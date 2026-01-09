Qué son las gafas con ‘autofocus’ y por qué son la próxima frontera de la asistencia visual

IXI apuesta por gafas con lentes de cristal líquido que enfocan en tiempo real según los movimientos oculares. (IXI)

Las gafas tradicionales han mantenido su diseño básico durante más de siete siglos, pero un grupo de ingenieros en Finlandia trabaja en el desarrollo de un avance que promete transformar la asistencia visual.

La startup IXI, con sede en Espoo, desarrolla las primeras gafas inteligentes con tecnología autofocus, capaces de enfocar automáticamente siguiendo la mirada del usuario en tiempo real.

Este desarrollo se perfila como la próxima frontera de la óptica personalizada, apoyado por una inversión superior a los 40 millones de dólares y el respaldo de inversores como Amazon Alexa Fund.

Enfoque automático y diseño miniaturizado

La innovación presentada por IXI incorpora una nueva generación de lentes de cristal líquido junto a sistemas de computación miniaturizados, integrados en una montura ligera de apenas 22 gramos. La tecnología oculta en la montura detecta los movimientos oculares y ajusta el enfoque de las lentes de forma instantánea, permitiendo ver a distintas distancias sin necesidad de realizar ajustes manuales.

Un lente de cristal líquido usado en las gafas. (IXI)

El CEO y cofundador de la compañía, Niko Eiden, afirma que el objetivo es fabricar unas gafas que se adapten de inmediato a la forma en que cada persona percibe el mundo, con lentes que enfocan en función de dónde se dirige la mirada.

El desarrollo de estas gafas autofocus requirió rediseñar todos los componentes electrónicos para conseguir un sistema de seguimiento ocular funcional y prácticamente invisible, según explica Eiden en el blog corporativo de la empresa. La estructura incorpora la patente True-Fit, que permite personalizar la forma y el ángulo de la montura para ajustarse a diferentes tipos de rostro.

El director de diseño de IXI, Timo Yliluoma, precisa que el objetivo era lograr que las gafas resultaran tan cómodas que el usuario olvide que las lleva puestas.

El diseño miniaturizado permite una montura ultraligera de solo 22 gramos, integrando todos los componentes electrónicos. (IXI)

Funciones inteligentes y mercado en expansión

El sistema utiliza una red de fotodiodos y LED para reflejar luz infrarroja invisible en los ojos y medir el reflejo, lo que permite rastrear en tiempo real hacia dónde mira el usuario y ajustar el enfoque de manera automática.

Este avance coloca a IXI en una posición destacada dentro del segmento de gafas inteligentes, un mercado que, según las firmas de capital riesgo involucradas, crecerá a tasas anuales del 8%. Este ritmo supera al de otros dispositivos portátiles como los relojes inteligentes y los teléfonos móviles.

Las gafas autofocus de IXI también incorporan un sistema de recarga magnética y baterías ultraligeras, diseñadas para minimizar el consumo energético sin sacrificar el rendimiento. Según la compañía, cada circuito electrónico responde a requisitos únicos de tamaño microscópico y funcionamiento inmediato, lo que permite mantener la ligereza y el diseño discreto del producto. La personalización se extiende a las patillas, la pieza nasal y la inclinación de la montura, garantizando el ajuste perfecto.

El sistema de seguimiento ocular utiliza fotodiodos y LED para ajustar el enfoque de manera automática y precisa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque IXI no ha anunciado la fecha exacta del lanzamiento comercial, ya ha abierto una lista de espera para potenciales compradores. Los expertos anticipan que el precio será elevado, dado el nivel de sofisticación tecnológica incorporado. Como referencia, unas gafas con lentes progresivas de alta gama en España rondan los mil euros, pero carecen de los avances anunciados por la compañía finlandesa.

En el entorno de trabajo de IXI confluyen ingenieros y especialistas de todo el mundo, en un equipo reducido y ágil que celebra cada avance y fomenta la colaboración horizontal, según se describe en la web corporativa. La compañía sostiene que el reto principal consiste en conseguir que la tecnología resulte tan intuitiva y familiar que los usuarios la incorporen a su vida diaria sin esfuerzo.