store son temporales y pueden cambiar en cualquier momento. Reclamar estos seis juegos gratis es una oportunidad para descubrir nuevas experiencias y ampliar la biblioteca digital sin costo. Solo se necesita una cuenta en cada tienda y unos minutos para añadir los títulos, asegurando acceso permanente a propuestas independientes y sagas de renombre.