Accidente fatal en Tucumán: una policía y su padre murieron al chocar su motocicleta contra un camión

La motocicleta y el camión Mercedes Benz chocaron sobre la colectora de la Autopista Circunvalación, a unos 150 metros del Mercofrut, en San Miguel de Tucumán

Un fatal accidente dejó como víctimas fatales a una policía y a su padre, quienes impactaron de frente la motocicleta en la que viajaban contra un camión Mercedes Benz en las inmediaciones del Mercado de Concentración Frutihortícola de Tucumán, en la localidad de Mercofrut. El siniestro ocurrió a las 5.45 del miércoles y dejó a la fuerza policial provincial de luto.

La víctima fue identificada como Tamara Ferreyra, cabo 1ª de la Policía de Tucumán, quien prestaba servicios en el Distrito Urbano N.º 1 y se dirigía a cumplir con su jornada laboral al momento del choque. Junto a ella viajaba su padre, Federico Ferreyra, quien también perdió la vida en el lugar.

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El siniestro se produjo a unos 150 metros del Mercofrut, sobre la colectora de la Autopista Circunvalación, en San Miguel de Tucumán. Los primeros llamados al Sistema de Emergencias 911 llegaron minutos antes de las 6 de la mañana: en una primera comunicación se reportó una persona herida, pero en cuestión de minutos nuevos reportes advirtieron que dos ocupantes de una motocicleta yacían sobre la calzada sin signos vitales.

Ante eso, el Centro de Operaciones despachó de inmediato efectivos de la Comisaría Cuarta de la Unidad Regional Capital, personal sanitario, operadores del área de visualización y monitoreo, y una ambulancia.

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Compañeros de la fuerza recordaron a la joven policía como una persona solidaria, responsable y siempre predispuesta a colaborar con quienes la rodeaban (Fotos: El Tucumano)

Los daños visibles en ambos vehículos apuntan a que el impacto habría sido frontal, aunque las circunstancias exactas del hecho aún están bajo investigación. Una de las hipótesis que se analiza surge del testimonio de un testigo, quien aseguró que el camión habría intentado sobrepasar a otro rodado antes de la colisión.

Esa versión, sin embargo, deberá ser corroborada por los peritos. El conductor del camión permanece demorado y será sometido a exámenes toxicológicos y de alcoholemia.

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Peritos y personal especializado trabajaron durante varias horas en el lugar para relevar evidencias y reconstruir la mecánica del accidente. Como resultado, el tránsito en el sector permaneció parcialmente afectado durante gran parte de la mañana. La Justicia avanza con la investigación para determinar las causas del choque.

La noticia sacudió a quienes compartían el día a día con Tamara. Compañeros y allegados la despidieron con mensajes de dolor y destacaron tanto su compromiso con la función policial como sus cualidades personales. “Era de esas personas que siempre estaban cuando alguien lo necesitaba”, expresaron desde su entorno en declaraciones a Tucumán Noticias. “Muy compañera”, “siempre predispuesta” y “una excelente persona” fueron algunas de las palabras con las que quienes la conocían describieron a la joven uniformada. La recordaron como alguien solidaria, responsable y con una energía positiva que la distinguía dentro de la fuerza.

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Tres muertos y una niña en grave estado tras un choque fatal entre una camioneta y un camión en Tucumán

El camión Mercedes Benz volquete y la Volkswagen Amarok V6 circulaban en el mismo sentido al momento del impacto sobre la ruta nacional 38

Tres personas muertas y una niña de dos años internada: ese fue el saldo del choque fatal entre una camioneta Volkswagen Amarok y un camión cañero sobre la ruta nacional 38, en el paraje Palo Blanco, departamento La Cocha, Tucumán. Las víctimas fatales son dos adultos y un niño de 9 años que viajaban juntos en el mismo vehículo.

El siniestro se registró alrededor de las 21.40 del domingo. Según el parte policial, la Volkswagen Amarok V6 Highline impactó contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz volquete que transportaba acoplados cargados con caña de azúcar.

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Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido sobre la ruta 38 al momento de la colisión. El camión quedó sobre la cinta asfáltica, al lado oeste, mientras que la camioneta terminó a unos 40 metros, al costado de la vía.

Dentro del habitáculo de la Amarok, los rescatistas hallaron sin vida a los dos adultos: Damián José Quaino, de 39 años, quien conducía el vehículo, y Florencia Isabel De Carlo, de 36, su acompañante. Ambos eran oriundos de La Cocha. Del mismo habitáculo lograron extraer con vida a dos menores: Francesco Quaino, de 9 años, y Paulina Quaino, de 2.

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