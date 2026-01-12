Cómo tener en 2026 un mes gratuito del internet satelital de Starlink

Starlink ofrece un mes gratis de internet satelital: cómo solicitar la prueba y quién puede aprovecharla en 2026 - (Imagen ilustrativa)

El acceso a internet de alta velocidad sigue siendo un reto en zonas rurales y comunidades alejadas, pero en 2026 la tecnología satelital ofrece nuevas alternativas. Starlink, el servicio de internet de SpaceX liderado por Elon Musk, ha implementado una promoción que permite a nuevos usuarios probar su red durante 30 días sin pagar la mensualidad.

Esta opción es especialmente relevante para quienes buscan una solución confiable donde las opciones tradicionales no llegan o resultan insuficientes.

¿Por qué importa probar Starlink gratis?

La conectividad es esencial para el trabajo, la educación y la comunicación en el mundo actual. En regiones donde las redes fijas o móviles ofrecen cobertura limitada o velocidades bajas, Starlink se posiciona como una opción de última generación capaz de brindar acceso estable y rápido.

Internet sin fronteras: la prueba de Starlink es la oportunidad ideal para quienes buscan conectividad donde otras tecnologías no llegan - STARLINK

La prueba gratuita de un mes permite evaluar el rendimiento real del servicio antes de invertir en el kit y la suscripción, reduciendo riesgos y facilitando la toma de decisiones informadas.

¿En qué consiste la prueba gratuita de Starlink?

La promoción de Starlink invita a nuevos usuarios a navegar, hacer videollamadas, ver contenido en streaming y utilizar aplicaciones durante 30 días sin costo por el servicio de datos. Durante este periodo, la experiencia es idéntica a la de un suscriptor regular: misma velocidad, ancho de banda y soporte, con la única condición de devolver el equipo si se decide cancelar antes de finalizar el mes de prueba.

Esta iniciativa resulta ventajosa para hogares, empresas y viajeros que dependen de una conexión robusta, sin la presión de asumir gastos fijos de inmediato.

Cómo activar el mes gratuito de Starlink

El proceso para solicitar la prueba sin coste es sencillo y seguro si se realiza desde la web oficial de Starlink:

La flexibilidad de la promoción y las innovaciones en desarrollo consolidan a Starlink como alternativa líder para acceder a internet rápido, seguro y universal en el inicio de 2026 - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Accede al sitio www.starlink.com. Busca y selecciona la opción “Prueba de 30 días”. Introduce la dirección exacta donde se instalará el servicio para verificar la cobertura y disponibilidad. Haz clic en “Pedir ahora” y completa el formulario con tus datos para crear la cuenta y formalizar la solicitud. Lee los términos y condiciones, que pueden variar según la región y el avance de la red.

Es importante revisar el mapa de cobertura publicado por Starlink para comprobar si el servicio está disponible en tu zona antes de solicitar el kit.

La prueba de Starlink está dirigida a personas que nunca han usado el servicio y desean experimentar su funcionamiento antes de comprometerse económicamente. Resulta ideal para residentes de áreas rurales, empresas en ubicaciones remotas, familias que viajan o comunidades que requieren conectividad temporal. La posibilidad de devolver el equipo sin penalización refuerza la transparencia de la campaña y reduce los riesgos para el usuario.

Además de la prueba gratuita, SpaceX avanza en el desarrollo de Starlink Direct to Cell, una tecnología que permitirá enviar mensajes, realizar llamadas y usar datos móviles directamente a través de satélites, sin necesidad de antenas terrestres ni equipos adicionales. Se espera que esta solución esté disponible a próximamente para teléfonos 4G/LTE, ampliando aún más el alcance del internet satelital.

Consejos para aprovechar al máximo la prueba gratuita

Internet satelital gratuito por 30 días: así funciona la prueba de Starlink para nuevos usuarios fuera de áreas urbanas -(starlink.com)

Prepara el lugar de instalación antes de recibir el kit para ahorrar tiempo y probar la cobertura real.

Evalúa el rendimiento en distintos horarios y para distintas actividades (streaming, videollamadas, descargas).

Consulta las condiciones de devolución para evitar cargos si decides no continuar con el servicio.

La prueba gratuita de un mes de Starlink representa una oportunidad real para experimentar el internet satelital en 2026, especialmente en zonas donde otras tecnologías no llegan. Solicitar el servicio desde la web oficial y revisar la cobertura son pasos clave para aprovechar la oferta de manera segura y sin riesgos.

Starlink refuerza su apuesta por la conectividad universal y la innovación, ampliando las opciones para quienes buscan acceso rápido y confiable a internet.