Tecno

Cómo tener en 2026 un mes gratuito del internet satelital de Starlink

La iniciativa, vigente en varias regiones, permite devolver el equipo sin penalizaciones y evalúa el rendimiento real del servicio antes de comprometerse a una suscripción mensual

Guardar
Starlink ofrece un mes gratis
Starlink ofrece un mes gratis de internet satelital: cómo solicitar la prueba y quién puede aprovecharla en 2026 - (Imagen ilustrativa)

El acceso a internet de alta velocidad sigue siendo un reto en zonas rurales y comunidades alejadas, pero en 2026 la tecnología satelital ofrece nuevas alternativas. Starlink, el servicio de internet de SpaceX liderado por Elon Musk, ha implementado una promoción que permite a nuevos usuarios probar su red durante 30 días sin pagar la mensualidad.

Esta opción es especialmente relevante para quienes buscan una solución confiable donde las opciones tradicionales no llegan o resultan insuficientes.

¿Por qué importa probar Starlink gratis?

La conectividad es esencial para el trabajo, la educación y la comunicación en el mundo actual. En regiones donde las redes fijas o móviles ofrecen cobertura limitada o velocidades bajas, Starlink se posiciona como una opción de última generación capaz de brindar acceso estable y rápido.

Internet sin fronteras: la prueba
Internet sin fronteras: la prueba de Starlink es la oportunidad ideal para quienes buscan conectividad donde otras tecnologías no llegan - STARLINK

La prueba gratuita de un mes permite evaluar el rendimiento real del servicio antes de invertir en el kit y la suscripción, reduciendo riesgos y facilitando la toma de decisiones informadas.

¿En qué consiste la prueba gratuita de Starlink?

La promoción de Starlink invita a nuevos usuarios a navegar, hacer videollamadas, ver contenido en streaming y utilizar aplicaciones durante 30 días sin costo por el servicio de datos. Durante este periodo, la experiencia es idéntica a la de un suscriptor regular: misma velocidad, ancho de banda y soporte, con la única condición de devolver el equipo si se decide cancelar antes de finalizar el mes de prueba.

Esta iniciativa resulta ventajosa para hogares, empresas y viajeros que dependen de una conexión robusta, sin la presión de asumir gastos fijos de inmediato.

Cómo activar el mes gratuito de Starlink

El proceso para solicitar la prueba sin coste es sencillo y seguro si se realiza desde la web oficial de Starlink:

La flexibilidad de la promoción
La flexibilidad de la promoción y las innovaciones en desarrollo consolidan a Starlink como alternativa líder para acceder a internet rápido, seguro y universal en el inicio de 2026 - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
  1. Accede al sitio www.starlink.com.
  2. Busca y selecciona la opción “Prueba de 30 días”.
  3. Introduce la dirección exacta donde se instalará el servicio para verificar la cobertura y disponibilidad.
  4. Haz clic en “Pedir ahora” y completa el formulario con tus datos para crear la cuenta y formalizar la solicitud.
  5. Lee los términos y condiciones, que pueden variar según la región y el avance de la red.

Es importante revisar el mapa de cobertura publicado por Starlink para comprobar si el servicio está disponible en tu zona antes de solicitar el kit.

La prueba de Starlink está dirigida a personas que nunca han usado el servicio y desean experimentar su funcionamiento antes de comprometerse económicamente. Resulta ideal para residentes de áreas rurales, empresas en ubicaciones remotas, familias que viajan o comunidades que requieren conectividad temporal. La posibilidad de devolver el equipo sin penalización refuerza la transparencia de la campaña y reduce los riesgos para el usuario.

Además de la prueba gratuita, SpaceX avanza en el desarrollo de Starlink Direct to Cell, una tecnología que permitirá enviar mensajes, realizar llamadas y usar datos móviles directamente a través de satélites, sin necesidad de antenas terrestres ni equipos adicionales. Se espera que esta solución esté disponible a próximamente para teléfonos 4G/LTE, ampliando aún más el alcance del internet satelital.

Consejos para aprovechar al máximo la prueba gratuita

Internet satelital gratuito por 30
Internet satelital gratuito por 30 días: así funciona la prueba de Starlink para nuevos usuarios fuera de áreas urbanas -(starlink.com)
  • Prepara el lugar de instalación antes de recibir el kit para ahorrar tiempo y probar la cobertura real.
  • Evalúa el rendimiento en distintos horarios y para distintas actividades (streaming, videollamadas, descargas).
  • Consulta las condiciones de devolución para evitar cargos si decides no continuar con el servicio.

La prueba gratuita de un mes de Starlink representa una oportunidad real para experimentar el internet satelital en 2026, especialmente en zonas donde otras tecnologías no llegan. Solicitar el servicio desde la web oficial y revisar la cobertura son pasos clave para aprovechar la oferta de manera segura y sin riesgos.

Starlink refuerza su apuesta por la conectividad universal y la innovación, ampliando las opciones para quienes buscan acceso rápido y confiable a internet.

Temas Relacionados

Internet gratuitoInternet satelitalStarlinkSpaceXTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Apple renueva su app de Salud: cuatro funciones que llegarán pronto

Llegará un agente de IA entrenado con datos médicos para analizar métricas y alertas sobre tendencias preocupantes en la salud del usuario

Apple renueva su app de

Guerreras Kpop brillan en los Golden Globes 2026: cómo ver la película de manera legal y segura

El éxito global y la banda sonora de Golden solo pueden disfrutarse legalmente en Netflix, plataforma que garantiza la mejor calidad y protege al usuario de riesgos legales

Guerreras Kpop brillan en los

Investigan a Grok, la IA de Elon Musk, por permitir la creación de contenido para adultos con mujeres y niños

Las autoridades han encontrado falta de filtros en la IA para evitar la manipulación de imágenes delicadas por parte de los usuarios

Investigan a Grok, la IA

10 tecnologías disruptivas de 2026 según MIT Technology Review

El análisis destaca una revolución en la forma en que interactuamos, almacenamos energía y abordamos los retos éticos de la innovación digital y biomédica

10 tecnologías disruptivas de 2026

Cómo saber si entraron a tu cuenta de WhatsApp y te están espiando: aprende a evitarlo

El intercambio de SIM permite a los ciberdelincuentes instalar la app en otro dispositivo y acceder a todos tus mensajes

Cómo saber si entraron a
DEPORTES
“No sabía si estaba listo

“No sabía si estaba listo para verlo”: Grosjean se reencontró con el casco que le salvó la vida en un brutal accidente en la F1

El pedido de disculpas de Simeone a Vinicius Jr y al presidente del Real Madrid tras la pelea en la Supercopa y su mensaje al Barcelona

Con tres triunfos y tres caídas, se puso en marcha el camino de los argentinos en la clasificación del Australian Open

Dolor en el fútbol europeo: a los 72 años, murió Rolland Courbis, legendario entrenador francés

El argentino Luciano Benavides ganó su tercera etapa en motos y lidera el Rally Dakar: “Lloré en el camino”

TELESHOW
Alfredo Casero suspendió una función

Alfredo Casero suspendió una función de Cha Cha Cha en Mar del Plata: los supuestos motivos

Christian Petersen habló de su salud tras su internación: “Sin voz pero mejorando”

Jimena Barón mostró el exitoso emprendimiento de su hijo Momo en la playa: “Renovamos producción”

La noche especial de Mirtha Legrand en Mar del Plata: entre ovaciones, flores y elogios disfrutó de El Secreto

Tensión en MasterChef Celebrity: Damián Betular y Germán Martitegui expusieron sus diferencias frente a todos

INFOBAE AMÉRICA

La UE evalúa nuevas sanciones

La UE evalúa nuevas sanciones contra Irán por la represión de las protestas

León XIV desató el entusiasmo entre los católicos uruguayos tras un sugestivo comentario: “Nos vemos en Uruguay”

Un ciclón extratropical azotó Uruguay con vientos de hasta 98 km/h y dejó a miles sin electricidad

El congreso de Ecuador autorizó el inicio del juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura

El extraordinario desafío de desmontar el narcoestado de Venezuela con sus propios mafiosos