“No les tengo miedo”, afirma la presidenta de Costa Rica tras denunciar atentados en su contra

La presidenta de Costa Rica habló en San José sobre atentados en su contra y reclamó una respuesta conjunta ante mafias y violencia, mientras sostiene que continuará al mando pese a presiones (Captura de pantalla de la transmisión en directo)

“No les tengo miedo”, dijo la presidenta de Costa Rica Laura Fernández este miércoles 3 de junio en San José, al denunciar amenazas y atentados en su contra. La mandataria afirmó que seguirá en funciones y pidió acción coordinada de las instituciones frente al crimen organizado.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía y a los poderes del Estado, Fernández pidió unidad institucional frente al avance de las mafias. “No hay espacio para poses políticas con esto. No hay espacio para querer figurar en esto. No hay espacio. El crimen organizado no nos va a ganar la pelea si el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa hacen lo que tienen que hacer”, declaró ante la pren.

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También advirtió que seguirá cuestionando la falta de respuesta de otras instituciones: “Voy a seguir señalando con vehemencia la inacción o la omisión de los otros poderes de la República”.

Consultada sobre el presunto complot atribuido a la familia Lara, Fernández respondió: “Dime quién es tu enemigo y te diré el trabajo que estás haciendo”. La presidenta sostuvo que las amenazas no alteran su agenda y reiteró que ella y su familia se mantienen protegidos.

La mandataria insistió en continuar al frente del gobierno, reclamó una respuesta conjunta frente a las mafias y dejó una frase sobre enemigos que abrió nuevas lecturas del momento político.

“Mi familia (y yo) siempre hemos sido personas temerosas de Dios. Recibo siempre las bendiciones del pueblo de Costa Rica y sé que mi propósito es muchísimo más grande que el de cualquier persona que quiera hacerme daño. Así que yo duermo como un bebé, trabajo con toda la energía del mundo y voy a seguir dándole guerra a los que ya sabemos se están incomodando por mi trabajo”, insistió.

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Reformas penitenciarias y seguridad

La mandataria también se refirió a las reformas penitenciarias y a las acciones para combatir el desorden en las cárceles. Defendió las nuevas restricciones al ingreso de alimentos y objetos desde el exterior, al sostener que buscan frenar el tráfico de drogas, armas y otros artículos prohibidos.

“Las cárceles de Costa Rica son eso, son cárceles. Perdóneme, pero ¿qué es ese cuentico de centro de atención integral? No, señor, usted está en la cárcel porque fue un asesino, un violador, un delincuente que terminó con la vida de la gente buena de este pueblo. Usted no está ahí de vacaciones ni rascándose la panza mientras le disminuyen la condena. Conmigo no cuenten para alcahueterías en la cárcel”, expresó Fernández.

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El ministro de Justicia, Gabriel, respaldó las medidas y aseguró que el suministro de alimentos y la atención diferenciada para personas con condiciones de salud están garantizados.

La presidenta de Costa Rica justificó limitar el ingreso de comida y objetos a prisiones para frenar drogas y armas, y sostuvo que las medidas buscan recuperar el orden interno en los centros penales (Captura de pantalla de la transmisión en directo)

La presidenta anunció además que los directores de cuerpos policiales y ministros vinculados al equipo de seguridad se someterán a pruebas de polígrafo, en cumplimiento de la legislación vigente y como muestra de transparencia en la lucha contra el crimen organizado.

Aranceles y economía

En materia económica, la jefa de Estado respondió a la inclusión de Costa Rica en una lista preliminar emitida por Estados Unidos sobre países que podrían enfrentar aranceles más altos por no prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzado.

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Fernández aseguró que el país mantiene aranceles promedio de 10% y que las autoridades trabajan en reformas para sostener la competitividad. La viceministra de Comercio Exterior, Ariana Arce, señaló que los nuevos aranceles de 12,5% aún no fueron confirmados y que productos como el café, el banano y la piña quedarían excluidos de eventuales subidas.

La situación fiscal también formó parte de la agenda. La presidenta informó que el gobierno analiza las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional entre ellas la posible aplicación del IVA a la canasta básica y reformas en el sistema de pensiones. El ministro de Hacienda, Rodrigo, afirmó que la economía costarricense permanece sólida y bien posicionada ante riesgos globales, aunque reconoció la necesidad de fortalecer los ingresos públicos para evitar el incremento de la deuda estatal.

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La situación fiscal también formó parte de la agenda. La presidenta informó que el gobierno analiza las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional entre ellas la posible aplicación del IVA a la canasta básica y reformas en el sistema de pensiones. Fuente: ARC

Política exterior y designaciones

En el plano internacional, Fernández defendió la designación de figuras externas en puestos diplomáticos, al sostener que la mayoría de los nombramientos corresponde a funcionarios de carrera, pero que en algunos casos se requieren perfiles técnicos ligados a temas como energía, seguridad y turismo. Sobre el representante ante Naciones Unidas, explicó que el cambio busca alejarse de discusiones ideológicas y centrar la agenda en asuntos de interés nacional.

“No esperen nunca de mí que esté sentada como una muñequita de caja haciendo las cositas administrativas del Gobierno. Yo vine aquí a cumplirle a Dios y a ustedes y haré todo lo que pueda por ello”.

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