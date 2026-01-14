Tecno

¿Los AirPods de Apple tendrían competencia? Jony Ive y Sam Altman estarían preparando un gadget de audio con IA

El dispositivo en desarrollo sería unos auriculares inteligentes sin pantalla, diseñados para acompañar al usuario durante todo el día

Guardar
Los auriculares incorporarían un SoC
Los auriculares incorporarían un SoC de 2 nanómetros. (Composición Infobae: REUTERS/Shelby Tauber/Pool / macdailynews.com)

Las últimas filtraciones apuntan a que Jony Ive, exjefe de diseño de Apple, y Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, trabajan juntos en un dispositivo de audio potenciado por inteligencia artificial. Este nuevo gadget, que podría rivalizar directamente con los AirPods, busca reducir la dependencia del smartphone y ofrecer una experiencia tecnológica disruptiva, aprovechando el prestigio de sus creadores y la innovación en IA.

Un dispositivo de audio sin pantalla y con IA avanzada

Aunque en un principio se especuló que el primer producto nacido de la colaboración entre Altman e Ive sería un bolígrafo inteligente, fuentes recientes citadas en la red social Weibo —específicamente el filtrador Smart Pikachu— descartan esa posibilidad.

Según esta información, el dispositivo en desarrollo sería unos auriculares inteligentes sin pantalla, diseñados para acompañar al usuario durante todo el día y minimizar el uso del teléfono móvil.

Sam Altman es consejero delegado
Sam Altman es consejero delegado de OpenAI. REUTERS/Shelby Tauber/Pool

Este formato permitiría integrar la inteligencia artificial de OpenAI en la vida cotidiana, ofreciendo acciones y respuestas mediante comandos de voz y facilitando la interacción directa sin pantallas. La premisa: unos auriculares capaces de ejecutar muchas de las funciones que hoy dependen del smartphone, potenciando la autonomía y la asistencia personalizada.

Diseño innovador y tecnología de vanguardia

La filtración describe un diseño inédito, con una forma parecida a una piedra ovalada y dos módulos en forma de pastilla que se ubican detrás de la oreja. Este planteamiento rompe con la estética tradicional de los auriculares y apunta a un enfoque ergonómico y discreto, que podría diferenciarse notablemente de los productos actuales del mercado.

En cuanto a la tecnología, los auriculares incorporarían un SoC de 2 nanómetros —posiblemente un chip Exynos fabricado por Samsung—, lo que permitiría un procesamiento avanzado y baja latencia para ejecutar tareas complejas de inteligencia artificial. El dispositivo no utilizaría la conducción ósea para el audio, optando por un sistema propio de reproducción de sonido.

Los AirPods Pro 2 cuenta
Los AirPods Pro 2 cuenta con funciones avanzadas de salud auditiva. (Apple)

Producción y posibles capacidades

El ensamblaje del gadget correría a cargo de Foxconn, un socio estratégico que busca consolidar su posición en el sector del audio. Dada la complejidad del hardware y las funciones atribuidas, se espera que el coste de fabricación sea elevado, comparable al de un smartphone más que al de unos auriculares tradicionales.

Entre las funciones previstas, destaca la posibilidad de controlar el dispositivo mediante comandos de voz y realizar acciones que normalmente dependen de asistentes como Siri en el iPhone. Esto podría incluir desde gestionar notificaciones hasta ejecutar tareas personalizadas, todo impulsado por la inteligencia artificial de OpenAI.

Aunque no hay fecha confirmada, se especula que el lanzamiento del gadget de audio podría producirse en septiembre de este año, lo que marcaría un nuevo capítulo en la competencia del mercado de auriculares inteligentes.

Sam Altman buscaría integrar la
Sam Altman buscaría integrar la inteligencia artificial de OpenAI en la vida cotidiana. (AP foto/Peter Morgan)

AirPods Pro 3 integrarían cámaras infrarrojas y gestos manuales

La próxima generación de los AirPods Pro 3 promete revolucionar el uso de estos auriculares al incorporar cámaras infrarrojas, una innovación pensada para mejorar las funciones de Apple Intelligence y ampliar las formas de interacción del usuario.

De acuerdo con informes recientes publicados por Instant Digital y Mark Gurman, este nuevo modelo se sumará al catálogo actual sin reemplazarlo, ubicándose como una opción premium con un precio más alto y características exclusivas.

Una de las novedades más destacadas sería la introducción de gestos manuales, lo que podría dejar atrás los botones táctiles convencionales presentes en modelos anteriores. Esta actualización facilitaría el acceso a nuevas funciones, tanto relacionadas con el hardware como con las próximas versiones de iOS. Aunque la diferencia estética respecto a los AirPods Pro actuales sería mínima, la integración de cámaras externas supondría un avance tecnológico significativo.

Temas Relacionados

AirPodsSam AltmanJony IveAppleLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Dron creado por un hombre y su hijo alcanza los 657 km/h y bate el récord mundial Guinness

Este dron cuadricóptero destaca el papel de la innovación independiente en el desarrollo de aeronaves no tripuladas

Dron creado por un hombre

Cómo es el caballo robot impulsado por hidrógeno y qué puede hacer

Corleo puede adaptarse a superficies tan variadas como escombros, zonas rocosas y pastizales, manteniendo la estabilidad del usuario

Cómo es el caballo robot

Departamento de Defensa de Estados Unidos integrará Grok, la IA de Elon Musk, en sus redes militares

La información fue confirmada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. “Muy pronto tendremos los modelos de IA líderes en el mundo en todas las redes clasificadas y no clasificadas”, sostuvo

Departamento de Defensa de Estados

La inteligencia artificial permite acelerar el diseño de medicamentos proteicos

La modernización en biomedicina impulsa nuevas alternativas terapéuticas y fomenta la colaboración entre empresas, startups y laboratorios académicos

La inteligencia artificial permite acelerar

Micron, proveedor de Sony y Nintendo, advierte que la escasez de RAM se extendería hasta 2028

El mercado de memorias RAM vive una etapa crítica, marcado por la alta demanda de inteligencia artificial y el menor suministro para usuarios comunes

Micron, proveedor de Sony y
DEPORTES
Midón, La Serna y Collarini

Midón, La Serna y Collarini siguen adelante en el AAT Challenger y crece la presencia argentina en el W50

Argentina Open 2026: se confirmó la lista oficial de jugadores y un Top 5 encabeza un cartel de lujo

“El niño que revolucionó el ajedrez”: el cambio en la carrera del argentino Faustino Oro antes de su primer torneo oficial de 2026

Mastantuono metió un gol tras 113 días, pero el Real Madrid protagonizó un papelón y quedó eliminado de la Copa del Rey ante el Albacete

Los dos goles de Alejandro Garnacho en la derrota del Chelsea ante el Arsenal por la Copa de la Liga en Inglaterra

TELESHOW
Ángel de Brito salió a

Ángel de Brito salió a responderle a María Fernanda Callejón: “Que se refugie en la ficción”

Los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña regresaron a Turquía: la foto que lo confirma

Quiénes son los invitados Mirtha y Juana para este fin de semana

El giro de Lali Espósito: su curiosa reacción a un posteo en X tras anunciar su casamiento

Mónica Gonzaga habló de Julio Iglesias en medio de las acusaciones por abuso sexual: “Me da una tristeza brutal”

INFOBAE AMÉRICA

Familiares de jóvenes asesinados durante

Familiares de jóvenes asesinados durante las protestas de 2017 en Venezuela exigieron celeridad a la Corte Penal Internacional

El G7 y la Unión Europea advirtieron a Irán que sufrirá más sanciones “si continúa su represión de las protestas”

Salarios públicos alcanzan $4,338 millones en 10 meses en Panamá

El Foro Penal elevó a 72 la cifra de presos políticos excarcelados por el régimen de Venezuela

“Uniendo deporte y formación ayudamos a que más jóvenes sean líderes”: Fernando Morientes destaca el convenio entre universidad peruana y Fundación Real Madrid