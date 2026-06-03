A once años del primer Ni Una Menos, la madre de Chiara Páez: “La justicia siempre piensa más en los derechos del victimario”

Verónica Camargo afirmó que, a once años del primer Ni Una Menos, los femicidios y las violencias de género continúan

Verónica Camargo repasó en Infobae a la Tarde el impacto del femicidio de su hija Chiara, el origen de la consigna Ni una menos y el reclamo por cambios reales en el sistema judicial, en el marco del crimen de Agostina Vega.

Durante la charla, Camargo transmitió la intensidad con la que vive cada aniversario: “Obviamente es una fecha muy movilizadora para mí”. La noticia del femicidio de Agostina, también de 14 años, la atravesó especialmente. “Esa herida se abre, más allá que el dolor lo vamos a llevar siempre”, expresó.

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El saldo de once años: avances, deudas y la persistencia del dolor

Camargo consideró que la primera marcha de Ni una menos “fue el puntapié inicial para generar algo”, pero advirtió: “Se vienen haciendo muchos cambios, muchas cosas, pero parece que no alcanza, porque los femicidios se siguen dando, las violencias siguen estando”.

Insistió en la necesidad de construir “vínculos sanos” y señaló que erradicar la violencia de género es “una obligación del Estado en ciertos puntos”, aunque también reclamó: “Todos podemos aportar, cada uno desde nuestro lugar, un pequeño granito de arena para tratar de erradicar todas estas violencias”.

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La madre de Chiara Páez pidió no quitar el foco del femicidio y concentrarlo en quien cometió el crimen (Archivo DEF)

La pregunta por el trato a las familias de las víctimas marcó otro eje: “Nosotros no fuimos atacados como familia tanto como lo está siendo la familia de Agostina, principalmente la mamá”, comparó Camargo. Y pidió: “Tenemos que ser cuidadosos, no sacar el foco de donde debe estar, que es en quien cometió el femicidio. Que después si hay que analizar otras situaciones, también hay que darlas, pero no olvidemos dónde hay que poner el foco”.

Justicia lenta y falta de perspectiva: el reclamo que no cesa

Consultada por el concepto de justicia, Camargo fue directa: “El actuar de la justicia muchas veces es lento, viene después”. Relató que en el caso de Agostina Vega, “escuchar al fiscal con tanta falta de respeto hacia la víctima, hacia las familias, duele muchísimo”.

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Recordó el proceso por el femicidio de Chiara y el fallo contra Manuel Mansilla: “La Corte Suprema de la provincia pidió que se reduzca la condena, cosa que se logró y se redujo la pena a 15 años”. Para Camargo, “la justicia siempre piensa más en los derechos que tiene el victimario en vez del derecho a la vida que tenía la víctima, la verdad que duele muchísimo”.

La madre de Chiara Páez dijo que el femicidio de Agostina Vega reabre el dolor por el asesinato de su hija

Reclamó una revisión de la mirada judicial: “El sistema judicial y los operadores judiciales tienen que empezar a reeducarse, a tener más perspectiva. Muchas veces las leyes están, pero el fiscal u operador de turno malinterpreta o ante la duda, siempre el beneficio va a favor del victimario”.

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Sobre el caso de Agostina, fue categórica: “Esta persona (Barrelier) tendría que haber estado detenida. Que un fiscal diga que no había méritos suficientes cuando todos estamos viendo un video donde una mujer semidesnuda, atada, se está escapando y pidiendo ayuda, creo que algo hay que hacer”.

El clima social, el acompañamiento y la deuda estatal

Al analizar el contexto político y social, Camargo alertó: “El tratar de sacar la figura del femicidio, el imponer la falsa denuncia, no ayuda a las personas que están viviendo violencia”. En su experiencia, la reacción pública es determinante: “A la mujer le cuesta un montón ir a hacer una denuncia y ante esos discursos agresivos, va a dudar más todavía”.

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Sobre el acompañamiento que recibió, agradeció: “Mucha gente a lo largo y a lo ancho del país acompañó muchísimo, primero mi comunidad, mi familia, mis amigos más cercanos y toda la comunidad en general”.

Verónica Camargo reclamó vínculos sanos y señaló que erradicar la violencia de género es una obligación del Estado

Consultada sobre lo que falta desde las autoridades, fue precisa: “Una mejor justicia, que piense más en el derecho que tenía la víctima a vivir y que no busque justificar al victimario. A mi hija la golpearon, la cortaron, la enterraron. ¿Nadie piensa en eso?”.

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Describió el impacto de escuchar el pedido de reducción de pena para Mansilla: “En esa audiencia hablaban de Mansilla como si fuera el chico ejemplar y que tenía todo un derecho a poder insertarse en la sociedad, a estudiar, a tener un trabajo. Me parece una locura”.

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