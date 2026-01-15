Gemini sugiere destinos de viaje analizando tus correos y fotos: descubre cómo hacerlo

El futuro de la organización digital: Gemini conecta aplicaciones y ofrece sugerencias hiperpersonalizadas

La tecnología de inteligencia artificial ha dado un paso adelante con la integración de Gemini, el asistente de Google, que ahora personaliza recomendaciones de destinos de viaje a partir de la información contenida en correos electrónicos y fotos.

Esta función, disponible en versión beta para usuarios de Estados Unidos, permite a los suscriptores de Google AI Pro y AI Ultra recibir sugerencias adaptadas a sus intereses, viajes previos y preferencias familiares, todo ello mediante un proceso seguro y controlado por el usuario.

La posibilidad de que Gemini analice información privada como reservas de vuelos, fotografías de vacaciones y búsquedas antiguas, permite planificar escapadas y vacaciones con mayor precisión y comodidad, evitando las opciones genéricas que suelen ofrecer otras plataformas.

Con el auge de los asistentes inteligentes, Google apuesta por una IA que aprende del día a día y se adapta a cada perfil, optimizando la experiencia de viajes y compras - crédito Google

¿Cómo funciona la Inteligencia Personal de Gemini?

Gemini utiliza la Inteligencia Personal para conectar aplicaciones como Gmail y Google Fotos, operando bajo un enfoque de privacidad robusto. Una vez activada la función, el usuario controla qué aplicaciones se vinculan, cuándo desactivarlas y cómo gestionar la información compartida.

El asistente analiza correos, fotos y videos para razonar a partir de fuentes diversas y recuperar detalles específicos, como reservas, destinos visitados previamente o preferencias familiares.

Principales ventajas:

Recomendaciones personalizadas : Gemini sugiere destinos de viaje según los intereses detectados en correos y fotos, evitando sugerencias genéricas.

Recuperación de detalles clave : El asistente puede extraer información útil, como el modelo del vehículo usado en un viaje familiar o la fecha de una salida pasada, facilitando la planificación.

Multiaplicación: Conecta Gmail, Google Fotos, YouTube y el Buscador para un análisis integral de la vida digital del usuario.

Cómo activar la función paso a paso

Para disfrutar de la Inteligencia Personal de Gemini con aplicaciones conectadas, es necesario cumplir con los requisitos de suscripción y residencia en Estados Unidos. Una vez habilitada la función beta, está disponible en la web, Android e iOS. El proceso es sencillo:

El secreto de la personalización en Gemini está en la conexión inteligente de datos y preferencias del usuario - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abrir Gemini y acceder a Configuración. Seleccionar “Inteligencia Personal”. Elegir “Aplicaciones conectadas” (Gmail, Fotos, etc.) y vincular las preferidas.

Casos de uso concretos de la Inteligencia Personal

Usuarios que han probado la función relatan mejoras en la organización de viajes y tareas cotidianas. Por ejemplo, al buscar neumáticos para un automóvil, Gemini combinó información de correos sobre compras pasadas, fotos de viajes familiares y datos técnicos para ofrecer opciones ajustadas a las condiciones de uso.

En el ámbito de los viajes, el sistema recomendó itinerarios y actividades basándose en los intereses familiares detectados en correos y álbumes fotográficos, proponiendo rutas menos transitadas y experiencias afines a cada perfil.

Además, Gemini sugiere libros, programas y ropa, adaptando cada recomendación según los patrones identificados en las aplicaciones conectadas. Los usuarios pueden refinar las sugerencias en tiempo real, corrigiendo preferencias o actualizando intereses, lo que garantiza una experiencia cada vez más precisa.

El origen de la tendencia y su impacto

La tendencia hacia asistentes hiperpersonalizados surge ante la saturación de información y la necesidad de reducir el tiempo de búsqueda. Google, con Gemini, apuesta por una inteligencia artificial capaz de conocer tanto el mundo como al propio usuario, transformando la forma en que se organizan viajes y actividades diarias.

De la privacidad al control total: Gemini solo accede a tus datos cuando lo decides - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esta función representa una evolución respecto a asistentes anteriores, que solo respondían preguntas básicas o sugerían destinos populares sin contexto personal.

Cómo es la privacidad y control de datos

Google ha diseñado Gemini con la privacidad como eje principal. La conexión de aplicaciones está deshabilitada de manera predeterminada, y el usuario decide cuándo y cómo activarla. Los datos nunca se utilizan para entrenar el modelo de inteligencia artificial; simplemente se referencian temporalmente para responder solicitudes específicas.

Además, Gemini explica el origen de cada sugerencia, permitiendo verificar la información y corregir posibles errores.

El usuario puede desconectar las aplicaciones en cualquier momento, borrar el historial de chat y ajustar los permisos de acceso según sus preferencias. El sistema evita hacer suposiciones proactivas sobre datos sensibles y solo analiza información delicada bajo petición explícita.

Este enfoque, que prioriza la personalización y la privacidad, anticipa una nueva etapa en la relación entre usuarios y asistentes digitales, donde la inteligencia artificial no solo entiende las necesidades, sino que las anticipa y adapta a cada contexto individual.