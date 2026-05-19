Meta reorganiza su plantilla: 7.000 empleados pasarán a roles de IA antes de una ola de despidos

La apuesta de Meta por la inteligencia artificial acelera una transformación histórica en su plantilla - REUTERS/Yves Herman//File Photo

Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, inició una reestructuración profunda de su equipo global.

Unos 7.000 empleados serán reubicados en puestos centrados en inteligencia artificial, mientras la compañía se prepara para una ronda de despidos que podría afectar a cerca de 8.000 trabajadores, alrededor del 10% de su plantilla.

PUBLICIDAD

Además, se cancelarán aproximadamente 6.000 vacantes abiertas, lo que marca una de las transformaciones más significativas en la historia reciente de la empresa.

Este movimiento responde a una estrategia clara: acelerar la adopción de la inteligencia artificial en todos los niveles del negocio y optimizar la estructura organizativa en un contexto de competencia feroz y presión por la eficiencia. El cambio no solo anticipa una reducción de costos, sino que busca posicionar a Meta como líder en innovación tecnológica.

PUBLICIDAD

El nuevo modelo de Meta une recortes, automatización y equipos compactos con foco en la inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta está trasladando a miles de empleados a cuatro grupos de trabajo enfocados en IA, que operarán bajo una estructura más horizontal y “nativa de IA”. La intención es reducir el número de niveles jerárquicos y agilizar la toma de decisiones, eliminando intermediarios y promoviendo equipos compactos con menos gerentes.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, ha defendido el aumento de la inversión en inteligencia artificial, que este año superará los 100.000 millones de dólares. Según la jefa de personal Janelle Gale, la nueva organización pretende gestionar la empresa de manera más eficiente y compensar el elevado gasto en IA. La directiva enfatizó que la automatización ya permite cubrir tareas que antes requerían contratación humana.

PUBLICIDAD

Un cambio de rumbo frente a recortes anteriores

Esta no es la primera vez que Meta ajusta su plantilla. Entre 2022 y 2023, la compañía ya había realizado despidos como parte de su “año de eficiencia”, un proceso motivado por la sobrecontratación en el periodo post-pandemia. La diferencia actual es que la reorganización responde a una decisión estratégica: la inteligencia artificial pasa a ser el núcleo de la operación, y no solo una inversión experimental.

La fecha efectiva de los próximos recortes es el 20 de mayo de 2026, según documentos internos citados por Bloomberg y confirmados por varias fuentes. El mensaje de Meta a sus empleados y al sector es contundente: el futuro de la empresa está vinculado a equipos más pequeños, automatización avanzada y un enfoque decidido en IA.

PUBLICIDAD

La empresa avanza con una reestructuración que podría impactar a alrededor de 8.000 personas, al tiempo que elimina vacantes, simplifica su organigrama y fortalece sus equipos dedicados a inteligencia artificial - REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Meta no es la única compañía tecnológica que apuesta por la inteligencia artificial y ajusta su estructura en consecuencia, pero su enfoque es el más radical del sector. Mientras Google/Alphabet ha priorizado la reorientación de recursos hacia IA sin despidos masivos en una sola ronda, y Microsoft combina inversión en IA con disciplina de costes, Meta hace visibles todos los elementos de su estrategia: recorte de plantilla, eliminación de vacantes, reorganización interna y una apuesta explícita por la automatización.

Amazon, por su parte, ha sido la más contundente en reducción de plantilla desde 2022, especialmente en el área de retail corporativo y dispositivos, aunque mantiene el foco en AWS e inteligencia artificial. Cisco, LinkedIn y otras firmas también han implementado recortes relevantes, justificando la medida con la necesidad de adaptarse a nuevos modelos de negocio y priorizar la inversión en IA.

PUBLICIDAD

El impacto de la IA en el trabajo y el debate sobre el empleo

El auge de la inteligencia artificial no solo transforma la estructura de las empresas, también redefine la naturaleza del trabajo y los perfiles profesionales más demandados. Informes recientes, como el “State of the Workplace 2026” de Productivity Lab, muestran que la IA no elimina empleo de manera directa, sino que cambia la forma en que se distribuye y ejecuta el trabajo.

La automatización acelera la ejecución de tareas y exige nuevas competencias, pero también incrementa la intensidad laboral y la necesidad de supervisión humana. De acuerdo con el informe, los empleados dedican más tiempo productivo los fines de semana y experimentan mayor presión debido a la expectativa de estar siempre conectados.

PUBLICIDAD

La ola de recortes en empresas como Meta, Amazon, Cisco y LinkedIn evidencia un cambio de paradigma en el sector tecnológico. La inversión en inteligencia artificial y automatización se considera clave para la competitividad, pero plantea interrogantes sobre el equilibrio entre eficiencia y empleo humano.