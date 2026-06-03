La particular iniciativa para cambiar el nombre de un barrio que impulsó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una consulta vecinal para debatir el cambio de nombre de Villa Riachuelo, en la Comuna 8

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una consulta vecinal para debatir el cambio de nombre del barrio de Villa Riachuelo, ubicado en el extremo sur de la capital, en la Comuna 8. La iniciativa llegó a los residentes a través de un correo oficial. “Participá en la elección del nuevo nombre de tu barrio”, señalaba el mensaje que abre una convocatoria para los vecinos de ese rincón porteño.

El mensaje enviado por las autoridades porteñas argumentó que la propuesta surgió de "inquietudes planteadas en reuniones vecinales" e invitó a los habitantes a sumarse al debate. “Queremos invitarte a ser parte de un proceso abierto para aportar tu visión sobre la denominación del barrio”, detalla el mensaje.

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“Esta iniciativa está pensada para que entre todos logremos que el barrio nos represente de la mejor manera”, cerró la comunicación oficial del Gobierno de la Ciudad.

Villa Riachuelo integra la Comuna 8 junto a Villa Lugano y Villa Soldati, dos barrios con los que comparte límites geográficos y una historia común de urbanización tardía en el sur porteño, indican el sitio web del gobierno porteño.

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La consulta del Gobierno porteño busca que los vecinos definan la identidad de Villa Riachuelo a través de una nueva denominación

Con una superficie de 4,1 kilómetros cuadrados y una población total de 13.995 habitantes —7.525 mujeres y 6.470 varones—, el barrio registra una densidad de 3.413,4 habitantes por kilómetro cuadrado, según datos del 2001. Sus límites están trazados por la avenida Lisandro de la Torre, la calle Unanué, la avenida General Paz, el Riachuelo y la avenida Escalada, entre otras arterias que lo encierran entre grandes corredores viales.

El origen del nombre que ahora está en discusión se remonta a 1888, cuando la Sociedad de Tierras General Pobladora obtuvo por ley de la Nación un permiso para realizar el dragado del cauce del Riachuelo en sus últimos 33 kilómetros. Esas obras nunca se concretaron. Lo que sí quedó fue el trazado de la planta urbana de una villa en el extremo sudoeste de la ciudad: la compañía abrió calles y vendió terrenos donde se instalaron tambos y chacras, y esos parajes recibieron el nombre de “Villa del Riachuelo“. De ese origen, más de un siglo atrás, deriva la denominación que hoy el Gobierno porteño pone a consideración de sus vecinos.

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A comienzos del siglo XX, la obra de mayor magnitud en la zona era el Puente de la Noria, que unía la zona provincial de Lomas de Zamora con las quintas y chacras que rodeaban el enclave urbano. Por ese paso entraban las tropillas de hacienda que bajaban luego por la avenida Roca hacia los mataderos de Liniers.

El crecimiento de Villa Riachuelo se aceleró en 1908 con la extensión del ferrocarril y mantuvo un trazado urbano en damero, salvo en la zona del Autódromo

El primer emplazamiento del puente se ubicaba en la zona del actual Autódromo de la Ciudad y data de 1905; la rectificación del Riachuelo obligó a construir uno nuevo, doscientos metros más al oeste, a la altura de la avenida General Paz. El puente actual fue levantado en 1944, explica el Gobierno de CABA en su sitio oficial.

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El despegue del barrio llegó recién en 1908, con la extensión del ferrocarril al paraje lindero donde se fundó Villa Lugano. Hasta entonces, el tranvía era el único medio de comunicación de los pobladores con el resto de la ciudad, dado que el camino al Puente Alsina —hoy avenida Roca— sufría inundaciones de manera continua. Encajonado entre Villa Lugano y Villa Soldati, el barrio fue creciendo de a poco: primero unas pocas casas bajas, luego algunos edificios en torre que modificaron la fisonomía del lugar.

El trazado urbano de Villa Riachuelo conserva, salvo en la zona del autódromo “Oscar y Juan Galvez”, la distribución de damero propia de Buenos Aires. Las calles internas mantienen una circulación tranquila, producto de que el barrio queda encerrado entre grandes avenidas que concentran el grueso del movimiento vehicular.

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