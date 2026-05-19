Tecno

Meta reorganiza su plantilla: 7.000 empleados pasarán a roles de IA antes de una ola de despidos

La transformación que impulsa la compañía contempla el recorte de alrededor de 8.000 personas

Guardar
Google icon
La apuesta de Meta por la inteligencia artificial acelera una transformación histórica en su plantilla - REUTERS/Yves Herman//File Photo
La apuesta de Meta por la inteligencia artificial acelera una transformación histórica en su plantilla - REUTERS/Yves Herman//File Photo

Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, inició una reestructuración profunda de su equipo global.

Unos 7.000 empleados serán reubicados en puestos centrados en inteligencia artificial, mientras la compañía se prepara para una ronda de despidos que podría afectar a cerca de 8.000 trabajadores, alrededor del 10% de su plantilla.

PUBLICIDAD

Además, se cancelarán aproximadamente 6.000 vacantes abiertas, lo que marca una de las transformaciones más significativas en la historia reciente de la empresa.

Este movimiento responde a una estrategia clara: acelerar la adopción de la inteligencia artificial en todos los niveles del negocio y optimizar la estructura organizativa en un contexto de competencia feroz y presión por la eficiencia. El cambio no solo anticipa una reducción de costos, sino que busca posicionar a Meta como líder en innovación tecnológica.

PUBLICIDAD

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone con la pantalla de Meta AI, mostrando un fondo negro y letras blancas. El logo de Meta AI de fondo.
El nuevo modelo de Meta une recortes, automatización y equipos compactos con foco en la inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué consiste la reorganización de Meta?

Meta está trasladando a miles de empleados a cuatro grupos de trabajo enfocados en IA, que operarán bajo una estructura más horizontal y “nativa de IA”. La intención es reducir el número de niveles jerárquicos y agilizar la toma de decisiones, eliminando intermediarios y promoviendo equipos compactos con menos gerentes.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, ha defendido el aumento de la inversión en inteligencia artificial, que este año superará los 100.000 millones de dólares. Según la jefa de personal Janelle Gale, la nueva organización pretende gestionar la empresa de manera más eficiente y compensar el elevado gasto en IA. La directiva enfatizó que la automatización ya permite cubrir tareas que antes requerían contratación humana.

Un cambio de rumbo frente a recortes anteriores

Esta no es la primera vez que Meta ajusta su plantilla. Entre 2022 y 2023, la compañía ya había realizado despidos como parte de su “año de eficiencia”, un proceso motivado por la sobrecontratación en el periodo post-pandemia. La diferencia actual es que la reorganización responde a una decisión estratégica: la inteligencia artificial pasa a ser el núcleo de la operación, y no solo una inversión experimental.

La fecha efectiva de los próximos recortes es el 20 de mayo de 2026, según documentos internos citados por Bloomberg y confirmados por varias fuentes. El mensaje de Meta a sus empleados y al sector es contundente: el futuro de la empresa está vinculado a equipos más pequeños, automatización avanzada y un enfoque decidido en IA.

La empresa avanza con una reestructuración que podría impactar a alrededor de 8.000 personas, al tiempo que elimina vacantes, simplifica su organigrama y fortalece sus equipos dedicados a inteligencia artificial - REUTERS/Benoit Tessier/File Photo
La empresa avanza con una reestructuración que podría impactar a alrededor de 8.000 personas, al tiempo que elimina vacantes, simplifica su organigrama y fortalece sus equipos dedicados a inteligencia artificial - REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Meta no es la única compañía tecnológica que apuesta por la inteligencia artificial y ajusta su estructura en consecuencia, pero su enfoque es el más radical del sector. Mientras Google/Alphabet ha priorizado la reorientación de recursos hacia IA sin despidos masivos en una sola ronda, y Microsoft combina inversión en IA con disciplina de costes, Meta hace visibles todos los elementos de su estrategia: recorte de plantilla, eliminación de vacantes, reorganización interna y una apuesta explícita por la automatización.

Amazon, por su parte, ha sido la más contundente en reducción de plantilla desde 2022, especialmente en el área de retail corporativo y dispositivos, aunque mantiene el foco en AWS e inteligencia artificial. Cisco, LinkedIn y otras firmas también han implementado recortes relevantes, justificando la medida con la necesidad de adaptarse a nuevos modelos de negocio y priorizar la inversión en IA.

El impacto de la IA en el trabajo y el debate sobre el empleo

El auge de la inteligencia artificial no solo transforma la estructura de las empresas, también redefine la naturaleza del trabajo y los perfiles profesionales más demandados. Informes recientes, como el “State of the Workplace 2026” de Productivity Lab, muestran que la IA no elimina empleo de manera directa, sino que cambia la forma en que se distribuye y ejecuta el trabajo.

La automatización acelera la ejecución de tareas y exige nuevas competencias, pero también incrementa la intensidad laboral y la necesidad de supervisión humana. De acuerdo con el informe, los empleados dedican más tiempo productivo los fines de semana y experimentan mayor presión debido a la expectativa de estar siempre conectados.

La ola de recortes en empresas como Meta, Amazon, Cisco y LinkedIn evidencia un cambio de paradigma en el sector tecnológico. La inversión en inteligencia artificial y automatización se considera clave para la competitividad, pero plantea interrogantes sobre el equilibrio entre eficiencia y empleo humano.

Temas Relacionados

MetaDesempleoDespidosEmpleosIAVacantesInstagramFacebookWhatsAppTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guía de limpieza: cada cuánto recomiendan los fabricantes limpiar la lavadora para cuidar tu electrodoméstico

El mantenimiento preventivo permite evitar bacterias, hongos y residuos acumulados, factores que alteran el rendimiento del aparato y perjudican la higiene de la ropa

Guía de limpieza: cada cuánto recomiendan los fabricantes limpiar la lavadora para cuidar tu electrodoméstico

Romance, empleo y criptomonedas: así funcionan las estafas más comunes en WhatsApp

Los ciberdelincuentes aprovechan la confianza y la inmediatez de la aplicación de mensajería para robar grandes sumas de dinero y datos personales

Romance, empleo y criptomonedas: así funcionan las estafas más comunes en WhatsApp

Los nuevos mensajes temporales de WhatsApp se borrarán automáticamente tras ser vistos

Los nuevos mensajes temporales de WhatsApp podrán desaparecer tras 5 minutos, 1 hora o 12 horas desde su visualización

Los nuevos mensajes temporales de WhatsApp se borrarán automáticamente tras ser vistos

El auge de la IA comienza a generar caos entre desarrolladores y gestores de Linux

El auge de herramientas de inteligencia artificial para detectar vulnerabilidades está aumentando la carga de trabajo de los mantenedores de Linux

El auge de la IA comienza a generar caos entre desarrolladores y gestores de Linux

Haz estas dos preguntas si te llaman diciendo que tu dinero corre peligro

El aumento de estafas mediante llamadas telefónicas pone en riesgo contraseñas y cuentas bancarias de los usuarios, así que es clave saber cómo actuar

Haz estas dos preguntas si te llaman diciendo que tu dinero corre peligro

DEPORTES

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

El cambio climático agrava el riesgo de calor extremo en el Mundial 2026 en Estados Unidos

Franco Colapinto palpitó el GP de Canadá tras cosechar su mejor resultado en la F1: “¡Es una buena dosis de adrenalina!”

Se confirmó el árbitro de la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano de Córdoba

El ex jugador de futsal que disputará el Mundial con Suecia: la historia de Taha Ali

TELESHOW

Wanda Nara enfrentó las críticas tras ganar su Martín Fierro y habló de la situación judicial de Martín Migueles

Wanda Nara enfrentó las críticas tras ganar su Martín Fierro y habló de la situación judicial de Martín Migueles

Georgina Barbarrosa habló del abrazo con Moria Casán después de 25 años: “Me dijo algo muy lindo”

Martín Fierro 2026: cuál fue el rating de la gran fiesta de la televisión

Noelia Marzol presentó su nueva casa: rodeada de naturaleza, con diseño moderno y la calidez de lo simple

El nuevo look de Evangelina Anderson se llevó todas las miradas en la noche de los premios Martín Fierro

INFOBAE AMÉRICA

Más de 112 millones de personas bajo alerta por tormentas severas y posibles tornados en EEUU

Más de 112 millones de personas bajo alerta por tormentas severas y posibles tornados en EEUU

Murió Totó la Momposina: así fue la vida y obra de la artista que inmortalizó su nombre con ‘El pescador’ y ‘La candela viva’

El Louvre prepara una transformación histórica con una segunda entrada y un megaespacio para la ‘Mona Lisa’

Guatemala revive sus leyendas con una noche de misterio en el Palacio Nacional

Arqueros salvadoreños desafiarán a la élite continental en el Grand Prix de Las Américas en Chile