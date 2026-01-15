Tecno

Google Cloud nombra a Angela Pinzon como su nueva gerente general en Colombia

Uno de los objetivos de este nombramiento es acelerar el desarrollo digital de las empresas en el país

Angela Pinzon asumió el liderazgo
Angela Pinzon asumió el liderazgo de Google Cloud Colombia para impulsar la innovación tecnológica local. (Google)

Google Cloud anunció el nombramiento de Angela Pinzon como la nueva gerente general de Google Cloud Colombia. La ejecutiva, quien se integró a la compañía en 2023, asume la responsabilidad de impulsar la innovación tecnológica y el crecimiento de las empresas locales.

Pinzon reportará directamente a Fernando Mollón, Head de Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Centroamérica y el Caribe para la compañía.

Estrategia regional y liderazgo

El anuncio responde a una estrategia regional orientada a consolidar la presencia de Google Cloud en América Latina, una región que experimenta una aceleración digital.

El nombramiento responde a una
El nombramiento responde a una estrategia regional de crecimiento en América Latina. (Reuters)

Según explicó Mollón: “América Latina vive una aceleración digital donde cada país aporta una pieza del rompecabezas. El nombramiento de Angela ocurre en un punto donde vemos que las empresas colombianas quieren trabajar en conjunto con nosotros para desarrollar proyectos que generen impacto en sus operaciones. El ascenso de Angela desde el equipo de ventas garantiza una continuidad estratégica y una comprensión profunda de los desafíos reales que enfrentan nuestros clientes”.

Pinzon cuenta con una sólida trayectoria en el sector tecnológico. Antes de asumir la gerencia general de Google Cloud Colombia, ocupó el puesto de Field Sales Manager dentro de la empresa, liderando el equipo local. También trabajó en cargos directivos en compañías de relevancia global como SAP, SAS y PWC, lo que le ha permitido adquirir una visión integral sobre el ecosistema de servicios y tecnologías de la información.

Innovación y desarrollo digital en Colombia

En su primer mensaje como gerente general, Pinzon destacó la oportunidad que representa la inteligencia artificial para el desarrollo digital colombiano. “Ante la oportunidad histórica que nos brinda la Inteligencia Artificial, cuento con el mejor equipo para capitalizar nuestro liderazgo indiscutible en el sector. Trabajaré en estrecha colaboración con nuestros clientes y ecosistema de partners para transformar esta innovación en un verdadero catalizador de progreso y sostenibilidad para Colombia”, afirmó Pinzon.

Google Cloud ha abierto un
Google Cloud ha abierto un hub de innovación y formación en Medellín durante el último año. (Reuters)

Durante el último año, Google Cloud ha fortalecido su posición en el país con iniciativas clave. Entre ellas, la apertura de su espacio en Medellín, concebido como un hub de innovación y formación para empresas, desarrolladores y actores del ecosistema tecnológico local. Además, se realizó el Google Cloud Summit Colombia y se desplegaron programas de capacitación digital enfocados en inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

La compañía también logró un hito educativo regional a través de Capacita+, al ingresar al Guinness World Records™ por la clase híbrida simultánea de inteligencia artificial más grande del mundo, con la participación de miles de estudiantes y profesionales en diez países, y la apertura de más de cincuenta espacios de formación presencial junto a universidades de la región.

En el plano regional, Google Cloud prepara el lanzamiento de Gemini Enterprise, una plataforma orientada a democratizar el uso de la inteligencia artificial en 2026, con el objetivo de facilitar el acceso a herramientas avanzadas para empresas de distintos tamaños y sectores.

La compañía prepara el lanzamiento
La compañía prepara el lanzamiento de Gemini Enterprise para democratizar la inteligencia artificial en la región. (Foto: Google)

La designación de Angela Pinzon reafirma el compromiso de Google Cloud de consolidar su papel como aliado estratégico de la transformación digital en Colombia y América Latina, impulsando el desarrollo de talento y la adopción de tecnologías emergentes en el sector empresarial.

