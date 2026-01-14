Cómo es el Phantom 3500, el avión comercial que elimina las ventanas y volará en 2027

Conoce más sobre el Phantom 3500, el avión comercial que no tendrá ventanas. (Otto Aerospace)

La aviación comercial podría dar un giro significativo con la llegada del Phantom 3500, el primer avión sin ventanas diseñado para el transporte civil. Desarrollado por la compañía estadounidense Otto Aerospace, este modelo promete redefinir los estándares de eficiencia, diseño y experiencia a bordo, con un primer vuelo previsto para 2027 y una posible certificación hacia el final de la década.

La principal novedad del Phantom 3500 es la eliminación casi total de las ventanas en la cabina de pasajeros, una decisión que responde a criterios aerodinámicos y de eficiencia estructural. En lugar de ventanillas tradicionales, los pasajeros podrán observar el exterior a través de cámaras instaladas en el fuselaje, cuyas imágenes se proyectarán en pantallas 4K ubicadas en las paredes y el techo de la cabina. La única abertura física será la portilla exigida por las normas de seguridad como salida de emergencia.

Según Otto Aerospace, este enfoque permite optimizar el diseño del fuselaje y reducir el peso, además de mejorar el flujo laminar del aire alrededor de la aeronave. El resultado es un avión más eficiente en consumo de combustible y con mayor autonomía operativa, pensado para competir en el segmento de aeronaves medianas y transformar el mercado de la aviación general.

El Phantom 3500 será el primer avión comercial sin ventanas. (Otto Aerospace)

El Phantom 3500 presenta un fuselaje con forma de lágrima, un diseño poco habitual en la aviación comercial pero clave para reducir la resistencia aerodinámica. Esta geometría, combinada con el uso intensivo de materiales compuestos, busca maximizar el rendimiento en vuelo y ampliar el rango de destinos a los que puede operar, incluyendo aeropuertos más pequeños o con restricciones.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, el avión estará equipado con dos motores turbofán Williams FJ44, conocidos por su eficiencia y bajo consumo. Podrá volar a su altitud máxima de manera más eficiente que los jets ligeros tradicionales y ofrecerá una cabina con un volumen aproximado de 22,65 metros cúbicos. El espacio interior contará con una altura y longitud cercanas a los dos metros, lo que, según la empresa, proporcionará una sensación de amplitud superior a la de otros aviones de su categoría.

La capacidad del Phantom 3500 será de cuatro pasajeros, lo que lo posiciona como una aeronave orientada a vuelos ejecutivos, privados o misiones específicas de alta eficiencia. También contará con una cola en forma de T y alas diseñadas para mantener un flujo de aire más estable durante el vuelo, reforzando su enfoque en la eficiencia aerodinámica.

Si las pruebas tienen éxito, el Phantom 3500 podría llegar al mercado en 2030. (Otto Aerospace)

Uno de los aspectos centrales del proyecto es el uso de materiales compuestos avanzados. Otto Aerospace explicó que la estructura del avión —incluyendo fuselaje, empenaje y alas— se fabricará mediante el proceso Toray 1100, un método que ofrece mayor resistencia en comparación con otros compuestos convencionales. Este material permitirá construir una aeronave más liviana y robusta, con beneficios directos en rendimiento y consumo.

El proceso de fabricación se basará en el moldeo por transferencia de resina, una técnica que consiste en colocar fibras preimpregnadas en un molde, inyectar resina en componentes sellados al vacío y aplicar calor para su curado. Una vez completados, los componentes del fuselaje se unirán desde el interior, lo que permitirá mantener una superficie exterior más lisa y sin interrupciones, un factor clave para conservar el flujo laminar del aire.

Más allá del uso comercial, el diseño del Phantom 3500 también despierta interés en aplicaciones militares y de defensa, donde la eficiencia, la autonomía y la reducción de firmas estructurales pueden resultar estratégicas. Aunque Otto Aerospace no ha detallado planes concretos en este ámbito, reconoce que el concepto podría adaptarse a distintos escenarios operativos.

El Phantom 3500 tendría su primer vuelo de prueba en 2027. (Otto Aerospace)

En términos de calendario, la compañía prevé realizar la revisión preliminar del diseño en enero de este año. Posteriormente, encargará todas las piezas necesarias para completar la revisión crítica del diseño, una etapa previa indispensable antes del primer vuelo. Si se cumplen los plazos, el Phantom 3500 despegará por primera vez en 2027.

Paul Touw, director ejecutivo de Otto Aerospace, señaló que la intención es ensamblar la aeronave el próximo año como un “vehículo con calidad de producción”, lo que implica que no se tratará de un simple prototipo experimental. Además, adelantó que se fabricarán cuatro unidades destinadas a pruebas de vuelo, con el objetivo de avanzar hacia la certificación oficial, prevista tentativamente para 2030.