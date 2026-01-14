¿Los AirPods de Apple tendrían competencia? Jony Ive y Sam Altman estarían preparando un gadget de audio con IA

Los auriculares incorporarían un SoC de 2 nanómetros. (Composición Infobae: REUTERS/Shelby Tauber/Pool / macdailynews.com)

Las últimas filtraciones apuntan a que Jony Ive, exjefe de diseño de Apple, y Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, trabajan juntos en un dispositivo de audio potenciado por inteligencia artificial. Este nuevo gadget, que podría rivalizar directamente con los AirPods, busca reducir la dependencia del smartphone y ofrecer una experiencia tecnológica disruptiva, aprovechando el prestigio de sus creadores y la innovación en IA.

Un dispositivo de audio sin pantalla y con IA avanzada

Aunque en un principio se especuló que el primer producto nacido de la colaboración entre Altman e Ive sería un bolígrafo inteligente, fuentes recientes citadas en la red social Weibo —específicamente el filtrador Smart Pikachu— descartan esa posibilidad.

Según esta información, el dispositivo en desarrollo sería unos auriculares inteligentes sin pantalla, diseñados para acompañar al usuario durante todo el día y minimizar el uso del teléfono móvil.

Sam Altman es consejero delegado de OpenAI. REUTERS/Shelby Tauber/Pool

Este formato permitiría integrar la inteligencia artificial de OpenAI en la vida cotidiana, ofreciendo acciones y respuestas mediante comandos de voz y facilitando la interacción directa sin pantallas. La premisa: unos auriculares capaces de ejecutar muchas de las funciones que hoy dependen del smartphone, potenciando la autonomía y la asistencia personalizada.

Diseño innovador y tecnología de vanguardia

La filtración describe un diseño inédito, con una forma parecida a una piedra ovalada y dos módulos en forma de pastilla que se ubican detrás de la oreja. Este planteamiento rompe con la estética tradicional de los auriculares y apunta a un enfoque ergonómico y discreto, que podría diferenciarse notablemente de los productos actuales del mercado.

En cuanto a la tecnología, los auriculares incorporarían un SoC de 2 nanómetros —posiblemente un chip Exynos fabricado por Samsung—, lo que permitiría un procesamiento avanzado y baja latencia para ejecutar tareas complejas de inteligencia artificial. El dispositivo no utilizaría la conducción ósea para el audio, optando por un sistema propio de reproducción de sonido.

Los AirPods Pro 2 cuenta con funciones avanzadas de salud auditiva. (Apple)

Producción y posibles capacidades

El ensamblaje del gadget correría a cargo de Foxconn, un socio estratégico que busca consolidar su posición en el sector del audio. Dada la complejidad del hardware y las funciones atribuidas, se espera que el coste de fabricación sea elevado, comparable al de un smartphone más que al de unos auriculares tradicionales.

Entre las funciones previstas, destaca la posibilidad de controlar el dispositivo mediante comandos de voz y realizar acciones que normalmente dependen de asistentes como Siri en el iPhone. Esto podría incluir desde gestionar notificaciones hasta ejecutar tareas personalizadas, todo impulsado por la inteligencia artificial de OpenAI.

Aunque no hay fecha confirmada, se especula que el lanzamiento del gadget de audio podría producirse en septiembre de este año, lo que marcaría un nuevo capítulo en la competencia del mercado de auriculares inteligentes.

Sam Altman buscaría integrar la inteligencia artificial de OpenAI en la vida cotidiana. (AP foto/Peter Morgan)

AirPods Pro 3 integrarían cámaras infrarrojas y gestos manuales

La próxima generación de los AirPods Pro 3 promete revolucionar el uso de estos auriculares al incorporar cámaras infrarrojas, una innovación pensada para mejorar las funciones de Apple Intelligence y ampliar las formas de interacción del usuario.

De acuerdo con informes recientes publicados por Instant Digital y Mark Gurman, este nuevo modelo se sumará al catálogo actual sin reemplazarlo, ubicándose como una opción premium con un precio más alto y características exclusivas.

Una de las novedades más destacadas sería la introducción de gestos manuales, lo que podría dejar atrás los botones táctiles convencionales presentes en modelos anteriores. Esta actualización facilitaría el acceso a nuevas funciones, tanto relacionadas con el hardware como con las próximas versiones de iOS. Aunque la diferencia estética respecto a los AirPods Pro actuales sería mínima, la integración de cámaras externas supondría un avance tecnológico significativo.