Starlink para móviles llega oficialmente a España: cómo funcionará este servicio

La tecnología Direct to Cell permite conectividad móvil directa desde satélites en órbita baja compatible con LTE/4G

Starlink amplía su cobertura de
Starlink amplía su cobertura de internet satelital móvil llegando a España para ofrecer conexión en zonas remotas sin infraestructura. (Europa Press)

Starlink confirmó que su cobertura de internet satelital para móviles llega a España, luego de haberse lanzado este servicio hace dos años en otros países.

El objetivo de esta alternativa es ofrecer conexión a internet en lugares tan recónditos como una cala aislada de Menorca o la cima de los Picos de Europa.

Qué es la cobertura móvil por satélite de Starlink

La tecnología que hará posible esta cobertura se denomina Direct to Cell. A diferencia del internet satelital tradicional, que requiere de una antena parabólica fija instalada en el domicilio, la propuesta de Starlink utiliza una constelación de satélites de baja órbita equipados con módems avanzados.

Estos funcionan, en esencia, como torres de telefonía móvil en el espacio, retransmitiendo la señal directamente a los teléfonos compatibles sin necesidad de equipamiento adicional.

La tecnología Direct to Cell
La tecnología Direct to Cell de Starlink permite conectividad móvil directa desde satélites en órbita baja compatible con LTE/4G. (Europa Press)

El sistema opera utilizando las mismas frecuencias estándar de la telefonía móvil terrestre LTE/4G. De este modo, el móvil detecta el satélite como si fuera una torre terrestre normal, permitiendo conectarse desde cualquier lugar de la Tierra, incluso en zonas donde no existe infraestructura de operadores tradicionales como Movistar, Orange o Vodafone.

Actualmente, la red de Starlink cuenta con más de 650 satélites en órbita terrestre baja, lo que permite una cobertura global en expansión constante. Los países que ya han implementado el servicio sirven como modelo para lo que se espera en España: acceso a mensajería, llamadas, navegación básica y conectividad de objetos (IoT) en cualquier enclave.

Cómo llegará el servicio a España y quién lo ofrecerá

El despliegue del servicio en España no es solo fruto del avance tecnológico, sino también de acuerdos empresariales y regulatorios clave. Para poder operar, Starlink necesita asociarse con una operadora local que disponga de licencia de espectro en territorio español. Todas las miradas apuntan a Telefónica, matriz de Movistar.

Las razones para esta especulación son sólidas. Telefónica ya ha colaborado con Starlink en la comercialización de Movistar Link+, un servicio de conexión satelital para empresas. Además, su filial O2 ofrece en Reino Unido el acceso a la cobertura satelital móvil de Starlink.

El despliegue del servicio de
El despliegue del servicio de Starlink en España requerirá una colaboración con un operador local licenciado, apuntando principalmente a Telefónica. (SpaceX)

Hasta la fecha, no existe confirmación oficial ni sobre el operador asociado ni sobre el coste del servicio para el usuario final. El despliegue está marcado como “próximamente” en el mapa global, y se espera que las primeras activaciones tengan lugar en los próximos meses, aunque sin una fecha precisa.

Qué se podrá hacer con la cobertura móvil por satélite

El servicio Direct to Cell no pretende reemplazar por completo la experiencia de las redes móviles tradicionales, sino complementarla donde estas no llegan. En una primera fase, los usuarios podrán enviar y recibir mensajes de texto (SMS), así como alertas de emergencia. Posteriormente, la funcionalidad se ampliará para permitir llamadas de voz, uso de aplicaciones como WhatsApp, Google Maps y navegación básica.

Aunque la conexión será 4G y con datos limitados, se estima que será suficiente para mantener la comunicación, acceder a mapas en tiempo real y realizar videollamadas en situaciones de necesidad. La cobertura satelital también abre la puerta a la conectividad de dispositivos IoT, facilitando la monitorización remota de maquinaria, vehículos o sensores en entornos rurales o industriales alejados de la red terrestre.

Cuáles serán los dispositivos que accederán al servicio de Starlink

No todos los dispositivos podrán beneficiarse de la cobertura espacial de Starlink. El acceso depende de la compatibilidad del móvil con los estándares técnicos exigidos por la tecnología Direct to Cell.

Solo los móviles compatibles con
Solo los móviles compatibles con 3GPP Release 17 y módems como Snapdragon X75 o X80, entre ellos iPhone 14 y Google Pixel 9, podrán conectarse a Starlink Satelital. (NurPhoto)

Entre los modelos confirmados figuran todos los iPhone a partir del iPhone 14, la familia Pixel desde el Google Pixel 9 y los Samsung Galaxy desde la serie S21, incluyendo los plegables que cuenten con la versión de sistema One UI 6.1 o superior.

La razón de esta selectividad radica en el hardware: solo los terminales equipados con módems avanzados compatibles con el estándar 3GPP Release 17 para redes no terrestres, como los modernos Snapdragon X75 o X80, pueden enlazarse directamente con los satélites. Los dispositivos más antiguos no podrán actualizarse para recibir la señal, ya que carecen de la antena y el chip necesarios.

Para quienes dispongan de un móvil compatible, será imprescindible activar manualmente la opción “Redes Satelitales” en los ajustes de conexión. De este modo, el teléfono buscará y se conectará a la constelación de satélites de Starlink cuando no detecte cobertura terrestre.

