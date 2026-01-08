Sam Altman reveló la carrera que no debes estudiar en 2026 o no tendrás trabajo en el futuro

Sam Altman cree que la IA hará más productiva a las personas y transformará todo el mercado laboral. (Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

En recientes intervenciones, Sam Altman, creador de ChatGPT, advirtió que quienes decidan formarse en áreas tradicionales de servicio al cliente enfrentarán grandes dificultades para insertarse en el mercado laboral, porque la inteligencia artificial (IA) reemplaza esas funciones en la mayoría de las empresas.

El CEO de OpenAI remarcó que la demanda de perfiles humanos se desplazará hacia disciplinas donde la creatividad, la resolución de problemas complejos y la gestión de proyectos tecnológicos resulten indispensables.

Esta tendencia sugiere que seleccionar la carrera universitaria equivocada en 2026 podría dejar sin empleo a toda una generación de profesionales, según advirtieron Altman y otros referentes como Bill Gates y Jensen Huang.

Por qué no se debe estudiar carreras afines a la atención al cliente

Estudios pronostican que para 2026 más del 50% de las tareas de atención al cliente y soporte estarán automatizadas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Altman señaló en diálogo con Tucker Carlson que la IA supera ampliamente en eficacia a las personas en tareas repetitivas y de soporte, lo que provoca una transformación estructural de esos empleos y refuerza la urgencia de orientar las trayectorias profesionales hacia ámbitos menos expuestos a la automatización.

Según una encuesta global de Salesforce, actualmente el 32% de los casos de atención al cliente ya son resueltos por IA, y para 2027 la cifra crecerá hasta el 55%.

Este proceso de transición convierte a la atención al cliente, tanto telefónica como informática, en uno de los primeros campos condenados a desaparecer o reducir drásticamente su demanda de personal.

Cuáles trabajos no podrán ser reemplazadas por la IA

Los profesionales del sector salud no podrán ser reemplazados por la IA, pero sí podrán aplicar sus ventajas en su trabajo cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los pronósticos categóricos de figuras como Elon Musk, quien declaró que la inteligencia artificial pronto “superará a los médicos y abogados por un amplio margen”, Altman sostiene que las profesiones que dependen de una interacción humana profunda, como la medicina, exigen creatividad y juicio que la tecnología aún está lejos de replicar.

El directivo de OpenAI destacó la capacidad de la sociedad para adaptarse al cambio, mencionando como caso real, la respuesta global durante la pandemia de COVID-19.

Asimismo, Altman enfatizó el impacto positivo de la inteligencia artificial al afirmar que es una “enorme subida de nivel para la gente”, con el potencial de hacer “mucho más productivas, creativas o descubran nueva ciencia” a miles de millones de personas. Al referirse al caso de los programadores, señaló que ahora pueden generar “mucho más código”, lo que se traduce en un notable incremento de la productividad.

Cuál es la visión de Bill Gates sobre los trabajos que sobrevivirán a la IA

Para Bill Gates, El avance de la inteligencia artificial incentiva a orientarse hacia carreras en biotecnología, energía y programación para evitar la obsolescencia laboral. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

La visión de Bill Gates incorpora matices al debate sobre cuáles serán los campos menos vulnerables a la IA. En sus declaraciones públicas, Gates subraya la relevancia continua de tres sectores: programación, biología y energía.

Según Gates, aunque la inteligencia artificial puede escribir código, “aún necesita supervisión humana experta para desarrollarse correctamente”. La habilidad humana es insustituible para diseñar sistemas de IA adaptados a escenarios específicos y preservar la seguridad y fiabilidad en áreas sensibles como las comunicaciones y la salud.

Respecto de la biología, Gates menciona la edición genética, la biotecnología y la medicina personalizada como ámbitos vitales. El surgimiento de nuevos virus o pandemias requiere de biólogos que analicen problemas inéditos y aporten soluciones creativas.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, resalta el auge de los oficios calificados como electricistas y fontaneros en la economía impulsada por centros de datos de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En relación con la energía, el empresario menciona la importancia de la captura de carbono y el desarrollo de fuentes limpias, como el hidrógeno verde, actividades que, según afirma, solo prosperarán por la investigación y la inventiva humana.

Qué trabajos tendrán mayor éxito con el avance de la IA según, Jensen Huang

El director ejecutivo de Nvidia propone un cambio de foco con respecto a los futuros grandes beneficiados de la era de la inteligencia artificial. En una entrevista con Channel 4 News del Reino Unido, Huang dijo: “Los millonarios del futuro serán electricistas o fontaneros”.

Su argumento se basa en la creciente demanda de habilidades manuales especializadas fundamentales para construir y mantener los grandes centros de datos que constituyen la columna vertebral de la IA.