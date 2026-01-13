Tecno

Apple integrará Gemini, la IA de Google, en la próxima gran actualización de Siri

La decisión se produce tras meses de retrasos en el desarrollo de Siri con inteligencia artificial y en medio de una reorganización interna del equipo de IA de Apple

Guardar
Apple y Google anunciaron que
Apple y Google anunciaron que colaborarán para integrar Gemini en Siri.

Apple confirmó que utilizará el modelo de inteligencia artificial Gemini, desarrollado por Google, para potenciar una nueva generación de Siri más personalizada, una de las actualizaciones más esperadas de su asistente virtual y que llegará a lo largo de este año.

La decisión marca un giro estratégico en la hoja de ruta de Apple Intelligence y consolida una alianza tecnológica de largo plazo entre dos de las compañías más influyentes del sector.

Según informaron Apple y Google en un comunicado conjunto, la elección de Gemini se produjo tras una “evaluación exhaustiva” de distintas tecnologías de IA. “Apple determinó que la tecnología de IA de Google proporciona la base más sólida para los Modelos Fundacionales de Apple y está entusiasmada con las nuevas e innovadoras experiencias que ofrecerá a los usuarios”, señalaron ambas compañías.

Con la integración de Gemini
Con la integración de Gemini en Siri, Apple también tendrá acceso a la nube de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noticia confirma que la colaboración será de carácter plurianual y que permitirá a Apple apoyarse tanto en los modelos Gemini como en la infraestructura en la nube de Google para sus desarrollos futuros.

No obstante, Apple subrayó que Apple Intelligence seguirá funcionando principalmente en los dispositivos de la marca y, cuando sea necesario, a través de su sistema de Private Cloud Compute, diseñado para procesar datos de forma segura y privada.

Una Siri más inteligente y contextual

Apple lleva más de un año trabajando en una versión renovada de Siri basada en inteligencia artificial generativa. El objetivo es que el asistente no solo responda preguntas, sino que también pueda ejecutar acciones complejas en nombre del usuario y comprender mejor su contexto personal, como hábitos, preferencias y uso cotidiano de las aplicaciones.

Sin embargo, el proyecto no avanzó al ritmo esperado. En marzo de 2025, la propia compañía reconoció que la actualización de Siri se estaba retrasando debido a la complejidad técnica del desarrollo.

Apple busca que Siri pueda
Apple busca que Siri pueda ejecutar tareas complejas con simples órdenes. (Apple)

La integración de Gemini aparece ahora como una pieza clave para acelerar este proceso y mejorar las capacidades del asistente sin comprometer los estándares de privacidad que Apple suele destacar como diferenciales frente a otros competidores.

De acuerdo con información previa de Bloomberg, Apple había evaluado utilizar una versión personalizada de Gemini para funciones específicas de Siri, entre ellas las llamadas “Respuestas de Conocimiento Mundial”.

Esta característica permitiría a los usuarios realizar búsquedas y recibir resúmenes generados por IA a partir de información disponible en la web, una función similar a las experiencias que ya ofrecen otros asistentes basados en modelos de lenguaje avanzados.

Siri se convertirá en la
Siri se convertirá en la IA asistente de Apple para todos sus dispositivos.

Gemini, el modelo elegido

Google lanzó Gemini 3 en noviembre de 2025 y el modelo rápidamente se posicionó entre los más avanzados del mercado, liderando distintas evaluaciones de rendimiento en tareas de comprensión, razonamiento y generación de texto. Estas capacidades habrían sido determinantes para que Apple lo considere como la base más adecuada para sus modelos fundacionales de IA.

A diferencia de una integración superficial, Apple planea utilizar Gemini como soporte estructural para varias de las funciones de Apple Intelligence, lo que implica una colaboración técnica profunda. Aun así, la compañía insiste en que el control de la experiencia de usuario y la gestión de los datos seguirá estando bajo su ecosistema.

Reorganización interna y nuevas alianzas

La apuesta por Gemini se produce en paralelo a una reorganización interna del equipo de inteligencia artificial de Apple. Según Bloomberg, la compañía reemplazó al entonces director de IA, John Giannandrea, por Mike Rockwell, responsable del desarrollo de Vision Pro. Giannandrea dejó Apple el mes pasado, en un movimiento que reflejaría la necesidad de acelerar y redefinir la estrategia de IA de la empresa.

Apple señaló que Apple Intelligence
Apple señaló que Apple Intelligence será exclusivo para sus clientes.

Además de Google, Apple ya mantiene una colaboración activa con OpenAI y ha explorado posibles acuerdos con otras compañías del sector, como Anthropic y Perplexity.

El propio director ejecutivo, Tim Cook, adelantó que la empresa planea integrar tecnologías de más proveedores de inteligencia artificial con el tiempo, lo que sugiere un enfoque flexible y abierto, lejos de depender de un único socio.

Temas Relacionados

AppleSiriGeminiIAGoogleLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

WhatsApp crea un modo de control parental para gestionar las cuentas de menores de edad

Los adultos podrán controlar quién puede contactar y añadir al menor a grupos, reduciendo las interacciones con desconocidos

WhatsApp crea un modo de

OpenAI compra por 100 millones de dólares startup de historiales médicos para impulsar ChatGPT Health

Torch desarrolló una plataforma que unifica datos médicos dispersos para convertirlos en un motor de contexto útil para aplicaciones de IA

OpenAI compra por 100 millones

Cómo limpiar y optimizar el almacenamiento de un computador en casa

Acciones como vaciar carpetas temporales, desinstalar programas antiguos y organizar archivos duplicados mejoran el rendimiento y prolongan la vida útil del equipo

Cómo limpiar y optimizar el

Así puedes personalizar tus chats en grupo de WhatsApp con etiquetas y stickers de texto

Las nuevas funciones facilitan la identificación de roles, destacan mensajes relevantes y mejoran la coordinación de eventos, permitiendo chats grupales más claros y personalizados

Así puedes personalizar tus chats

Suben un video a YouTube que dura 140 años y ya se ha hecho viral

Más de 2,3 millones de visualizaciones en tiempo récord muestran el impacto del misterioso video

Suben un video a YouTube
DEPORTES
Las causas que empujaron la

Las causas que empujaron la salida de Xabi Alonso del Real Madrid con el fichaje de Mastantuono en el foco y la queja por el “poder” de las figuras

El inesperado accionar del argentino Camilo Ugo Carabelli con su pelo en pleno partido del ATP 250 de Auckland

Juan Manuel La Serna, el primer argentino en avanzar a la segunda ronda del Challenger TCA

Un fanático fue condenado a prisión por desfigurar el rostro de un jugador en Escocia

Continúan los cambios en Alpine: confirmaron la salida de Jack Doohan tras ser reemplazado por Franco Colapinto

TELESHOW
Comienza el repechaje en MasterChef

Comienza el repechaje en MasterChef Celebrity: qué participantes regresan y qué figuras se suman

Diego Leuco confesó sus temores sobre el paso del tiempo y el deseo de formar una familia

Marixa Balli a pura tensión en la gala de eliminación de Masterchef: la palabra cortante a Yanina Latorre

Fuerte cruce al aire entre un periodista y un meteorólogo por la situación de los carpinchos en Nordelta

Nico Occhiato habló del video viral que despertó rumores de crisis con Flor Jazmín Peña

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio recibió al presidente

Marco Rubio recibió al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura

Agricultores de Francia llegaron en tractores hasta la Asamblea Nacional en otra protesta contra el acuerdo de la UE con el Mercosur

Human Rights Watch denunció más de 350 casos de ejecuciones en Arabia Saudí durante 2025

El régimen iraní admitió alrededor de 2.000 muertos en la brutal represión de las protestas

¿Puede repetirse la ola gigante que afectó a la Costa Atlántica?