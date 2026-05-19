Hugo Moyano (hijo): “La reforma laboral no es un capítulo terminado”

El diputado de Fuerza Patria advirtió que la judicialización de la ley laboral sigue abierta

El diputado nacional Hugo Antonio Moyano, hijo del homónimo dirigente de Camioneros, advirtió que la pelea por la reforma laboral y su vigencia continúa en el ámbito judicial, en una entrevista durante la transmisión en vivo de Infobae.

En una charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Moyano remarcó: “No es un capítulo terminado por más que el Congreso lo aprobó de manera exprés, con supuestos objetivos que no se cumplieron, como crear empleo o modernizar. Todo eso es falso y la realidad lo está demostrando”.

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El diputado de Fuerza Patria y abogado laboralista insistió en que la reforma “está plagada de inconstitucionalidades” y explicó que la discusión legal seguirá en los tribunales. “La acción de la CGT todavía está en trámite, se revocó la cautelar, la competencia pasó del fuero laboral a lo Contencioso-Administrativo. El Gobierno contempló esto para blindarse, pero el fondo sigue en debate”, apuntó.

Hace poco más de una semana, la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral recuperó vigencia luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido 81 artículos de la norma. Antes, el fuero había dictaminado que el litigio pase a esa dicha jurisdicción.

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En este marco, Moyano anticipó que tanto que la causa central, impulsada por la CGT, continuará judicializada y se sumarán otros litigios de sindicatos y trabajadores afectados por la norma a raíz de las “violaciones constitucionales” en aspectos como “indemnizaciones, banco de horas, el salario dinámico” o “el derecho de huelga”. “Indefectiblemente esas discusiones se van a producir”, apuntó.

Sin embargo, en relación a la aplicación de la nueva ley, Moyano aclaró: “Si hoy una empresa despide, se toma la nueva ley, pero se pueden hacer planteos respecto a su constitucionalidad. El despido se modificó en el artículo 245, la base de cálculo se homogenizó para abajo, siempre perjudicando al trabajador”. Y si bien admitió que era necesario legislar sobre los intereses vinculados a las indemnizaciones, cuestionó el enfoque: “El problema de fondo era la inflación patológica y la falta de jueces, que hace que la Justicia sea más lenta. No creo que la solución de la ley haya sido la mejor”.

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“La reforma laboral está plagada de inconstitucionalidades”, expresó Hugo Moyano hijo

Por otro lado, advirtió que aunque la reforma laboral haya sido aprobada por el Congreso, aquello “no quiere decir que no sea cuestionable”. “Los sindicatos pueden realizar medidas de fuerza y protestar con todas las herramientas constitucionales. Hicimos cuatro paros con la CGT, más de quince movilizaciones. La Justicia viene fallando parcialmente, pero esto va a continuar. No se termina acá”, alertó.

Además, señaló que el nuevo marco laboral tampoco generará puestos de trabajo asalariados: “No hay relación de causalidad entre la rigidez o flexibilidad laboral y la creación de empleo, ni acá ni en el mundo. Lo que genera empleo genuino es el desarrollo industrial”.

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La interna del peronismo

Al ser consultado sobre los liderazgos en puja entre el kirchnerismo y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, entre otros aspirantes a una candidatura presidencial en 2027, Moyano (h) sostuvo que “lo importante es dar respuesta a las necesidades de la gente” frente al “sufrimiento de la población” y “no adelantar la discusión a nombres propios”. “Axel Kicillof es una referencia ineludible, pero ni siquiera él manifestó que se esté candidateando”, expresó.

En ese marco, Moyano consideró “sano que haya competencia” en la definición de liderazgos peronistas, pero también consideró que “no le veo la misma relevancia a todos los que van saliendo”, al referirse a otros postulantes, como el sanjuanino Sergio Uñac. “Todos sabemos bien que las candidaturas se definen en el último tramo” del proceso electoral, recordó, e insistió que ”sería bueno que se defina en una interna o de acuerdo al capital político del momento”.

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Sobre el apoyo del movimiento sindical a Kicillof, Moyano aclaró que ese respaldo no es uniforme: “Pero la mayoría apoya a Axel para dar batalla contra este gobierno, tanto en la CGT como en la CTA”.

Moyano expresó sobre la interna peronista: “Axel Kicillof es una referencia ineludible”

La renovación sindical y las negociaciones en Diputados

El diputado fue consultado sobre la falta de recambio generacional en el sindicalismo, que se manifiesta en la presencia de apellidos históricos en la conducción de gremios, entre ellos, el sindicato de Camioneros. Ante la requisitoria, Moyano defendió la autonomía sindical y aspectos como “la limitación de mandatos se tiene que dar de cara adentro del sindicalismo”.

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“La autonomía es lo que debe gobernar a las organizaciones, no se puede comparar con la actividad política. Los sindicatos son entidades privadas, pero tienen una protección especial en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Constitución”, sostuvo, y reconoció que la renovación es una demanda social legítima. “Puede opinar toda la sociedad, los periodistas, los abogados, pero quienes definen son los trabajadores. En Camioneros, los afiliados sienten sentido de pertenencia y han validado la representación durante años”.

Moyano también se refirió a las negociaciones en la Cámara de Diputados entre el peronismo y el oficialismo, donde el bloque de Fuerza Patria aportó votos o acompañó tácitamente a La Libertad Avanza (LLA). Entre ellas, la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su causa por enriquecimiento ilícito, y la aprobación del pliego para que se prorrogue por cinco años más el cargo del juez Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ese nombramiento se consiguió 58 adhesiones y 11 rechazos, con la negativa de las bancas alineadas con el kirchnerismo.

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“No existe ninguna prueba de acuerdos, pero lo de Mahiques es bastante cuestionable, sobre todo considerando sus antecedentes. Desde nuestro bloque creemos que el jefe de Gabinete debe ser interpelado”, afirmó el legislador nacional.

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