Nuevo modelo de AirPods Pro 3 integraría cámaras infrarrojas y nuevas funciones de inteligencia artificial

Apple lanzaría una versión premium de AirPods Pro 3 con funciones exclusivas y un precio más elevado que el modelo actual. (Foto: Apple)

La próxima versión de los AirPods Pro 3 podría transformar la experiencia de los usuarios, integrando cámaras infrarrojas para potenciar las capacidades de Apple Intelligence y abrir nuevas posibilidades de interacción.

Según han informado Instant Digital y Mark Gurman en las últimas semanas, este modelo coexistirá con el actual, pero estará ubicado en la franja más exclusiva del catálogo de Apple, con un precio superior y funciones diferenciadas.

Uno de los cambios más llamativos anticipados por los filtradores, consiste en que estos AirPods Pro 3 de nueva generación ofrecerán gestos manuales, reduciendo o incluso eliminando los botones sensibles a la presión tradicionales.

La nueva generación de AirPods Pro 3 eliminaría los botones de presión y apuesta por gestos manuales gracias a sensores avanzados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rumores que se conocen apuntan que esta modificación podría facilitar el acceso a la gama creciente de funciones asociadas tanto al hardware como a las futuras versiones de iOS. Además, la diferencia visual entre ambas versiones sería limitada, pero la presencia de cámaras externas marcaría el salto tecnológico.

Cuál es el objetivo de las cámaras infrarrojas en los Air Pods Pro

La incorporación de cámaras infrarrojas responde al objetivo de transformar los auriculares en una interfaz mucho más inteligente y contextualmente consciente. Según Mark Gurman, “las cámaras externas y la inteligencia artificial ayudarán a los usuarios a comprender el mundo exterior y a proporcionar información”.

Además, Gurman enfatizó que la “Inteligencia Visual” se convertirá en uno de los pilares sobre los que se construyen los futuros AirPods con cámara.

Las cámaras externas e inteligencia artificial en los AirPods Pro 3 aportan 'Inteligencia Visual' y contexto sobre el mundo exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, de acuerdo con los detalles divulgados por los filtradores, el modelo actual de AirPods Pro 3 se mantendrá, mientras que la versión equipada con cámara se sumará como alternativa premium.

Esta apuesta por sensores avanzados recuerda a la estrategia de diversificación de la serie, que ya ofrece en el mercado estadounidense los AirPods 4 en dos variantes: una con cancelación activa de ruido y otra sin esa característica.

Cuáles novedades trajo iOS 26 en los auriculares de Apple

La llegada de iOS 26 impulsó a los AirPods Pro, añadiendo un abanico de hasta siete funciones nuevas. Estas mejoras incluyen notificaciones automáticas sobre el estado de la batería y la posibilidad de cambio automático entre el iPhone y un sistema CarPlay sin intervención manual.

AirPods Pro 3, Pro 2 y AirPods 4 con ANC acceden a cinco funciones de Apple Intelligence, como la traducción en vivo y la pausa automática al dormir. (Foto: Europa Press)

Todas las generaciones de AirPods serán compatibles con estas dos novedades, dando respuesta a una de las demandas históricas de los usuarios.

Asimismo, donde el salto resulta más evidente es en la integración de Apple Intelligence con los AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 y AirPods 4 con ANC, modelos que accederán a cinco funciones exclusivas bajo iOS 26.

Destaca la traducción en vivo o “Live Translation”, capaz de facilitar conversaciones entre personas que hablan lenguas diferentes, y la pausa automática del audio cuando el usuario se duerme, un recurso muy útil para quienes consumen podcasts o audiolibros antes de dormir.

Qué mejoras hay en el control de la cámara y en la grabación de audio

IOS 26 sumó siete nuevas funciones a los AirPods, con notificaciones automáticas de batería y cambio entre iPhone y CarPlay. (Imagen ilustrativa Infobae)

El nuevo control remoto de cámara permitirá capturar imágenes o videos apretando el mango de los AirPods, una función que recuerda al mecanismo presente en el Apple Watch. Esta característica puede ser personalizada en los ajustes del sistema.

Por otro lado, la función de grabación de audio con calidad de estudio promete subir el nivel de las grabaciones realizadas desde los auriculares. El sistema introduce una mejora en la calidad de la voz durante las llamadas, uno de los usos más difundidos del producto.

En este sentido, la estrategia de Apple parece caminar hacia una oferta doble dentro de los AirPods Pro 3, diferenciada por tecnología de sensores y la integración de inteligencia artificial, al tiempo que mantiene la compatibilidad con la nueva actualización de iOS y ofrece novedades a toda la gama.