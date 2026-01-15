Estas son las nuevas funciones que tendría Siri tras la alianza entre Google y Apple

Siri dejará atrás su enfoque tradicional centrado en enlaces y respuestas superficiales. (Composición Infobae: Reuters / Google)

La integración de los modelos de inteligencia artificial Gemini de Google en el asistente virtual de Apple promete revolucionar la experiencia con Siri, dotándola de capacidades mucho más avanzadas y un nivel de personalización inédito.

Tras el acuerdo entre ambas compañías, informes recientes adelantan que la nueva versión de Siri, impulsada por la tecnología de Google, ofrecerá una gama de funciones innovadoras para responder con mayor inteligencia y empatía a las necesidades de los usuarios.

Las nuevas funciones de Siri tras la alianza Google-Apple

Con la llegada de Gemini, Siri dejará atrás su enfoque tradicional centrado en enlaces y respuestas superficiales para ofrecer una interacción mucho más natural y precisa. Una de las mejoras más relevantes sería la capacidad de responder preguntas factuales utilizando lenguaje natural y citando siempre la fuente de la información, lo que representa un salto cualitativo respecto al modelo anterior.

Siri es el asistente virtual inteligente de Apple integrado en sus dispositivos (iPhone, iPad, Mac, etc.). (Europa Press)

Otra novedad sería la generación de historias personalizadas, función que acercará a Siri a las posibilidades de la IA generativa. Los usuarios podrán solicitar cuentos temáticos, incluso protagonizados por personas específicas, ampliando las opciones de entretenimiento y creatividad dentro del hogar.

Además, el asistente integraría herramientas de apoyo emocional, respondiendo con empatía ante expresiones de soledad, frustración o desánimo, y ofreciendo una conversación menos mecánica, según lo adelantado en el informe de The Information.

Estas funciones, según las fuentes, comenzarían a desplegarse con la actualización iOS 26.4, permitiendo que Siri empiece a ofrecer ayuda real en la gestión de tareas complejas.

Apple integrará Gemini, la IA de Google, en la próxima gran actualización de Siri. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El asistente también podría planificar viajes, organizar actividades y comprender mejor las intenciones detrás de las solicitudes de los usuarios, superando la ejecución simple de órdenes concretas.

Esta evolución permitiría a Siri crear notas personalizadas, como recetas o resúmenes informativos, directamente en aplicaciones nativas como Notas, combinando búsqueda, redacción y organización de manera automática.

ChatGPT y el futuro de Siri en iOS 27

Aunque la llegada de Gemini transformará la capacidad de Siri, el asistente seguirá permitiendo el acceso a ChatGPT si el usuario así lo configura. Actualmente, ChatGPT interviene cuando Siri no puede resolver una consulta o cuando se solicita expresamente.

ChatGPT puede integrarse en Siri en los dispositivos Apple más recientes, pero su uso depende de la configuración elegida por el usuario. (AP Foto/Michael Dwyer)

Con la mejora en los modelos de Google, se espera que la participación de ChatGPT sea menos frecuente, reservándose para casos específicos y bajo petición del usuario.

Mirando hacia el futuro, los planes para iOS 27 incluyen una característica especialmente solicitada: la habilidad de Siri para recordar conversaciones anteriores. Aunque no se trata de un historial convencional, esta función permitirá que el asistente tenga en cuenta preferencias y detalles aportados en interacciones previas.

De este modo, si se solicita ayuda para planificar un viaje y se mencionan ciertas aerolíneas o horarios preferidos, Siri podrá recordar estos datos y aplicarlos automáticamente en futuras peticiones.

La alianza entre Apple y Google, concretada en la integración de Gemini como motor de Apple Intelligence, marca un punto de inflexión en el desarrollo de asistentes virtuales. Las nuevas funciones de Siri no solo mejoran la precisión y utilidad diaria, sino que acercan al asistente de voz a una experiencia de interacción mucho más humana y personalizada.

Apple Intelligence es el sistema de inteligencia personal de Apple, integrado en iPhone, iPad y Mac. (Apple)

Gemini personaliza destinos de viaje analizando tus correos y fotos

La integración de la inteligencia artificial Gemini de Google ha revolucionado la forma en que los usuarios reciben recomendaciones de destinos de viaje. Ahora, este asistente analiza datos personales almacenados en correos electrónicos y galerías de fotos, ofreciendo sugerencias mucho más ajustadas a los intereses y experiencias previas de cada usuario.

Esta función, disponible en modo beta para suscriptores de Google AI Pro y AI Ultra en Estados Unidos, permite que el asistente explore información como reservas de vuelos, recuerdos fotográficos y búsquedas antiguas para diseñar propuestas de viaje personalizadas.

Gracias a este enfoque, se dejan atrás las recomendaciones genéricas, logrando una planificación de escapadas mucho más precisa y relevante.

Google desarrolla una inteligencia artificial capaz de adaptarse a las rutinas y preferencias individuales, mejorando la experiencia en viajes y compras. (Google)

Gemini opera bajo un estricto sistema de privacidad, otorgando al usuario el control absoluto sobre qué aplicaciones se enlazan, cuándo activar o desactivar la función y cómo administrar los datos compartidos.

El asistente conecta servicios como Gmail y Google Fotos, y puede razonar a partir de diferentes fuentes para recuperar detalles específicos, como el destino de unas vacaciones familiares anteriores o la fecha de un viaje especial.

Entre sus principales ventajas destacan la personalización de las sugerencias, la capacidad de rescatar información clave para la organización de viajes y la integración con múltiples aplicaciones como Gmail, Google Fotos, YouTube y el Buscador, lo que permite una visión completa de los hábitos y preferencias del usuario.