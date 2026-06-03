La osada decisión que tomó Marcelo Bielsa ante la lesión de una de las máximas figuras de Uruguay en el umbral del Mundial

De Arrascaeta celebra un gol con la casaca de Uruguay ante Venezuela, por las Eliminatorias sudamericanas (REUTERS/Andres Cuenca)

Giorgian De Arrascaeta permanecerá en la nómina de 26 jugadores de la selección de Uruguay para el Mundial 2026, pese a que este martes la Federación Uruguaya de Fútbol confirmó que el volante del Flamengo sufrió una lesión muscular en el gemelo durante el entrenamiento del 2 de junio en el Complejo Celeste. Así lo informó el cuerpo técnico a través de un comunicado oficial.

“Se mantiene inalterada su convocatoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026″, rezó el texto difundido en las redes sociales por la Celeste, que precisó que la lesión “no imposibilita su participación en el torneo”. La confirmación llegó tras horas de incertidumbre que sacudieron al entorno del equipo de Marcelo Bielsa, a solo 13 días del debut ante Arabia Saudita en Miami.

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El episodio se produjo en el primer tramo de la preparación mundialista. De Arrascaeta, de 32 años, se retiró del entrenamiento con un fuerte dolor en el gemelo y fue sometido de inmediato a estudios médicos. Varios medios uruguayos, entre ellos El País, El Observador y Montevideo Portal, habían reportado que el jugador venía trabajando de forma diferenciada —sin contacto ni oposición— para completar su puesta a punto tras la fractura de clavícula que sufrió en abril.

Esa lesión previa ocurrió a los 17 minutos del partido entre Flamengo y Estudiantes en Buenos Aires por la Copa Libertadores: el mediocampista cayó sobre su hombro derecho y debió ser trasladado a un hospital de La Plata. El club brasileño lo operó al día siguiente y lo liberó para que continuara la recuperación con el cuerpo médico de la selección, con miras a lo que sería su tercer Mundial, tras Rusia 2018 y Qatar 2022.

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En la conferencia de prensa del lunes, Bielsa había adelantado que De Arrascaeta comenzaría ejercicios de fricción a partir del viernes 12, tres días antes del debut. “Los tiempos de una lesión ósea de clavícula no son posibles de no cumplir, aunque se sienta muy bien”, señaló el técnico argentino, quien también precisó que su dirigido podía “hacer todo lo que hace un futbolista para prepararse, salvo alguna acción por la que corra riesgo de un choque que le genere una nueva ruptura”. El plan apuntaba a que el volante estuviera disponible, al menos, para el segundo partido del Grupo H ante Cabo Verde, el 21 de junio.

La Asociación Uruguaya de Fútbol publicó un informe sanitario confirmando la lesión muscular de Giorgian De Arrascaeta en el gemelo, pero asegura que su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 no está comprometida (X)

La importancia del jugador dentro del esquema de Bielsa no admite dudas. “Si usted forma un mediocampo con tres volantes de contención o con un volante de contención y volantes mixtos y no incluye la fantasía de Giorgian de Arrascaeta, los nombres propios son decisivos”, subrayó el entrenador al ser consultado sobre la construcción de su once. De Arrascaeta es uno de los dos futbolistas de la Celeste que trabajan de manera diferenciada en esta pretemporada; el otro es el defensor José María Giménez, quien se recupera de un esguince de alto grado en el tobillo derecho.

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El reglamento de la FIFA establece que un jugador de la lista definitiva solo puede ser reemplazado por otro de la prelista en caso de lesión o enfermedad grave, y únicamente hasta 24 horas antes del inicio del primer partido del equipo. Cualquier excepción requiere aprobación expresa del organismo rector. La decisión de mantener al número 10 en la convocatoria cierra, por ahora, la puerta a eventuales sustituciones, aunque el cuerpo técnico deberá monitorear su evolución en los próximos días.

Uruguay debuta el 15 de junio ante Arabia Saudita en el estadio de Miami. Luego enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio y cerrará la fase de grupos el 26 de junio ante España en Guadalajara. Todo indica que De Arrascaeta recién estará apto para actuar en un hipotético cruce por 16avos de final.

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