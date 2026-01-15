Tecno

Así es la app oficial para las gafas con IA de Google: se podrán vincular con un celular Android

Una versión preliminar de la app oficial revela cómo será el proceso de emparejamiento, las opciones de uso diario y las funciones de seguridad

Google avanza en su regreso al mercado de las gafas inteligentes y ya se conocen detalles clave sobre la aplicación oficial que permitirá gestionar este nuevo dispositivo con inteligencia artificial, cuyo lanzamiento está previsto para 2026.

A través de una versión preliminar detectada en Android Studio, se reveló cómo será la app que servirá para vincular las gafas con un celular Android, configurar sus funciones principales y administrar aspectos de privacidad, audio y notificaciones.

Aunque el producto aún no fue presentado de manera oficial, la aparición de esta aplicación ofrece una primera mirada concreta a la estrategia de Google en el terreno de los wearables con IA.

El descubrimiento fue realizado por un usuario de Reddit y difundido posteriormente por el medio especializado Android Authority. Si bien la aplicación todavía no es funcional sin el dispositivo físico, su interfaz, textos y opciones disponibles permiten anticipar la experiencia que Google planea ofrecer con sus gafas inteligentes, pensadas para un uso diario, sin pantalla y con asistencia constante basada en Gemini.

Según la información disponible, las gafas funcionarán con Android XR, una versión del sistema operativo orientada a dispositivos de realidad extendida, y estarán diseñadas para ser ligeras, cómodas y visualmente discretas.

La idea de Google es competir en un segmento actualmente liderado por Meta con sus Ray-Ban Display, apostando por un wearable que pueda usarse durante todo el día sin resultar invasivo.

La aplicación oficial cumple un rol central en este ecosistema. Al abrirla, el usuario se encuentra con un mensaje de bienvenida que dice “Bienvenido a una nueva forma de ver el mundo”, seguido de una invitación a configurar las gafas o conocer los modelos disponibles en la Google Store.

A partir de allí, el proceso de emparejamiento es similar al de otros dispositivos inteligentes: la app solicita que las gafas se mantengan cerca del teléfono y que se active un interruptor ubicado en la patilla derecha del dispositivo hasta que un LED parpadee en color azul, señal de que el emparejamiento está en curso.

Una vez completada la vinculación, el usuario ya puede colocarse las gafas y comenzar a utilizarlas. Desde la aplicación, será posible gestionar distintas opciones relacionadas con el uso cotidiano. Entre ellas, se destaca una función para pausar notificaciones cuando el sistema detecta que la persona está manteniendo una conversación, lo que apunta a reducir interrupciones y mejorar la experiencia social en entornos presenciales.

La app también incluye opciones para silenciar alertas durante un período determinado, activar un modo de solo audio y gestionar la grabación de contenido. En este último punto, se confirma que las gafas permitirán grabar videos en resolución 3K, una cifra elevada para un dispositivo de este tipo. Al mismo tiempo, Google incorporó un sistema de seguridad que impide bloquear u ocultar el indicador visual de grabación, una medida pensada para reforzar la transparencia y atender las preocupaciones sobre privacidad.

Otro aspecto relevante es la integración directa con Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google. Gracias a la combinación de micrófonos, altavoces y cámaras incorporadas en las gafas, los usuarios podrán interactuar con la IA de forma natural, realizar consultas por voz, recibir indicaciones contextuales, tomar fotografías o solicitar ayuda sin necesidad de mirar una pantalla. La app será el centro desde el cual se gestionen estas capacidades y se ajusten los permisos correspondientes.

Si bien la aplicación no revela todas las funciones finales que tendrán las gafas, su existencia confirma que Google se encuentra en una etapa avanzada del desarrollo. La compañía ya había anticipado que el dispositivo sería presentado a lo largo de este año, aunque su lanzamiento comercial recién se concretaría en 2026.

En ese sentido, la aparición de esta herramienta refuerza la idea de que Google busca evitar errores del pasado y llegar al mercado con un producto más maduro, alineado con los hábitos actuales de los usuarios.

El interés creciente por los wearables con IA responde a una tendencia más amplia: dispositivos que acompañan al usuario de manera permanente, ofrecen asistencia contextual y reducen la dependencia del teléfono móvil. Con esta propuesta, Google intenta posicionarse nuevamente en un segmento que conoce bien, pero que ahora combina avances en inteligencia artificial, diseño y privacidad.

