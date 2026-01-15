Tecno

PlayStation, Xbox y Nintendo firman un compromiso de seguridad con los jugadores: de qué se trata

El acuerdo integra tecnología avanzada, controles parentales y supervisión humana para proteger a los jóvenes jugadores

Guardar
PlayStation, Xbox y Nintendo refuerzan
PlayStation, Xbox y Nintendo refuerzan su acuerdo global para priorizar la seguridad de los menores en los videojuegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PlayStation, Xbox y Nintendo anunciaron un acuerdo para fortalecer su compromiso de garantizar la seguridad de quienes juegan, especialmente los menores.

Este acuerdo, que se originó en 2020, vuelve a ponerse en primer plano con nuevas acciones, principios actualizados y una voluntad explícita de colaboración tecnológica y social.

De qué se trata el acuerdo de PlayStation, Xbox y Nintendo

Esta se trata de una colaboración que trasciende la competencia comercial, orientada a construir entornos digitales más seguros y acogedores.

El documento oficial destaca que el objetivo primordial es que los videojuegos sean para todas las personas y que las experiencias resulten positivas, agradables y sin riesgos para todos los públicos, con especial énfasis en la infancia y la adolescencia.

La accesibilidad en las funciones
La accesibilidad en las funciones de seguridad de videojuegos facilita a familias y jugadores el uso de recursos para un entorno digital más seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ello, han desarrollado un enfoque que integra tecnología avanzada, investigación, apoyo comunitario y supervisión humana.

  • Prevención: empoderar a jugadores y familias

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la prevención. Las empresas han puesto a disposición controles personalizados que permiten a madres, padres y responsables adaptar las experiencias de juego de sus hijos. Los sistemas incorporan herramientas para limitar el tiempo, controlar interacciones y gestionar el acceso a contenidos, promoviendo así un uso responsable y seguro.

La accesibilidad es otro punto clave: las funciones de seguridad deben ser simples de comprender y utilizar. Por ello, las compañías han reforzado la información sobre sus herramientas en sus plataformas, canales de soporte, sitios web y tiendas físicas, facilitando que más familias y jugadores accedan a recursos útiles.

Además, se ha hecho especial hincapié en la transparencia. Los códigos de conducta y condiciones de uso se comunican de manera clara a toda la comunidad, fomentando ambientes de respeto y tolerancia.

PlayStation, Xbox y Nintendo promueven
PlayStation, Xbox y Nintendo promueven la transparencia explicando de forma clara los códigos de conducta y las normas de uso en sus plataformas. (NINTENDO/PLAYSTATION/XBOX)

Según el comunicado, "diseñamos nuestros productos con la transparencia y el empoderamiento del jugador como ejes centrales“, buscando siempre que la experiencia sea intuitiva y respetuosa de las decisiones individuales.

  • Colaboración: una industria que trabaja en red

El segundo pilar del acuerdo es la colaboración. Las tres empresas reconocen que la seguridad en los videojuegos solo puede lograrse de manera efectiva a través del trabajo conjunto con otros actores del sector y fuera de él.

Para ello, participan en iniciativas globales y regionales junto a organizaciones de la industria, reguladores, fuerzas del orden, entidades sin fines de lucro y expertos en bienestar digital. Ejemplos de estos esfuerzos colaborativos incluyen la participación en el Family Online Safety Institute, Thriving in Games Group, la Entertainment Software Association y la Tech Coalition.

Estas alianzas permiten compartir investigaciones, desarrollar políticas comunes y fomentar la innovación tecnológica que ayude a prevenir riesgos. Además, la colaboración con organismos de clasificación como ESRB y PEGI garantiza que los títulos lleguen adecuadamente etiquetados a los distintos públicos, reforzando la protección de la infancia.

De forma destacada, las compañías han invertido en tecnología de vanguardia y en procesos de denuncia y respuesta rápida ante incidentes emergentes. El objetivo es anticipar y mitigar cualquier conducta o contenido inapropiado.

El acuerdo subraya el compromiso
El acuerdo subraya el compromiso con la protección de datos personales y el cumplimiento estricto de las leyes en todos los mercados donde operan. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Responsabilidad: sistemas de denuncia y sanciones proporcionales

El tercer eje del compromiso es la responsabilidad. PlayStation, Xbox y Nintendo han desarrollado sistemas eficaces para que la comunidad pueda reportar violaciones a los códigos de conducta y lineamientos comunitarios. Estos sistemas se perfeccionan de manera continua para adaptarse a nuevas amenazas y necesidades.

Cuando se detecta una infracción, las compañías actúan con medidas proporcionales, que pueden ir desde la eliminación de contenido hasta la restricción progresiva del acceso a los servicios en casos de reincidencia o gravedad. La transparencia y la ética en el uso de datos personales son principios inamovibles del acuerdo.

Las empresas cumplen con todas las leyes aplicables en los mercados donde operan y responden de manera inmediata ante solicitudes legítimas de las autoridades. Si se detectan conductas ilegales o situaciones de riesgo inminente para una persona, notifican a las instancias correspondientes sin demora.

Además, publican reglas y requisitos de participación en sus plataformas y se aseguran de que las personas afectadas por sanciones comprendan las condiciones necesarias para recuperar su acceso.

Temas Relacionados

PlayStationXboxNintendoVideojuegosCiberseguridadMenores de edadTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo desactivar y eliminar las funciones de inteligencia artificial de Windows 11

Un script de código abierto permite desactivar Copilot, Recall y otras funciones de IA integradas en Windows 11 sin instalar programas adicionales

Cómo desactivar y eliminar las

Cómo liberar almacenamiento de tu cuenta de Google de manera fácil y segura: paso a paso

Eliminar archivos grandes, limpiar la papelera y gestionar copias de seguridad permite mantener la cuenta operativa y protegida

Cómo liberar almacenamiento de tu

Una IA desarrolla malas conductas: “los humanos deben ser esclavizados”

La IA emitió consejos peligrosos incluso ante preguntas inocentes, recomendando acciones ilegales y autolesivas

Una IA desarrolla malas conductas:

EA Sports FC 26 llega gratis a Xbox por tiempo limitado: cómo descargarlo

Del 15 al 18 de enero, los usuarios pueden disfrutar de todos los modos y plantillas de la nueva entrega de fútbol, con progreso guardado y descuento especial al finalizar la promoción

EA Sports FC 26 llega

Samahara Lobatón: Los antecedentes de Bryan Torres y la vez que la modelo pidió auxilio tras denunciar fuerte agresión

Chats, testimonios y denuncias previas revelan los antecedentes de Bryan Torres antes del último hecho de violencia

Samahara Lobatón: Los antecedentes de
DEPORTES
Un campeón del mundo con

Un campeón del mundo con Brasil en 2002 entró a Gran Hermano en medio de sus problemas económicos: “Tomé decisiones incorrectas”

Dieron a conocer el video inédito de la escandalosa pelea de los tres futbolistas argentinos de Fortaleza de Brasil con un vecino durante el festejo de Año Nuevo

La promesa de River Plate con cláusula de 100 millones que jugará la Copa Libertadores con otro club de Primera División

Murió “Popeye”, el fisicoculturista brasileño que se inyectaba aceite para tener unos bíceps de 73 centímetros

La impensada interna gastronómica que sacude a la barra de Boca y amenaza con romper la paz antes del inicio del torneo

TELESHOW
Zaira Nara le dio un

Zaira Nara le dio un consejo a Maxi López a 15 días del nacimiento de su hijo: “Que acompañe a su mujer”

A un año de la dolorosa muerte de Alejandra Darín: un recuerdo de su obra, su legado y su compromiso

Tristeza por la muerte de Melania Pérez, histórica voz del folclore de Salta

La doble eliminación que sacudió Masterchef Celebrity: desafío a ciegas, tensión y despedidas

Sol, mar y conexión real: la tarde romántica de El Tucu López y Noe Antúnez en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

El oso panda dejó de

El oso panda dejó de ser especie en peligro de extinción pero continúa bajo amenaza

Confirmaron el autor y el valor del cuadro robado por los nazis que apareció en Mar del Plata

Os Manos en Uruguay: condenaron a 13 personas vinculadas al grupo criminal brasileño por suministro de drogas

Así es la cárcel en la que el narco uruguayo extraditado desde Argentina denuncia “tortura psicológica”

El momento en que la tripulación de la Estación Espacial Internacional regresa de urgencia a la Tierra