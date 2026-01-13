Apple integrará Gemini, la IA de Google, en la próxima gran actualización de Siri

Apple y Google anunciaron que colaborarán para integrar Gemini en Siri.

Apple confirmó que utilizará el modelo de inteligencia artificial Gemini, desarrollado por Google, para potenciar una nueva generación de Siri más personalizada, una de las actualizaciones más esperadas de su asistente virtual y que llegará a lo largo de este año.

La decisión marca un giro estratégico en la hoja de ruta de Apple Intelligence y consolida una alianza tecnológica de largo plazo entre dos de las compañías más influyentes del sector.

Según informaron Apple y Google en un comunicado conjunto, la elección de Gemini se produjo tras una “evaluación exhaustiva” de distintas tecnologías de IA. “Apple determinó que la tecnología de IA de Google proporciona la base más sólida para los Modelos Fundacionales de Apple y está entusiasmada con las nuevas e innovadoras experiencias que ofrecerá a los usuarios”, señalaron ambas compañías.

Con la integración de Gemini en Siri, Apple también tendrá acceso a la nube de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noticia confirma que la colaboración será de carácter plurianual y que permitirá a Apple apoyarse tanto en los modelos Gemini como en la infraestructura en la nube de Google para sus desarrollos futuros.

No obstante, Apple subrayó que Apple Intelligence seguirá funcionando principalmente en los dispositivos de la marca y, cuando sea necesario, a través de su sistema de Private Cloud Compute, diseñado para procesar datos de forma segura y privada.

Una Siri más inteligente y contextual

Apple lleva más de un año trabajando en una versión renovada de Siri basada en inteligencia artificial generativa. El objetivo es que el asistente no solo responda preguntas, sino que también pueda ejecutar acciones complejas en nombre del usuario y comprender mejor su contexto personal, como hábitos, preferencias y uso cotidiano de las aplicaciones.

Sin embargo, el proyecto no avanzó al ritmo esperado. En marzo de 2025, la propia compañía reconoció que la actualización de Siri se estaba retrasando debido a la complejidad técnica del desarrollo.

Apple busca que Siri pueda ejecutar tareas complejas con simples órdenes. (Apple)

La integración de Gemini aparece ahora como una pieza clave para acelerar este proceso y mejorar las capacidades del asistente sin comprometer los estándares de privacidad que Apple suele destacar como diferenciales frente a otros competidores.

De acuerdo con información previa de Bloomberg, Apple había evaluado utilizar una versión personalizada de Gemini para funciones específicas de Siri, entre ellas las llamadas “Respuestas de Conocimiento Mundial”.

Esta característica permitiría a los usuarios realizar búsquedas y recibir resúmenes generados por IA a partir de información disponible en la web, una función similar a las experiencias que ya ofrecen otros asistentes basados en modelos de lenguaje avanzados.

Siri se convertirá en la IA asistente de Apple para todos sus dispositivos.

Gemini, el modelo elegido

Google lanzó Gemini 3 en noviembre de 2025 y el modelo rápidamente se posicionó entre los más avanzados del mercado, liderando distintas evaluaciones de rendimiento en tareas de comprensión, razonamiento y generación de texto. Estas capacidades habrían sido determinantes para que Apple lo considere como la base más adecuada para sus modelos fundacionales de IA.

A diferencia de una integración superficial, Apple planea utilizar Gemini como soporte estructural para varias de las funciones de Apple Intelligence, lo que implica una colaboración técnica profunda. Aun así, la compañía insiste en que el control de la experiencia de usuario y la gestión de los datos seguirá estando bajo su ecosistema.

Reorganización interna y nuevas alianzas

La apuesta por Gemini se produce en paralelo a una reorganización interna del equipo de inteligencia artificial de Apple. Según Bloomberg, la compañía reemplazó al entonces director de IA, John Giannandrea, por Mike Rockwell, responsable del desarrollo de Vision Pro. Giannandrea dejó Apple el mes pasado, en un movimiento que reflejaría la necesidad de acelerar y redefinir la estrategia de IA de la empresa.

Apple señaló que Apple Intelligence será exclusivo para sus clientes.

Además de Google, Apple ya mantiene una colaboración activa con OpenAI y ha explorado posibles acuerdos con otras compañías del sector, como Anthropic y Perplexity.

El propio director ejecutivo, Tim Cook, adelantó que la empresa planea integrar tecnologías de más proveedores de inteligencia artificial con el tiempo, lo que sugiere un enfoque flexible y abierto, lejos de depender de un único socio.